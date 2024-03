FNs sikkerhetsråd krever umiddelbar våpenhvile

De øvrige 14 medlemmene av rådet stemte for resolusjonsforslaget mandag. Det er første gang Sikkerhetsrådet vedtar en resolusjon om våpenhvile i krigen mellom Hamas og Israel på Gazastripen.

Sikkerhetsrådets resolusjon tar til orde for en umiddelbar våpenhvile under fastemåneden ramadan og betingelsesløs frigivelse av alle gislene på Gazastripen.

Fordi ramadan avsluttes 9. april, vil kravet om våpenhvile bare vare i to uker.

KRAV: USAs FN-ambassadør Linda-Thomas Greenfield mener våpenhvilen ikke kan begynne før de Hamas frigir gisler. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

USA: Løslatelser må skje først

USA har lagt ned veto en rekke ganger om Gaza-resolusjoner i Sikkerhetsrådet. Før avstemningen mandag advarte Washington om at resolusjonen kunne skade forhandlingene mellom USA, Egypt og Qatar om å stanse krigføringen.

I en uttalelse kort tid etter vedtaket sier USA at Hamas må løslate gisler før våpenhvilen kan starte.

– En våpenhvile kan begynne umiddelbart etter at det første gisselet er løslatt, sier USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

– Dette er den eneste måten å sikre en våpenhvile på, legger hun til.

Ekspert: Bindende resolusjon

Forskningsprofessor Niels Nagelhus Schia ved Norges Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) sier at Sikkerhetsrådets resolusjoner er bindene, men at det ikke finnes garantier for at de følges.

– Likevel er dette en tydelig og klar beskjed fra verdenssamfunnet til Israel om å legge våpnene med umiddelbar virkning, og det skal mye til for at Israel ikke retter seg etter dette, sier Schia til NTB.

USA sender også en tydelig beskjed ved å avstå fra å stemme, ifølge forskeren.

– USA avstår fra å stemme, men la fram et resolusjonsforslag med mye av det samme innholdet på fredag. Så selv om de ikke stemte for denne resolusjonen, kan det likevel leses som en tydelig beskjed til Israel om at også USA mener at våpenhvilen nå må inngås med umiddelbar virkning.

Avlyser besøk

At USA avsto fra å stemme, skader Israels kamp mot Hamas og forsøket på å redde gislene, ifølge Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Det gir Hamas håp om at internasjonalt press vil gjøre det mulig for dem å akseptere en våpenhvile uten at våre bortførte gisler blir løslatt, sier han.

Kort tid etter nyheten om resolusjonen ble kjent, kunngjorde Netanyahu at en delegasjon med tjenestemenn som skulle til USA, allikevel ikke drar.

TAR GREP: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avlyst en reise for en israelsk delegasjon til USA. Foto: Ronen Zvulun

En israelsk delegasjon som skulle til USA, har avlyst besøket, sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier besøket avlyses «i lys av USAs nye posisjon».

Samtidig sier Hamas at de ønsker resolusjonen velkommen. De hevder de er klare til å inngå en avtale om umiddelbar fangeutveksling med Israel.

Støre: På høy tid

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det er på tide at en resolusjon ble vedtatt.

– Det er både viktig og på høy tid at FNs sikkerhetsråd nå har vedtatt et tydelig krav om en umiddelbar våpenhvile på Gaza, for de drøyt to ukene som nå gjenstår av ramadan. Nå må denne resolusjonen bli implementert på bakken uten forsinkelse, sier han til NTB.

Han kaller situasjon på Gaza uholdbar, og ber Israel om å slippe humanitær bistand til, samt Hamas om å løslate gislene sine.

– Det er verdt å merke seg hvordan Sikkerhetsrådet nå karakteriserer det som skjer i Gaza som en katastrofal humanitær situasjon.

PÅ TIDE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker Sikkerhetsrådets våpenhvile-resolusjon velkommen. Foto: Martin Leigland / TV2

Startet med ett minutts stillhet

Mandagens møte med startet med et minutts stillhet til minne om ofrene for terrorangrepet i Moskva der minst 137 mennesker ble drept.

Japans FN-ambassadør, som for tiden har formannskapet i Sikkerhetsrådet, ba alle medlemmene om å reise seg for å vise sin respekt ved starten av en sesjon om konflikten mellom Israel og Hamas.

I tillegg til de 14 rådsmedlemmene som stemte for, støttet også de 22 landene i FNs arabiske gruppe for resolusjonen.