Folkefest i München

Etter to år med pandemi åpner den verdensberømte Oktoberfest-festivalen dørene i München i Tyskland.

OKTOBERFEST: Endelig er det tid for Oktoberfest i München etter to år med pandemi. Foto: Matthias Schrader/AP

Ølsalget åpner først klokken 12, men det er ingen tvil om at øltørsten er stor etter to år med avlyste arrangement.

– Det er vanvittig hvor mange mennesker som er her. Det er litt stressende å gå gjennom hele mengden. Når vi først setter oss ned og får en øl, går det bra, sa en reisende fra New Zealand til nyhetsbyrået Reuters.

ØLTELT: En haug med mennesker har samlet seg i München for å feire Oktoberfest. Foto: CHRISTOF STACHE/AFP

Kø før klokken fem i morges

Allerede klokken fem lørdag morgen var det lang kø utenfor teltene som selger øl i München.

– Jeg ser frem til teltene og det flotte ølet som blir servert ved middagstid. Seremonien blir også flott, det er første gang jeg opplever det. Kanskje jeg møter noen gamle venner, for alle kommer alltid hit, sier en oktoberfest-klar innbygger.

Festklare mennesker er ikledd tradisjonell skinnshorts, og tradisjonelle kjoler i oktoberfestens ånd.

BAND: Medlemmene av et band går i tradisjonelle Oktoberfest antrekk. Foto: LUKAS BARTH/Reuters

– Stemningen er fantastisk

Årets Oktoberfest er nemlig den første i München siden 2019 som følge av pandemien. Festen starter i dag og vil pågå i byen fram til 3. oktober.

– Stemningen er rett og slett fantastisk. Folk er flotte og de kommer fra hele verden, sier en lokal innbygger.

Plass i ølteltene går etter prinsippet «førstemann til mølla», noe som betyr at de som kommer tidlig har aller størst sjanse til å sikre seg de beste plassene i de populære teltene.

– Det er ingenting annet som dette. Alle er så glade for å være her. Ingenting i verden er som dette. og den energien, sier en reisende fra New York.

LØPER: Flere folk løper for å få gode plasser på festivalen. Foto: LUKAS BARTH/Reuters

Ingen koronarestriksjoner

Oktoberfest er kjent lokalt som Wiesn, etter messeområdet i sentrum av München der det finner sted. Før pandemien var det årlig opptil seks millioner besøkende som deltok fra hele verden.

Det vil ikke være noen koronarestriksjoner under årets arrangement.