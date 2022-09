«Folkeavstemningen» er i gang: – Tegn på desperasjon

Russiskstøttede separatister i Donetsk og Luhansk, samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja, varslet tidligere i uka at de vil holde folkeavstemninger om å slutte seg til Russland.

Det førte til fordømmelser internasjonalt. Ukraina og deres allierte har allerede sagt de ikke vil anerkjenne resultatene. Likevel startet avstemningen, som vil vare til tirsdag, fredag.

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, mener det hele er et tegn på president Vladimir Putins desperasjon.

– Det er ingen plan eller strategi bak dette. Avstemningen var egentlig planlagt 11. september, men fordi situasjonen ved frontlinjen var for usikker kunne den ikke gjennomføres da. Ny dato ble satt til 4. november, og nå er den fremskyndet til denne helgen, sier hun.

– Hastverket er et klart tegn på desperasjon, mangel på en strategi og at ting ikke går etter planen for Putin.

Alle virkemidler

Hun peker på at Putin etter russisk lov kun kan erklære full mobilisering dersom russiske territorier blir angrepet.

– Får Putin erklært de russisk-okkuperte områdene for sine, ved hjelp av en såkalt folkeavstemning, har de legitimitet til å mobilisere og forsvare disse områdene med full styrke.

Leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, peker på det samme: At de vil ha alle virkemiddel tilgjengelig for å beskytte territoriene når Ukraina angriper.

– Inkludert atomvåpen?

– I teorien gjelder det også atomvåpen, det er det de truer med implisitt, og for så vidt mer generelt. Jeg tror ikke de vil bruke taktiske atomvåpen, men det kan ikke utelukkes.

UTELUKKER IKKE: Tom Røseth ved Forsvarets høgskole tror ikke Russland vil ta atomvåpen i bruk, men vil helle rikke utelukke det. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han mener det ikke er tilfeldig at folkeavstemningen kommer nå.

– Det er som følge av tap på slagmarken og at Russland er redde for å gå på en smell til. Ukraina har nå momentum og slagkraft, Russland er tappet for personell og har mistet sitt momentum, sier han.

Folkeavstemningen kommer samtidig som at Putin har varslet mobilisering av 300.000 reservister. Røseth mener dette ikke er tilfeldig.

– Det henger helt klart sammen. Det gir Russland flere virkemidler og eskalerer situasjonen. Russland har som mål å ta tilbake initiativet.

– Rent teaterspill

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novasti vil 97 prosent av befolkningen i Donetsk slutte seg til Russland. De siterer en meningsmåling utført av Det allrussiske senteret for opinionsundersøkelser.

– Denne avstemningen er et rent teaterspill. Det er ingenting som er realistisk med disse tallene. De er bestemt på forhånd, sier professor Sven G. Holtsmark ved Forsvarets høgskole til TV 2.

Han forteller imidlertid at den såkalte folkeavstemningen legges frem som svært troverdig for russerne selv.

– I Russland blir avstemningen fremstilt med fine valglokaler, god sikkerhet og bokser som forsegles. Det er også mulig at de kommer til å filme de som teller opp stemmene.

– Mange som er en del av dette arbeidet tror nok på at dette er realistisk, sier han.

Sangadzhieva i Helsingforskomiteen er tydelig på at denne avstemningen er alt annet enn en frivillig folkeavstemning.

– Dette kommer til å skje under tvang. De som jobber for staten blir tvunget til å stemme på jobb, og resten kommer til å bli oppsøkt i hjemmet. Voktere og politi kommer til å sørge for at folk avgir sin stemme.

TVANG: Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, sier innbyggerne vil bli tvunget til å delta. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Nytter ikke

Tom Røseth understreker at folkeavstemningene ikke gir Russland mer legitimitet overfor verdenssamfunnet, men at de ønsker å skape usikkerhet og dermed presse Vesten og Ukraina til å inngå kompromisser.

– Men det nytter ikke. Ukraina vil fortsatt ta tilbake sine områder og vestlig våpenstøtte fortsetter, sier han.

– Om en to ukers tid må Russland vurdere hvordan de skal reagere på fortsatt Ukrainsk fremdrift. Jeg tror vi er langt unna atomvåpen, men dette er en mulighet som Russland nå forbereder.

Holtsmark mener Putins muligheter for retrett vil være over dersom områdene blir erklært russisk.

– Når det er gjort er det ingen muligheter igjen for Putins retrett, verken politisk eller militært. Putin blir tvunget til å eskalere, eskalere og eskalere. Hvor dette vil ende, vet jeg ikke, men det er en svært alvorlig situasjon,