Flytende kuer, øyer og byer – slik løser de vær-krisen

NEDERLAND/BELGIA/EMIRATENE (TV 2): Minke driver et flytende gårdsbruk i storbyen. Jurgen bor i et hus som heiser seg når uværet kommer.

Både Minke og Jurgen har allerede tilpasset seg våtere og villere vær.

– Det flytende gårdsbruket er en gård midt i en by. Det produserer fersk mat, sier Minke van Wingerden.

UVÆRS-IDÉ: Orkanen Sandy i New York ga Minke van Wingerden i Rotterdam ideen til en flytende gård. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer Foto: Santiago Vergara TV2 Les mer Foto: Santiago Vergara TV2 Les mer Foto: Santiago Vergara S. Les mer Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer

Hun står foran gården sin. Den ser litt annerledes ut enn en gjennomsnittlig bondegård. Den ligger i havneområdet i storbyen Rotterdam i Nederland.

Minke har 36 kyr inne i et fjøs ute på bølgene. Hun selger blant annet melk, ost og yoghurt i gårdsbutikken. Det er også mulig å besøke fjøset.

– Blir ikke kuene sjøsyke?



– Nei, ler Minke.



Hun sier kuene er nysgjerrige, de har en pels som skinner og de leverer god melk i store mengder. Gården beveger seg opp og ned i forhold til vannstanden. En flytende gård skal tåle både uvær og høyvann.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Ideen fikk Minke etter orkanen Sandy i New York i 2012. I flere dager var byen uten fersk mat, på grunn av uværet.

– Når gården ligger på vannet, kan produksjonen av fersk mat fortsette. Til tross for klimaendringene.

Selv om forhandlerne på klimatoppmøtet i Dubai skulle bli enige om en avtale, er det for sent å stoppe alle klimaendringer. Klimaforhandlerne satt i krisemøter natt til tirsdag for å prøve å få til en enighet om å fase ut olje og gass.

Allerede nå merkes endringer i været. Mye raskere enn tidligere. Europa har opplevd ekstrem tørke og rekordvarme i år. Kystområder opplever at havet stiger. Uvær kommer oftere og er kraftigere.

HEIS-HUS: Disse husene i Dordrecht i Nederland har en unik tilgang til vannet. Huset til Jurgen König og Jeanette Bosch nærmest. Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer HEIS-HUS: I tillegg heises de opp i takt med tidevann og storm. Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer FLYTER: En hele rekke med hus flyter på vannet i dette nabolaget. Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer SØYLER: På noen av husene er heis-mekanismen svært synlige. Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer ULIKE: Husene kommer i ulike størrelser og fasonger. Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer BRO: For å komme til ingangspartiet til huset til Jurgen og Jeannette må du ta broa. Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer GAMMELT OG NYTT: Å bygge på vannet er billigere, fordi vann er billigere enn tomte-land. Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer STORTRIVES: Jurgen Konig og Jeannette Bosch har bodd fem år i huse på vannet. Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer

Huset beveger seg

Det lukter hvitløk og stekt mat inne hos Jurgen König. Han og kona Jeannette Bosch forbereder mat til lunsjgjester.

– Hvis vi har storm fra sørvest, så blåser det friskt i Nordsjøen. Vannstanden stiger betydelig. Vi kan føle at havet stiger, sier Jurgen.

Huset har vinduer fra gulv til tak. Boligen ligger ute i vannet i Dordrecht i Nederland. Bundet til fastlandet med en liten bro. Sammen med en hel rekke av boliger med samme teknologiske løsning.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Når vannet stiger, heiser huset seg opp. Hver dag stiger huset opp til 70 centimeter på grunn av tidevannet. Ved storm kan huset heises mye høyere opp.

– Opp til to meter. Det er ganske imponerende når man ser disse variasjonene.

Jurgen er villig til å åpne huset for gjester ved uvær, siden de er så heldige å ha et værtilpasset hus.

– Når det er storm, kan vi invitere folk til å komme og være hos oss. Så holder de seg varme på beina, sier han og ler.

DRAMMEN: Dette er den planlagte parken på vannet utenfor Drammen. Foto: Waterstudio.nl Les mer ERFARINGER: Nye prosjekter kan få nyte godt av erfaringene fra Drammen. Foto: Waterstudio.nl Les mer VINTERPARK: Parken på vannet skal også fungere godt på vinterstid. Foto: Waterstudio.nl Les mer

Flytende park i Drammen

Mannen bak mange av de flytende husene, øyene og planlagte byene er arkitekten Koen Olthuis i nederlandske Waterstudio. I tjue år har han tegnet prosjekter med vann som tomt.

– Vel, klimaendringer er kommet for å bli, sier han tørt.



Hans løsning er å tilpasse seg og bygge på vannet.

Innen 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i byer. Hele 90 prosent av storbyene ligger ved vannet. Mer uvær og mangel på tomter vil presse fram nye løsninger.

TJUE ÅR: Det er to ti-år siden arkitekt Koen Olthuis startet å tegne prosjekter ute i vannet. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer TJUE ÅR: Det er to ti-år siden arkitekt Koen Olthuis startet å tegne prosjekter ute i vannet. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer TJUE ÅR: Det er to ti-år siden arkitekt Koen Olthuis startet å tegne prosjekter ute i vannet. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer

– Vi ser det på klimatoppmøtet i Dubai. Det har endret seg fra at vi bare så på klimaendringene, til å se klima i kombinasjon med økonomi.

Han har et flytende prosjekt i Norge også, en fremtidig park på vannet i Drammen. Erfaringene fra parken i den norske elvebyen blir viktige.

– Parken må lages for vinter, men også for sommer. Hvordan håndterer du is, hvordan håndterer du høyere vannstand og planter. Dette blir veldig interessant.



Han mener fremtiden består av byer som kan bygges på og ned i forhold til behovet, ved bruk av såkalte city-apps. Akkurat som med mobilapper. De du ikke bruker fjerner du. Og du laster kanskje ned noen nye apper´er. På samme måte kan flytende hoteller, skoler eller boliger kobles til eller fjernes etter hva som trengs.

– Hvordan skal dette transporteres?



– Store oljeplattformer reiser rundt hele verden. De kan være større enn fotballstadioner. Så teknologien finnes.

FORSVINNER: Maldivene står i fare for å forsvinne på grunn av klimaendringer. Foto: a.stam/ Waterstudio.nl Les mer NY BY: Her skal det bo 35 000 mennesker. Etter mange år med planlegging begynner nå byggingen. Foto: Waterstudio.nl Les mer ENKLE: Husene blir langt i fra luksuriøse, men de blir bærekraftige. Foto: Waterstudio.nl Les mer FARGERIKE: Arkitekturen tar utgangspunkt i lokal byggeskikk. Foto: Waterstudio.nl Les mer SELVFORSYNT: Å bygge på vannet byr på utfordringer, bl a for systemer for kloakk, energi og vann, Foto: Waterstudio.nl Les mer BYGGEKLOSSER: Arkitekten sammenlikner husene med ulike legoklosser. Hoteller, sykehus og skoler er klosser som kan legges til eller fjernes etter behov. Foto: Waterstudio.nl Les mer FREMTIDEN: Han ser på deler av byen som app´er. Noen slutter du og bruke og fjerner. Andre legger du til. Foto: Waterstudio.nl Les mer NY: Maldivene får en ny by. Foto: Waterstudio.nl Les mer

Arkitekten står også bak planene om en ny flytende by for 35 000 mennesker på Maldivene. Den skal være hundre prosent bærekraftig. Byen må lage sitt eget vann og behandle kloakken.



– Vi går fra å se på en by som en statisk mekanisme til at byen blir en levende maskin.

Maldivene kan bli det første landet, som forsvinner på grunn av klimaendringer. Det tvinger fram mye løsninger.

Uvær og høyere hav allerede

2023 har vært det varmeste året i historien, etter at registrering av temperaturer startet.

Når det blir varmere, stiger havet. Klimaendringer gir også mer uvær.

I byen Oostende og langs kysten av Belgia har de siden 2011 forberedt seg på villere vær og høyere hav.



– Vi vet at hvis vi ikke beskytter kysten, så er den sårbar. Særlig havneområdene kan bli oversvømt. Det er derfor vi gjennomfører disse tiltakene, sier Dominique Jauquet, kommunikasjonssjef for Kystverket i Flandern.

Sanddyner er bygget for å beskytte strender, mennesker, trikkespor og hus.

I tillegg er stormporter under bygging for å stoppe flom (video).

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Naturligvis koster dette penger, men disse kostnadene er absolutt på sin plass. Kysten er følsom og må absolutt beskyttes, som vi må beskytte kystbeboerne, områder for rekreasjon og turisme.



Dominique peker bortover stranden og viser nybygde sanddyner. Naturen brukes som løsning, «nature-based solutions».

Større konstruksjoner er også under bygging mot stormflo.

Alle vi har møtt i Belgia og Nederland for denne reportasjen er optimistiske. De tror det finnes løsninger for å takle klimaendringer.



– Om ti år har teknologien blitt enda bedre. Vi kan koble flere elementer til en flytende by og oppgradere byen. Så byen blir noe levende, som er klar for fremtiden, sier arkitekt Koen Olthuis.