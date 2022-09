FN advarer verden om matkrisen: – Vil bli kaos

Leder David Beasley for FNs matprogram (WFP) oppfordrer derfor givere, særskilt Gulf-statene og milliardærer, til å gi deler av overskuddet sitt for å løse forsyningstrøbbel på gjødsel, og hindre omfattende matmangel neste år.

– Ellers vil det bli kaos over hele verden, sa Beasley i et intervju med AP fredag.

WFP-sjefen påpekte at da han overtok roret for nesten seks år siden, var 80 millioner mennesker i verden truet av sult og matmangel.

Klimaproblemer økte tallet til 135 millioner, og med koronapandemien ble tallet doblet til 276 millioner i løpet av to år.

Spår en krise uten sidestykke

Det var før Russlands invasjon av Ukraina i februar førte til en omfattende mat-, gjødsel- og energikrise, som presset tallet opp til 345 millioner.

Beasley mener verdenssamfunnet må handle umiddelbart.

– 50 millioner mennesker i 45 land står i fare for å sulte. Hvis vi ikke hjelper disse menneskene nå, så vil vi få hungersnød, sult og destabilisering av land ulikt noe vi har sett før, sier han.

Han mener situasjonen blir verre enn finanskrisen i 2007 og 2008 og Den arabiske våren i 2011.

– Vi må handle nå, var den klare beskjeden fra WFP-sjefen.

Samtidig er Beasley bekymret over at frykten for resesjon i verdensøkonomien og en anspent sikkerhetssituasjon gjør at land gir mindre til humanitære formål.

50 prosent av maten kan falle bort

Ifølge WFP-sjefen produserer verden nå nok mat til 7,7 milliarder mennesker, men 50 prosent av maten skyldes at bøndene bruker gjødsel.

– Kina, verdens fremste gjødselprodusent, har forbudt eksport, mens Russland, som er nummer to, sliter med å få det til verdensmarkedene som følge av sanksjoner og krigen i Ukraina. Det er en perfekt storm på toppen av en annen perfekt storm, sa han.

Beasley viste til at jordbruket i Asia og Afrika mangler gjødsel og er derfor i en kritisk tilstand.

Han har denne uken møtt og snakket med verdensledere i forbindelse med FNs høynivåuke i New York. FNs generalsekretær António Guterres advarte om at konflikter og humanitære kriser sprer seg, og at finansieringsgapet for FNs humanitære innsats er på 32 milliarder dollar – det største gapet noensinne.

(©NTB)