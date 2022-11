FN:– Britisk-egyptisk aktivists liv i fare

Alaa Abdel Fattah er en av Egypts mest kjente demokratiforkjempere. Han soner nå en dom på fem års fengsel. Nå frykter familien og menneskerettsforkjempere at han kan dø når som helst.

– FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Turk har uttrykt dyp beklagelse over at egyptiske myndigheter ennå ikke har løslatt bloggeren og aktivisten Alaa Abdel Fattah, sa Turks pressetalskvinne Ravina Shamdasani i Genève tirsdag.

– Vi er svært bekymret for helsen hans, la hun til.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Turk. Foto: DENIS BALIBOUSE/Reuters

Han har verken tatt til seg mat eller drukket siden klimatoppmøtet startet i Sharm el-Sheikh søndag.

Inntil tirsdag i forrige uke sultestreiket han delvis med et inntak på 100 kalorier per dag, men aksjonen ble trappet opp idet klimatoppmøtet nærmet seg.

– Alt vi vet er at Alaa sluttet å drikke vann for 50 timer siden. Vi vet ikke hvor han er. Vi vet ikke om han er i live, sier søsteren, Sanaa Seif.

Søsteren til aktivisten Fattah, Sanaa Seif. Foto: EMILIE MADI/Reuters

I en uttalelse utstedt i Genève oppfordret FNs menneskerettighetssjef den egyptiske regjeringen til å «umiddelbart løslate Abdel Fattah fra fengselet og gi ham nødvendig medisinsk behandling».

– Jeg oppfordrer egyptiske myndigheter til å oppfylle sine menneskerettighetsforpliktelser og umiddelbart løslate alle de som er vilkårlig varetektsfengslet, inkludert de som er varetektsfengslet, og de som er urettferdig dømt. Ingen skal arresteres for å ha utøvd sine grunnleggende menneskerettigheter, sa FNs menneskerettighetssjef Volker Turk.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak understreket sin dype bekymring over saken under et møte med president Sisi i Sharm el-Sheikh mandag og sa at han "håper å se dette løst så snart som mulig", sa en talsmann for Downing Street.

German Chancellor Olaf Scholz attends the COP27 climate summit in Sharm el-Sheikh, Egypt November 8, 2022. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany Foto: MOHAMED ABD EL GHANY/Reuters

Tysklands statsminister Olaf Scholz ba Egypt løslate menneskerettsaktivisten.

– Det må fattes en avgjørelse, det må være mulig å løslate ham slik at sultestreiken ikke ender med døden, sier Scholz, som deltar på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt.

40 år gamle Fattah var en av lederne under demokratiopprøret i 2011, men har gått inn og ut av fengsel siden landets hærsjef Abdel-Fattah al-Sisi tok makten i et militærkupp i 2013.

I fjor ble han dømt for spredning av falske nyheter i et Facebook-innlegg og dømt til fem års fengsel. Menneskerettighetsgrupper hadde kalt siktelsen og rettssaken falsk.

Fattah ble dømt i fjor for å ha spredt falske nyheter på Facebook. Foto: OMAR ROBERT HAMILTON/Reuters

I april sa familien at han hadde begynt en delvis sultestreik, og konsumerte maksimalt 100 kalorier om dagen.

I forrige uke fortalte han slektninger at han bare ville drikke vann til søndag, da COP27 startet.