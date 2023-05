Føler seg glemt i ferieparadiset

De bor i et paradis for turister, men mange grekere føler seg sviktet av myndighetene. Søndagens valg i Hellas kan bli det jevneste på flere tiår.

SISTE TO: Vassilis (11) er en av de to gjenværende elevene ved skolen i landsbyen. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Vassilis (11) og Marinos (8) starter skoledagen med en bønn sammen med lærer Theodora Koukourikou.

I dette klasserommet er det ingen summing av barnestemmer. De to guttene er de eneste elevene på den lokale barneskolen i landsbyen Diafani på øya Kárpathos.

KLASSEN: Theodora Koukourikou (27) starter skoledagen med en bønn med sine to elever.

Hellas preges av økonomiske problemer, korrupsjon, klimaendringer, flyktningproblematikk. Ikke minst mener mange grekere i det øyrike landet at de har blitt glemt av sentrale myndigheter.



Det er om lag 200 fastboende i Diafani, men hver sommer kommer tusenvis av turister hit.



FERIEIDYLL: Hit kommer mange tusen turister hvert år, men å bo fast her er stadig vanskeligere. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Landsbyen har ingen bank, postkontor eller bensinstasjon, og den eneste veien til øyas største by er smal og steinete.



– Vi har ikke hatt en lege her på over ett år. Det er heller ikke noe apotek, og snart er det ingen skole heller, sier den pensjonerte sjømannen, Manolis Melaisis til AFP.



Han sitter utenfor en kafé i Diafani.



– Her er vi annenrangs borgere.

LANDSBY: Diafani ligger på øya Karpathos som er den nest største øya i øygruppen Dodekanesene i Hellas. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Kárpathos er den nest største øya i dodekanesene etter Rhodos, men det går bare to ferger i uken til Athen.

Både statsministeren og andre valgkandidater har vært her under årets valgkamp, men det betrygger ikke innbyggerne.

NABOLANDSBY: Olymbos er litt større enn Diafani, og her går det ni elever på barneskolen. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

– De har vært her og beundret den vakre landsbyen vår. De tar bilder, men idet de er tilbake i Athen, har de glemt oss, sier Sofia Chatzipapa.

To favoritter og én joker

Søndag går grekerne til stemmeurnene. Meningsmålinger viser at det ligger an til å bli uhyre jevnt. Trolig så jevnt at det blir ny valgomgang i juli, der nye regler vil gi bonusseter i parlamentet til valgvinneren.

VALGKAMP: Anna Lentaki skrur av TV-en i tavernaen hennes i landsbyen Avlona. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Både den konservative statsministeren Kyriakos Mitsotakis og venstresidens kandidat Alexis Tsipras holder store valgmøter fredag.

Den sittende konservative statsministeren Kyriakos Mitsotakis har en ledelse på rundt seks prosent i målingene over sin nærmeste rival – den venstreradikale Alexis Tsipras.



TO FAVORITTER OG EN JOKER: Fra venstre til høyre: Kyriakos Mitsotakis, Alexis Tsipras, og Nikos Androulakis undere en TV-debatt 10. mai Foto: ARIS MESSINIS

Men målingene i forkant av valget tyder også at ingen av den to vil klare å samle et flertall blant de 300 representantene i parlamentet bak seg.

Desillusjonerte

En av ti grekere sier de ikke har bestemt om hvem de vil støtte i søndagens valg. Mange sier de har mistet alle illusjoner om politikken i landet.

Ved siden av økonomi har også en avlyttingsskandale i etterretningstjenesten og jernbanekatastrofen som krevde 57 liv i februar vært store saker i valgkampen.



– For første gang i livet har jeg ikke bestemt meg, kanskje stemmer jeg blankt, sier den 30 år gamle Andreas til nyhetsbyrået AFP.

Nikos Androulakis, som leder sosialistpartiet PASOK-Kinal, uten selv å sitte i parlamentet, kan bli jokeren som bringer en av de to andre rivalene til makten.

Familiedynasti

Statsminister Kyriakos Mitsotakis går til valg på nye skattekutt, gjenoppbygging av turismen etter pandemien og fortsatt vekst etter mange år med gjeldskrise.

VALGKAMP: Statsminister Kyriakos Mitsotakis tar en selfie om bord på et tog på vei til Tessaloniki torsdag. Foto: Alexandros Avramidis/Pool via AP

Dersom ikke hans parti «Nytt Demokrati» får et klart mandat, advarer statsministeren mot «lammelse» i en internasjonal usikker tid.

– Det finnes ikke noe troverdig alternativ til en sterk regjering ledet av Nytt Demokrati, uttalte statsministeren til avisen Kathimerini i forrige uke.

55-åringen tilhører et av de sterkeste politiske dynastiene i moderne tid. Hans far Constantine Mitsotakis var statsminister fra 1990 til 1993. Søsteren Dora Bakoyannis har vært utenriksminister og ble den første kvinnelige ordføreren i Aten.

Vil tilbake

Hovedutfordreren Alexis Tsipras (48) fra venstrepartiet Syriza var statsminister fra 2015 til 2019.

Det var noen av de tøffeste kriseårene for det da gjeldstyngede Hellas. Han ber om en ny sjanse til å styre landet uten krisepakker fra EU og IMF.

OPPOSISJONSLEDEREN: Syrizas leder, Alexis Tsipras. Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

Han anklager regjeringen for å ha delt ut milliarder av euro til sine allierte mens den jevne greker sliter med høy inflasjon.



– Nok er nok. Det er nok profittjag, ulikhet, nepotisme, arroganse og urettferdighet, sa Tspiras nylig under et valgmøte, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Alexis Tsipras var i sin tid den første erklærte ateisten i statsministerstolen i det dypt religiøse Hellas.

Han huskes som radikaleren som ga landets kreditorer motstand og nesten førte Hellas ut av Eurosamarbeidet før han ga etter og aksepterte krisepakken fra EU og IMF.

Overvåking

Den antatte jokeren i det greske valget, Nikos Androulakis (44), ble av mange oppfattet som en mulig koalisjonspartner for statsminister Mitsotakis.

Men sjansen for en allianse ble kraftig svekket da det ble avslørt at Androulakis var underlagt statlig overvåking kort tid før han ble valgt til partileder i 2001.

JOKEREN: Nikos Androulakis er leder for Panhellenic Socialist Movement (PASOK) . Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Den nyvalgte lederen for sosialistpartiet PASOK-Kinal svarte på tiltale med å erklære at partiet bare vil støtte en koalisjonsregjering dersom ingen av de to rivalene er statsminister.

Nikos Androulakis sitter i EU-parlamentet, men er ikke valgt inn i den greske nasjonalforsamlingen. Han er dermed den første partilederen som ikke kan delta i debatter i det greske parlamentet.

De siste ukene har han anklaget Tsipras for å kopiere slagordene til partistifteren av PASOK-Kinal, Andreas Papandreu, i valgkampen.

Den legendariske Papandreo ble første gang valgt til statsminister i 1981 under slagordet «Forandring». Androulakis slagord for valget er «Gjør forandring mulig».

