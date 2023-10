Folkemengde stormet flyplass på jakt etter israelere

Russlands innenriksdepartement meldte mandag morgen at de har identifisert over 150 av de som deltok i stormingen, og at 60 av dem er pågrepet.

Flere hundre mennesker deltok i protesten, som skal ha skjedd i forbindelse med at det landet et fly fra Israel på flyplassen i regionshovedstaden Makhatsjkala.

Dagestan ligger i Kaukasus, og flesteparten av innbyggerne er muslimer.

20 skadd i sammenstøt

Videoer som nyhetsbyrået Reuters har fått tak i, viser demonstranter som knuser glassdører og løper gjennom flyplassen mens de roper «Allahu akbar» (Gud er størst). De fleste er unge menn, og flere av dem vifter med palestinske flagg. En annen gruppe forsøker å velte en patruljelastebil.

POLITI: Russiske myndigheter melder at de har fått kontroll over flyplassen. Foto: Photo by Telegram / @askrasul / AFP

Lokale helsemyndigheter har opplyst at rundt 20 personer ble skadd før politiet greide å få kontroll over flyplassen. Tilstanden skal være kritisk for to av dem.

Videoer i sosiale medier viser en gruppe demonstranter som forsøker å ta seg fram til et fly.

Flyplassen stengt

Et lite antall israelere og jøder som befant seg på flyplassen, ble isolert og brakt i sikkerhet, opplyser en sikkerhetskilde til den israelske avisen Haaretz.

Russiske myndigheter har beordret etterforskning av hendelsen, og det er besluttet at flyplassen skal holdes stengt til 6. november.

I helgen ble et jødisk senter som er under oppføring i Naltsjik, hovedstaden i den nærliggende russiske republikken Kabardino-Balkaria, satt i brann, opplyser lokale nødetater der.

– Israel forventer at russiske myndigheter beskytter alle israelske statsborgere og alle jøder, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse søndag kveld.

– Antisemittiske protester

USA fordømmer protestene og omtaler dem som antisemittiske.

– USA står utvetydig sammen med hele det jødiske samfunnet idet vi er vitner til en global oppblomstring av antisemittisme, sier talskvinne Adrienne Watson i Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd.

De siste dagene har det vært flere antiisraelske demonstrasjoner i Kaukasus-regionen i protest mot Israels krigføring på den palestinske Gazastripen.

De flere hundre flyplasstormerne skal ha jaktet på israelere og ropt antisemittiske slagord. Foto: AP / NTB

Sikkerhetstiltakene er nå skjerpet i Dagestan, opplyser lokale myndigheter.

Regionale ledere i to andre russiske regioner i Kaukasus ber også om ro, det samme gjør den øverste muslimske lederen i Dagestan.

Delrepublikkens leder Sergej Melikov sier at protestene er et grovt lovbrudd, samtidig som han understreker at befolkningen har stor medfølelsene med de lidelsene «som ofrene for onde mennesker og politikere» gjennomgår. Han sier også at de ber for fred i Palestina.

– Det finnes intet modig i det at en mobb venter på ubevæpnede mennesker som ikke har gjort noe galt, skriver Melikov på Telegram.