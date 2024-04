VERDENSPREMIERE: Halfdan Ullmann Tøndel har regissert filmen «Armand», som i sterk konkurranse er utvalgt til å vises for første gang under filmfestivalen i Cannes i mai. Foto: Eye Eye Pictures

– Dette er sånt man drømmer om, og nesten ikke tør å håpe på, sier Halfdan Ullmann Tøndel (34).

Det har tatt ni år siden han fikk idéen til filmen til den er ferdig. Nå skal den vises for første gang på filmfestivalen i Cannes på den franske Rivieraen.

– Det føles uvirkelig at den nå skal få sitt første møte med publikum på verdens viktigste filmfestival, sier han i en uttalelse.

I mai skal Halfdan Ullmann Tøndel gå opp de berømte trappene med rød løper i Cannes. Sammen med blant annet skuespiller Renate Reinsve. Hun er den eneste norske skuespilleren som har vunnet pris på den prestisjetunge filmfestivalen. For sin hovedrolle i filmen «Verdens verste menneske».

Hun spiller en av hovedrollene i filmen. Torsdag ble det offentliggjort i Paris, at filmen er plukket ut til verdenspremiere i Cannes.

GODE VENNER: Renate Reinsve får mye av æren for at filmen har blitt laget. Regissøren og skuespilleren jobbet for første gang sammen i 2015. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Startet med en SMS

De to er gode venner siden de samarbeidet for første gang på øya Fårö i den svenske skjærgården. Øya var sommerbolig for bestefaren Ingmar Bergman, og hadde blant annet en egen kino.

– Jeg og Renate spilte inn en kortfilm sammen der i 2015. Det ble så sterkt for oss begge at vi bare måtte jobbe sammen igjen.



Han gir Reinsve mye av æren for at filmen ble noe av.

FILMGJENG: I sin bestefars hus på Fårö utenfor svenskekysten. Her jobbet Reinsve og Ullmann Tøndel sammen for første gang. Foto: Instagram

– Så tar det jo lang tid å få en film finansiert, og jeg har rukket å tvile mye i det tiåret som har gått, men Renate har vært en klippe. Den kvelden hun vant prisen for Beste skuespillerinne i Cannes, sendte hun meg en SMS: «Tenk hvor bra dette er for filmen vår!», forteller han.

– Lå rett ut i to måneder

I «Armand» spiller Reinsve rollen som Elisabeth, som kalles inn til et foreldremøte på kort varsel. Sønnen hennes er anklaget for noe, men hva dette «noe» er virker uklart. Snart er også rektor, helsesøster og et annet foreldrepar en del av et møte skolen raskt mister kontrollen over.

Reinsve forteller at hovedrollen i Armand er det mest krevende hun har gjort:

– Halfdan og jeg har vært nære venner siden Fårö, og vi er en veldig god match på det kunstneriske, men en del av den matchen vår er også at vi liker å pushe ting veldig langt. Denne rollen krevde virkelig alt jeg hadde. Armand-innspillingen var så intens at jeg lå rett ut i to måneder etterpå, sier Reinsve.

For tredje gang har filmprodusent Andrea Berentsen Ottmar en film i et av konkurranse-programmene i Cannes. Både filmen «Syk pike» og «Verdens verste menneske» ble vist på filmfestivalen for første gang.

VANT: Renate Reinsve er den eneste norske skuespilleren som har vunnet en pris i Cannes. Foto: Ingvild Gjerdsjø/ TV 2

– Jeg har hatt gleden av å jobbe med noen fantastiske regissører til nå, men det er første gang vi opplever å reise til Cannes med en debutfilm. Det er en utrolig anerkjennelse av Halfdan og kvalitetene til Armand. Dette betyr at filmen vår får en best mulig start på et liv på store lerreter over hele verden, sier hun.



Store forventninger

Halfdan Ullmann Tøndel kommer fra to kjente familier. Bestefaren Ingmar Bergman vant 3 ganger Oscar for beste utenlandske film. Han levde i mange år sammen med skuespiller Liv Ullmann, Norges mest berømte skuespiller. Hun er Ullmann Tøndels bestemor.

Moren er forfatteren, Linn Ullmann, som har gitt ut en rekke best-selgende og prisvinnende bøker. Ifølge TV 2s opplysninger er han godt forberedt på å svare på spørsmål, også fra utenlandske journalister i Cannes, om sine berømte familiemedlemmer.

KJENT: Halfdan Ullmann Tøndel i Hollywood sammen med sin bestemor Liv Ulland og hennes ektemann Donald Saunders. Foto: VALERIE MACON

Filmen har fått 8,1 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt. Direktør Kjersti Mo har store forventninger til filmen og regissøren.

– Halfdan Ullmann Tøndel er et av våre nye, store talenter. Invitasjonen fra Cannes er en stor anerkjennelse av hans unike stemme som regissør. Det vil være en svært god start på den internasjonale karrieren for både Tøndel og filmen Armand, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.



I Norge har filmen ordinær kinopremiere 27. september.