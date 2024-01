Flytter styrker mot Libanon

LIBANON: En mann forsøker å slukke flammer etter et israelsk angrep på en libanesisk grenseby i november 2023. Israel flytter styrkene sine nordover mot grensa til Libanon etter flere angrep fra Hizbolalh-militsen. Foto: HASSAN FNEICH

– Israel ser nok at sjansene for en eskalering er mye større nå enn tidligere, sier professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier.

Flere angrep langs grensene mellom Israel, Libanon og Syria fører nå til en endring i krigen mot Hamas, ifølge professor Tormod Heier ved Forsvarets Høgskole.

– Krigen mellom Israel og Hamas er på vei inn i en tredje fase, hvor Israel vil flytte styrker som i dag er mobilisert på Gaza, nordover mot Libanon, sier Heier.

TREDJE FASE: Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole tror Israel nå beveger krigen mot Hamas over i en ny fase av frykt for eskalering. Foto: Mathias Moen / TV 2

Flere fronter

Hizbollah-militsen har gjennomført flere angrep mot israelske mål nord i landet den siste tiden.

Heier sier sivile mennesker i disse områdene er ikke evakuert tidligere, og Israel frykter både at liv skal gå tapt og at krigen skal eskalere.

– Sett med israelske øyne kan dette blir en krig som ikke bare føres på Gazastripen, men også mot Sør-Libanon, langs grensen til Syria og kanskje også på Vestbredden. Det er fire fronter som Israel må ta mer og mer hensyn til, sier Heier.

BEGRAVELSE: Krigere og sivile deltar i begravelsen til palestinere som er drept i israelske angrep på Vestbredden. Foto: Raneen Sawafta/Reuters

Angrepene mot mål på Gazastripen fortsetter. Det siste døgnet er det gjennomført flere israelske angrep mot mål sør i området.

Angrepene vil fortsette og bli mer målrettede fremover, tror Heier.

Fortsetter på Gazastripen

– Selv om for eksempel amerikanerne har satt inn store militære sjøstyrker i Middelhavet, og har store luftstyrker i området, så har ikke det bidratt til å stabilisere eller roe spenningen så langt, fortsetter Heier.



MÅLRETTET: Heier tror krigføringen på Gazastripen vil endre karakter. Foto: Mathias Moen / TV 2

– Vi ser målrettede angrep mot Hamas-ledere og nettverket på Gaza, samtidig som man øker innsatsen med gjenoppbygging og mer humanitær bistand. Denne tredje fasen sammenfaller også med at den amerikanske utenriksministeren er i området, sier Heier.



USAs utenriksminister, Anthony Blinken, har allerede besøkt Tyrkia og Hellas, og er nå i Jordan. Han skal også videre til Israel, Palestina, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar og Egypt. Krigen mellom Israel og Palestina, og den internasjonale frykten for at den skal spre seg, er blant temaene som skal diskuteres.

Kong Abdullah av Jordan har allerede advart Blinken om de katastrofale følgene krigen kan få.

Fakta om ofrene for krigen mellom Israel og Hamas * Siden 7. oktober er over 24.000 mennesker drept i Gaza, Israel og på den okkuperte Vestbredden. Nærmere 8000 er savnet og fryktes å ligge begravd under ruiner av bombede bygninger i Gaza. * Minst 21.000 mennesker er drept i israelske angrep, blant dem rundt 8000 barn og 6200 kvinner. Minst 54.536 er såret, ifølge Gazas helsedepartement. * Minst 310 helsearbeidere og 136 FN-ansatte er drept i krigen, ifølge FN. 97 palestinske journalister er drept, ifølge myndighetene. * Over 300 palestinere er drept i angrep fra israelske soldater og bosettere på Vestbredden, minst 75 av dem barn. Over 3600 er såret i slike angrep. * Rundt 1140 mennesker ble drept i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, hvorav 690 var sivile israelere, blant dem 36 barn. 70 var utenlandske statsborgere. * Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte om lag 250 israelere og utlendinger under angrepet 7. oktober. Minst 110 gisler er siden sluppet fri, anslagsvis 129 gisler og fanger er igjen. Flere gisler er drept, blant dem tre menn som israelske soldater drepte ved en feil. * Minst 158 israelske soldater er drept i Gaza siden bakkeinvasjonen i slutten av oktober. 332 soldater og 57 politifolk ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober * Den israelske hærledelsen hevder å ha drept rundt 7000 militante palestinere i løpet av krigen. Opptil 1500 av dem ble ifølge Israel drept under angrepet 7. oktober. * Over 1,9 millioner av Gazas over 2,2 millioner innbyggere er fordrevet fra sine hjem. * Ca. 250.000 israelere er evakuert fra byer og kibbutzer nær grensa til Gaza, samt fra landsbyer nær grensa mot Libanon. Kilde: FNs nødhjelpskontor (OCHA) , AFP , palestinske myndigheter i Gaza og på Vestbredden, Haaretz , The Times of Israel , CNN , Al Jazeera

Langvarig krig

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, har allerede sagt at krigen vil bli langvarig. Tormod Heier er enig i det, særlig dersom israelerne nå legger veldig om på strategien på Gaza.

– Hvis man nå velger mindre massiv militær tilstedeværelse, men heller mer målrettede angrep mot ledere, så vil det bidra til å trekke ut krigen enda lenger. Hele operasjonskonseptet til Hamas gjør det svært vanskelig å nedkjempe, sier Heier.



KHAN YOUNIS: Israelske luftangrep mot byen Khan Younis sør på Gazastripen 7. januar. Foto: AFP

– Det er også i Hamas' interesse at denne krigen varer lenge. Krigen er et blødende sår både i innenrikspolitikken i Israel og i internasjonal politikk. Hamas er ikke interessert i at forholdet til Israel skal normaliseres, jo lenger denne krigen pågår jo vanskeligere blir det, sier Heier.



Lite nytt om gislene

Israelske myndigheter mener at rundt 100 personer fortsatt holdes som gisler av Hamas, og at minst 23 av de som ble tatt til fange 7. oktober er drept. I starten av krigen spilte gislene en viktig rolle, men det er ikke like mye tilfelle nå, mener Heier.

– Det vi har sett etter tre måneder med krig er vel egentlig at de israelske styrkene eller den politiske ledelsen ikke har tatt hensyn til gisselsituasjonen når de har gjennomført en krig som på alle mulige måter må anses som svært brutal. Antagelig er den strategiske effekten av gislene ikke så stor for Hamas nå som i starten av krigen, sier Heier.