– På en måte var det en lettelse at utbruddet omsider kom, fordi vi hadde gått og ventet så lenge. Det verste nå er usikkerheten, forteller Helgi Gudfinnsson.

Vulkanutbruddet mandag skjedde etter en rekke jordskjelv i den mye omtalte magmatunnelen like nord for havnebyen Grindavik.

Familien Gudfinnsson på fire består av mor Arnfridur Gudfinnsson og far Helgi som begge er fra Grindavik. Sammen har de datteren Anita Rut på 15 år, og sønnen Arnor Tristan på 17 år.

Den 10. november måtte de brått evakuere. Siden har familien måttet bo tre forskjellige steder.



STORE KREFTER I SVING: Byen Grindavik ble evakuert for snart en måned siden. Denne uken ble det vulkanutbrudd. Foto: Icelandic coast guard / *afp photo*.

Må flytte igjen

Flere ganger i løpet av timen TV 2 var på besøk hos familien slet de med å finne riktig lysbryter og hvor ting på kjøkkenet var.

– Det føles ikke som jul i det hele tatt. I juletider skal man jo være hjemme med familien. Jeg er med familien, men vi er jo ikke hjemme, forteller Arnor Tristan.



Familien er tydelig preget av situasjonen de befinner seg i.

– De første dagene etter evakueringen med all usikkerheten var de verste, forteller Helgi Gudfinnsson.

Påkjenningen ble så stor at han fikk en fysisk stressreaksjon og kastet opp.

Vant til naturens krefter

Familien forteller at jordskjelv skjer mye oftere nå enn før.

VULKAN I NABOLAGET: Helgi og Arnfridur Gudfinnsson har sammen med sine to barn flyttet til en midlertidig bolig. Foto: frode hoff

– Når jordskjelvene skjer så ofte, så må man bare finne en måte å leve med dem på. Jeg prøver bare å holde meg unna, og ikke være i veien for naturen, forteller sønnen Arnor Tristan.

Moren forteller at barna har vendt seg til å sove gjennom de sterkeste jordskjelvene.

Frem til 10. november, da familien måtte evakuere, hadde det vært voldsomme jordskjelv i flere uker. Til slutt valgte familien å reise vekk fordi situasjonen føltes for farlig.

Anita Rut på 15 år går egentlig siste året på ungdomsskolen i Grindavik. Da innbyggerne ble evakuert, ble alle spredt utover hele Island.

– Jeg har ikke har sett vennene mine siden evakueringen for snart seks uker siden, forteller hun.

Situasjonen er desperat for mange på Island, men familien Gudfinnsson prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Kanskje vil utbruddet roe seg om noen uker, eller måneder.



Krevende fremtid

Men selv om familien en dag får lov til å reise hjem igjen, vet de at et nytt utbrudd er uunngåelig.

Det bekrefter også Armann Hòskuldsson, forsker ved Universitetet på Island.

– Vi er vant til vulkansk aktivitet her på Island. Og det er viktig at vi reagerer når den virkelig er aktiv. Men når den ikke er det, må vi prøve å leve med det.

MYE OPPMERKSOMHET: Vulkanutbruddet på Island har tiltrukket mange skuelystne. Foto: Kristin Elisabeth Gunnarsdottir

– Om ett til to år så vil vi igjen ha en likende situasjon, sier Hòskuldsson til TV 2.

Utbruddet nå, består av en mer tyntflytende magma og vil trolig ikke bli like ille som utbrudd vi har sett tidligere år.

Hòskuldsson tror utbruddet vil være over i løpet av noen dager.

Far Helgi forteller at situasjonen er utfordrende for mange av de evakuerte innbyggerne på Island.

Kaotisk

– Folk bor hjemme hos familie og venner, og prøver å finne leiligheter og hus de kan bo i midlertidig, sier Helgi.

MIDLERTIDIG HJEM: Far Helgi og sønnen Arnor Tristan. Foto: Frode Hoff / TV 2

Selv forsøker familien å gjøre det beste av situasjonen.

– Jeg prøver å fokusere på en dag av gangen. Det er for tungt å tenke framover, da blir jeg deprimert, avslutter han.