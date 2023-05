Forbyr cannabisrøyking

For mange er cannabis selve symbolet på Amsterdam. Nå har kommunen innført forbud mot røyking i offentlig rom.

FORBUDT: Nå blir det forbudt å røyke cannabis på gatene i Amsterdam. Foto: Ramon van Flymen / ANP via AFP

De siste tiårene har Nederland og Amsterdam presentert seg selv som et av Europas mest liberale steder.

Kjøp og salg av sex ble lovlig i 2000, mens det som kanskje tiltrekker seg flest turister til byen ble lovlig i 1976. Nemlig cannabis.

Tidligere i år varslet imidlertid lokale politikere at de ville ha slutt på uroen cannabisrøykingen tilfører bybildet.

Torsdag denne uken trer loven i kraft, og det blir ulovlig å røyke på gaten i sentrum av den nederlandske hovedstaden.

Fortsatt lov i «Coffeeshops»

Man kan imidlertid fortsatt røyke cannabis i godkjente utsalgssteder, såkalte Coffeeshops.

COFFEESHOP: The Bulldog er Amsterdams eldste coffeeshop, og har vært åpen siden 1975. Foto: Nathalie Magniez / AFP

Men forlater man cafeen uten å stumpe røyken, risikerer man en bot på 100 euro - rundt 1000 kroner.

Forbudet gjelder i hele sentrum av Amsterdam.

Kommunen håper at forbudet vil redusere problemene som oppstår på grunn av rusbruken i byen, og peker spesielt på turister.

– Mange av de største problemene i denne byen stammer fra cannabismarkedet: alt fra bråk fra cannabisturister, til mer seriøse lovbrudd, sa byens ordfører i fjor.

CANNABIS: På coffeeshops kan man kjøpe cannabis lovlig. Foto: Peter Dejong / AP Photo

Men også lokale innbyggere må forholde seg til de nye reglene.

Problematiske tendenser i Red Light District

Reglene er en del av en pakke som ble kunngjort i fjor, for å få bukt med mengden mennesker i og rundt Red Light District.

Tidligere i vår ble det også forbudt å kjøpe og drikke alkohol på gatene med de røde lysene.

ATTRAKSJON: For mange er det obligatorisk å gå gjennom de røde gatene i Amsterdam – for andre er det et levebrød. Foto: Utrecht Robin/ Abacapress.com

Samtidig har kommunen redusert åpningstidene i Red Light District, noe flere sexarbeidere har klaget på.

– Hvis du drar hjem klokken tre om natten når alt er stengt, så gjør det deg, som sexarbeider, mer sårbar. Om noen vil ta deg på natten, så tar de deg – for det vil være svært få som kan hjelpe deg, sa en av arbeiderne til CNN tidligere i år.



Det er også fremmet et forslag om å skrote hele gaten i sentrum, og heller flytte sexarbeiderne til et erotisk sentrum i Europaplein, sørvest for sentrum.

RASER: Sexarbeiderne vil ikke flyttes til et erotisk senter. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Sexarbeiderne er også skeptisk til dette.

– Fordelen med å jobbe bak vinduet, er at det er synlig, og du føler deg tryggere. I et erotisk senter har du ikke den samme følelsen fordi du er avstengt i en bygning, sa en annen sexarbeider.