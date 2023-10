Flyttar til Ukraina

Frederik Guttormsen har reist inn og ut av det krigsherja landet sidan i fjor vår.

Men denne gongen har han ingen planar om å returnere til Norge. Han melder nemleg flytting – til Kharkiv nordaust i Ukraina.

– Eg leiger huset til ein familie som flykta så raskt at kaffikoppen sto igjen udrukken. Dei skjønar ikkje bæret av at nokon drar frå verdas tryggaste land for å flytte hit, seier Guttormsen.

– Nettopp. Har du blitt fullstendig sprø?

– Haha, ler Guttormsen.

Han har openbert fått spørsmålet før.

KRIGSOMRÅDE: Guttormsen og kollegaene opplever ofte angrep i nærleiken når dei er på oppdrag i Ukraina. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Det er logisk for meg å flytte. På denne måten får eg utvikla organisasjonen vår vidare. Elles sit eg aleine i Norge isolert frå det som skjer, forklarer han.

Reddar kjæledyr – og eigarane

Organisasjonen han viser til, er Nor Dog animal rescue, som Guttormsen grunnla i fjor vår.

– Det fanst ikkje naudhjelp for dyr. Det ville eg gjere noko med, fortalde Guttormsen då TV 2 følgde han på jobb i Kharkiv fylke i fjor.



– Eg gjer dette av kjærleik til mine eigne hundar.

Organisasjonen driv med evakuering av kjæledyr frå krigssonene. Dei dyra som har mista eigarane, blir omplasserte. I tillegg donerer Nor-Dog store mengder dyrefôr til dyreeigarar i utsette område, ofte nær fronten.

TAKKNEMLEGE: Mange innbyggarar nær fronten er avhengig av bistand. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Så langt har vi redda over tusen kjæledyr – og mange av eigarane deira også, fortel Guttormsen.

– Om det skulle vere galskap å flytte hit, så vil jo det i så fall bety at ein ser på sitt eige liv som svært mykje meir verdifullt enn andre liv, noko som er eit instinktivt sjølvbedrag, slår han fast.

Flyttinga vekker oppsikt

Han innrømmer at det vekte oppsikt då ein nordmann skulle flytte til Kharkiv. Området er ofte under angrep. Seinast 5. oktober blei over femti menneske drepne i eit rakettangrep mot landsbyen Hroza i Kharkiv fylke.

Framleis flyktar mange ukrainarar til Norge. Rundt to hundre ukrainarar søker asyl kvar dag her til lands, ifølge UDI.

– For folk som ikkje kjenner oss og jobben vår, så kan det nok virke veldig rart at eg flyttar til Ukraina. Men for meg er dette fullstendig rasjonelt, seier han.



SAMARBEID: Nor Dog sitt team under evakuering av kattar. Pavel Khramtsov (t.v.) og Kiril Sirchenko. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

No har han fått langtidsvisum. Utan det, kan han berre vere 90 dagar totalt i landet i løpet av eitt år.

– Det fungerer ikkje. Eg må vere der på fast basis, slår Guttormsen fast.

– Dette er inga cowboy-verksemd. Eg gjer dette for at resultata skal fortsette å vekse, for at vi kan hjelpe fleire dyr – og eigarane deira.

Samarbeider med militæret

No er planen å få midlertidig opphald i Ukraina, og deretter permanent.

– Men dersom du blir skadd i eit angrep, blir du då ikkje ei belastning for Ukraina?

– Eg forventar inga særbehandling. Det vil ikkje vere nokon forskjell på om det er eg som blir skadd eller nokon av ukrainarane som eg jobbar med, seier Guttormsen.

HEIME: Guttormsen ser fram til å flytte til Ukraina i staden for å reise fram og tilbake frå Norge. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Han understrekar at dei samarbeider tett med militæret.

– Halvparten av våre oppdrag er på førespurnad frå militæret. Så dei anerkjenner jobben vi gjer.

Legg kriseplan for eigne hundar

40-åringen innrømmer at han har ein stor frykt. Men den handlar ikkje om han sjølv.

– Hundane mine, seier Guttormsen.

PÅ FLYTTEFOT: Snø (t.v.) og Chinook blir med når matfar flyttar til Kharkiv. – Det er ingen i Norge som har høve til å passe dei på fast basis, forklarer Guttormsen. Foto: Privat

– Dei skal ikkje vere med ut i felt der det verkeleg er farleg. Men mi største bekymring er at dei blir aleine heime i lengre tid dersom eg og teamet døyr i felt, seier Guttormsen.

Men han legg raskt til at han har lagt planar dersom det skulle skje slik at hundane då vil bli evakuert tilbake til Norge.

Kollega: – Fortener å bli ukrainsk



– Han er muligens litt sprø, men vi treng han, seier Pavel Khramtsov med ein god latter. Khramtsov har lenge drive med bistand retta mot dyr i Kharkiv, og har jobba ilag med Guttormsen sidan starten.

I FELT: Pavel Khramtsov (t.v.) er heilt avgjerande for å få jobben gjort, ifølge Frederik Guttormsen (t.h.). Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Det er mange folk og organisasjonar som kjem til Ukraina på feil grunnlag, men det gjer ikkje Fredrik. Han har drivkrafta til å hjelpe i hjartet, understrekar Khramtsov på telefon frå Kharkiv.

– Frederik har fortent å bli ukrainsk. Og det er den høgste anerkjennelsen du kan få frå meg.