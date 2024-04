– For dere er han et monster, for meg var han en ekstremt syk gutt

Øyenvitner har beskrevet hvordan 40 år gamle Joel Cauchi, iført kortbukse og en rugbytrøye, løp gjennom et kjøpesenter i Sydney med en kniv lørdag.



Han angrep kvinner, og unngikk menn.

Seks personer ble drept og en rekke andre ble skadet før han ble skutt og drept av politibetjent Amy Scott.

– Det virker opplagt for meg, og opplagt for etterforskerne, at angriperen fokuserte på kvinner og at han unngikk menn. Videoene taler for seg selv, gjør de ikke? Dette er et opplagt spor for oss, sa politisjef Karen Webb til ABC mandag.



Fem av de seks som ble drept og flesteparten av de tolv som ble såret, var kvinner, opplyser Karen Webb i politiet. Foto: Rick Rycroft

Psykisk syk

Cauchi ble diagnostisert med en psykisk sykdom i tenårene og hadde fått behandling, men hans psykiske helse var blitt dårligere de siste årene.



Gjerningsmannens foreldre ber om unnskyldning på vegne av sønnen, og bedyrer at handlingen ikke gjenspeiler sønnens personlighet når han var frisk.

– Jeg er ekstremt lei meg på vegne av ofrene, sier Andrew Cauchi (76) med gråten i halsen.

– Jeg dedikerte meg til å ta vare på sønnen min da vi fant ut at han var psykisk syk. Han var min sønn. Jeg elsket ham. Han er et monster for dere, men for meg var han en veldig syk gutt, sier han.

Han bekrefter at sønnen hadde et problematisk forhold til kvinner.

– Han ønsket seg en kjæreste, men han hadde ingen sosiale ferdigheter og var forferdelig frustrert.

MARKERING: Drapene har rystet Australia, og mange møter opp for å legge ned blomster på åstedet. Foto: Rick Rycroft

Moren, Michele Cauchi, sier sønnen har vokst opp med kjærlighet.

– Jeg er knust på vegne av alle min sønn har drept og skadet. Han hadde vært helt knust over dette hvis han ikke var syk, sier hun.

Foreldrene mener noe må ha trigget en psykose.

Sivile forsøkte å stanse ham

Blant de skadede er en ni måneder gammel baby, som ble alvorlig skadet. Barnets mor er blant de drepte.



Den eneste mannen som ble drept av Cauchi, var en vekter på kjøpesenteret.



Flere vanlige folk og ansatte på kjøpesenteret prøvde å stanse ham mens andre søkte tilflukt i butikker som ble stengt.



– Vi har sett bildene av vanlige australiere som setter seg selv i fare for å hjelpe sine medborgere. Det motet er ganske spesielt. Det er det beste i australiere, midt oppe i denne tragedien, sa statsminister Anthony Albanese søndag.



Voldelige episoder som lørdagens knivstikking forekommer sjeldent i Australia, som har noen av verdens strengeste skytevåpen- og knivlover.

Derfor var derfor oppsiktsvekkende at det allerede to dager etterpå skjedde et nytt knivangrep.

Flere personer ble skadet under et knivangrep i en kirke i Sydney mandag. En biskop er blant de skadede.