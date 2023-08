Flyselskap lanserer omdiskutert billettype

Du er neppe alene om du liker å ha det rolig rundt deg når du flyr. Skal du fly langt, betaler du kanskje også det lille ekstra for å gjøre reisen så komfortabel som mulig; mer benplass, et sete ved vinduet eller bedre måltider.

En ting er det dog vanskelig å betale seg vekk fra: gråtende unger.

Sitter du om bord i et stappfullt fly og skrikingen ved siden av deg allerede har startet for fullt, er det lite foreldre kan gjøre for å stoppe den for godt.

Til tross for andre medpassasjerers frustrasjon, er det klart at en ikke kan nekte små barn å fly.

Tenk deg om før du putter småen ned i handlevogna (Foto: Ale Ventura) Foto: Ale Ventura

Et tyrkisk flyselskap mener dog å ha kommet opp med en mulig løsning for de mest lydsensitive. Den løsningen skal testes ut fra november.

Egen sone

Ifølge nyhetsbyrået AP vil flyselskapet Corendon Airlines nå opprette en egen sone for de som ikke vil sitte i nærheten av barn og tenåringer under 16 år.

Flyselskapet mener at denne løsningen både vil gi passasjerer roligere omgivelser, i tillegg til at foreldre som reiser med barn skal kunne slippe å bekymre seg over at gråtingen skal irritere andre medpassasjerer.

Sonene skal ifølge flyselskapet skilles med en tradisjonell, ikke-lydtett gardin. Hvor langt vekke du sitter fra gardinen vil altså ha mye å si for hvor mye komfort du ønsker.

TRANGT: Det er lite privatliv å få når du reiser med vanlige rutefly. Sitter du ved siden av et barn, opplever du kanskje reisen som litt ekstra belastende. Foto: Seth Wenig / AP

– Det er som i gamledager da du satt på den siste raden i den røykfrie delen av flyet, men fortsatt kunne lukte røyken, sier reiseentusiast Brett Snyder til AP.

Koster ekstra

Corendon Airlines opplyser at de i førsteomgang vil sette av 102 seter i denne nye voksensonen i sine A350-fly.

Skal du karre til deg ett av disse setene må du betale en tilleggskostnad på minst 45 euro. Skal du ha et sete i den barnefrie sonen med ekstra benplass oppå det hele, må du ut med ekstra 100 euro.

Scott Keyes, en annen reiseentusiast, mener at den ekstra kostnaden er lav, og at billettene mest sansynlig vil bli revet vekk fra nettsidene når ordningen først blir prøvd ut.

Ikke de første

Den nye prøveordningen vil skje på Corendons fly mellom Amsterdam og Curacao - en tur som tar rundt 10 timer. Ordningen med barnefri sone vil bli prøvd ut fra november 2023.

Corendon er ikke det første flyselskapet som har prøvd ut ordningen. Flyselskapet Scott fra Singapore er ett av selskapene som tilbyr barnefrie soner. Hos dem må man ha fylt 12 år for å få sitte fremme med de voksne. Også Malaysia Airlines har forsøkt seg på lignende ordninger.