FN: Over 150 skip med korn hoper seg opp utenfor Istanbul

Russisk og Ukrainsk korn som skulle vært på verdensmarkedet befinner seg utenfor Istanbul. Ukrainerne anklager nå russerne for å stå bak kornblokaden.

Både russisk og ukrainsk korn har i disse dager havnet i en enorm trafikkork i Svartehavet.

Ifølge FN er det for øyeblikket fartøyer som venter utenfor Istanbul for å komme seg enten til eller fra Ukraina.

– Akkurat nå venter over 150 skip i og rundt Istanbul på å komme seg videre. Disse forsinkelsene kan føre til forstyrrelser i forsyningskjeden og havneaktiviteten, sier FN-talsperson Ismini Palla ifølge Reuters.

FN: Blokaden og forsinkelsene kan føre til forstyrrelser i forsyningskjeden og havneaktiviteten. Foto: John Minchillo/AP

Må inspiseres i Istanbul

Skipene som kommer fra ukrainske og russiske svartehavshavner i henhold til avtaler gjort med FN, må inspiseres i Istanbul før de kan gå videre.

Palla fortalte CNN at Joint Coordination Center (JCC) – bestående av representanter fra Russland, Tyrkia, Ukraina og FN – har erkjent problemet med forsinkelser og diskuterer måter å håndtere etterslepet på.

SKIP: Ellie M lasteskip som frakter ukrainsk korn venter på inspeksjonen ved ankringsområdet ved den sørlige inngangen til Bosporos i Istanbul, Tyrkia. Foto: MEHMET CALISKAN/Reuters

Anklager russerne

Årsaken til kornblokaden er ukjent, men ukrainerne anklager russerne for å bevisst forlenge inspeksjonene av fartøyene utenfor den tyrkiske kysten.

– Vi har grunn til å tro at forsinkelsene i Russlands inspeksjoner av korninitiativets fartøyer er politisk motiverte, skriver det ukrainske utenriksdepartementet.

ZELENSKYJ: Ukrainas president anklager russerne for forsinkelsene i skipstrafikken. Foto: Javad Parsa/NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også uttalt seg nylig om forsinkelsen.

– Dette er en kunstig laget kø. Den oppsto fordi Russland bevisst forsinker skipstrafikken, sier Zelenskyj i en videotale fredag.

Russland truer med å trekke seg fra avtalen

Tidligere i år inngikk Russland og Ukraina en avtale om at korn fra begge land skal kunne transporteres trygt uten forstyrrelser.

AVTALE: Tyrkias president Tayyip Erdogan møter Russlands president Vladimir Putin. Foto: TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Avtalen bidro til å dempe faren for en global matvarekrise siden Russland og Ukraina er to av verdens største mateksportører, og Russland er verdens største eksportør av kunstgjødsel.

Tyrkias president, Recep Erdogan, fungerte som mekler med FN ved de daværende forhandlingene i juli, og den endelige kornavtalen skulle bidra til at en rekke utviklingsland beveget seg bort fra randen av hungersnød.

Nå truer Russland med å trekke seg fra avtalen etter selv å ha sendt inn en liste med klager til FN.

FN sier at det for tiden jobbes med å redusere forsinkelsene slik at kornet kan gå videre fra Istanbul.

– Forsinkelsene kan forårsake store forstyrrelser i forsyningskjeden og havneaktiviteten, sa FNs talsperson Ismini Palla.

Tviler på fremtidig avtale

Ifølge CNN får kornblokaden Russlands utenriksminister, Sergey Lavrov til å så tvil om hvordan fremtiden ser ut for kornavtalen som er inngått mellom Ukraina og Russland.

– Det ventes mye arbeid før avtalen kan fornyes neste måned, sier Sergej Lavrov.

UTENRIKSMINISTER: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sår tvil om fornyet kornavtale. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/Reuters

Russland har de siste ukene klaget over at deler av avtalen som åpner for eksport av landbruksprodukter og gjødsel ikke blir opprettholdt.

Gennady Gatilov, Russlands FN-ambassadør i Genève, sa i forrige uke at Moskva kan trekke seg fra avtalen, ifølge Reuters.