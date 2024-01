Flytypen ble satt på bakken – nå snur Boeing

REVET UT: Et gapende hull Alaska Airlines Flight 1282 den 6. januar. Siden har flere Boeing 737 Max 9-fly blitt satt på bakken. Foto: Instagram/@strawberrvy via Reuters

Det var i starten av januar at et fly av typen Boeing 737 Max 9 mistet en del av flyskroget mens det fremdeles var i luften.

Flyet, som var på vei fra Portland til Ontario i California, måtte returnere og nødlande rundt en halvtime etter avgang.



Passasjerer som var om bord i flyet har fortalt at trykket var så sterkt at metall på setene vrengte seg, at mobiltelefoner og headset ble rykket ut av hendene på folk, og at en tenåring fikk T-skjorten revet av kroppen.

Det var syv ledige seter under flyvningen, og det var ren lykke at ingen satt i de to setene ved siden av flyskroget som blåste ut.



Det er selskapet Alaska Airlines som eier flyet. Som følge av hendelsen besluttet selskapet å sette alle sine Boeing 737 Max 9-fly på bakken midlertidig.



FLYULYKKE: Kelly Bartlett med oksygenmaske like etter et panel på flyet ble sugt ut under flyving fredag. Foto: Kelly Bartlett via AP

Senere ble det besluttet at over 170 av Boeings 737 Max 9-føy skulle bli satt på bakken for nærmere undersøkelser.



Grønt lys

Denne uken sa toppsjef Ben Minicucci i Alaska Airlines at de hadde funnet løse bolter på flere av sine Boeing 737 Max 9-fly.

Det har fyrt opp flydebatten ytterligere.

Oppå det hele rapporterte Seattle Times at panelet som blåste av under flyvningen den 6. januar hadde blitt fjernet på grunn av vedlikehold ved en tidligere anledning, og at det hadde blitt reinstallert feil av Boeing sine mekanikere.

Men nå gir Beoing grønt lys for flymaskinene.

– Vi slipper ikke fly opp i luften som vi ikke har 100 prosent tillit til, sier sjef i Boeing Dave Calhoun under et møte i Washington onsdag.



Under møtet sier Boeing-sjefen at flytypen nå kan tas i bruk - så lenge flyet har blitt sjekket nøye under inspeksjon, og at det ikke finnes avvik, skriver avisen The Guardian.

GRØNT LYS: Boeing-sjef Dave Calhoun like etter et møte med senator Mark Warner i Washington 24. januar. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Ifølge Reuters, har USAs luftfartstilsyn (FAA) godkjent forslaget, og opplyser at alle flyene som er satt på bakken nå skal inn i en avsluttende vedlikeholdsprosess.

Fly av typen Boeing 737 Max 9 vil med andre ord ikke kunne lette med en gang, men går inn i en avsluttende fase.

– Den inngripende, forbedrede gjennomgangen som vårt team har gjort etter flere uker med innhenting av informasjon, gir meg og FAA nok tillit til å gå over i en inspeksjons- og vedlikeholdsfase, sier sjef i FAA Mike Whitaker i en uttalelse onsdag.

Flyselskap raser

Nyheten fra Boeing-sjefen kom natt til torsdag norsk tid, og flyselskap har allerede kommentert beslutningen. Reuters skriver at United Airlines vil slippe sine fly opp igjen i luften innen 28. januar.



Andre selskap har derimot uttalt at påliteligheten til Boeing er svekket.

Før Boeing og FAA kom med sin beslutning natt til torsdag, uttalte sjefen i Alaska Airlines, Ben Minicucci, at selskapet er skuffet over at de fant løse bolter på sine fly.

Det ansvaret ligger hos Boeing, mener han.

– Jeg er frustrert og skuffet. Jeg er sint, sier han overfor NBC News tirsdag.

SNART TILBAKE: Alle Boeing 737 Max 9-fly som ble satt på bakken etter ulykken 6. januar kan snart få vende snuten mot luften igjen. Foto: Ted S. Warren / AP

Også United Airlines har opplyst at de vurderer å skrote sin bestilling av et nytt Boeing 737 Max 10-fly

– Det at alle Max 9-flyene ble satt på bakken tror jeg var dråpen for oss, sier administrerende direktør Scott Kirby i United Airlines overfor CNBC.

Den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen Easa opplyste kort tid etter nestenulykken at ingen av deres medlemsland – blant dem Norge – bruker fly av typen Boeing 737 Max 9.