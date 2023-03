Flyr 40 år gamle sovjet-helikoptre i kampen mot russerne

De tunge Mi-24-maskinene skummer tretoppene idet de kommer inn for landing etter et oppdrag i Donetsk tidlig en morgen.

Ved fronten er det avgjørende å kunne skyte mot russiske stillinger fra avstand. Helikoptre gjør det mulig å treffe presise mål bak fiendens linjer, uten å bli beskutt tilbake.

Nyhetsbyråene AP og AFP har begge besøkt ukrainske helikopterbaser ved fronten.

Pilotene der er tydelige på hva de ønsker seg. Moderne kamphelikoptre med teknologi som vil gjøre dem både mer effektive, og minske risikoen for eget liv når de drar ut på tokt.

– Vi gjennomfører tre, fire tokter hver dag, sier kommandanten ved Ukrainas 12. luftbårne brigade, til nyhetsbyrået AP. Identitetens hans holdes hemmelig av sikkerhetsgrunner.

– Vi tar ut pansrede kjøretøy, soldater, og prøver å gjennomføre angrep fra avstand slik at russiske luftvernvåpen ikke når oss, forklarer han.

Sovjet-utstyr

Men utstyret de har tilgjengelig ble bygget i Sovjetunionen for 40 år siden. Mi-8 og Mi-24 helikoptrene er eldre enn personellet som flyr dem.

TOKT: Ukrainske Mi-8-helikoptre flyr i Øst-Ukraina 10. mars i år. Foto: ARIS MESSINIS

Krigen i Ukraina er hovedsakelig en artillerikrig. Territoriet forsvares meter for meter under bombardement av granater og missiler. Men helikoptrene spiller en avgjørende rolle, mener piloten.

– Viktigheten av helikoptre er enorm, sier han.

Flyr i Bakhmut

Piloten Petro som kjemper i nærheten av Bakhmut, sier til AFP at frykten forsvinner i det han setter seg bak spakene og starter motoren.

– Når man drar ut på tokt har man ingen frykt. Man stoler på sin egen kunnskap og det man har lært de siste fem årene, sier han fra cockpiten i en MI-8-maskin.

Petro er bare 23 år, men allerede en erfaren helikopterpilot. Selv om han høres fryktløs ut på egne vegne, er oppdragene risikofulle, og hjemme har han bekymrede foreldre og en kjæreste.

Presser helikoptrene til det ytterste

– Målet er å fly så lavt inn mot målet at vi ikke blir oppdaget på radar før det er for sent. Da får de ikke tid til å reagere eller varsle andre, sier Petro.

KLAR: En ukrainsk helikopterpilot er klar for tokt i en Mi-24- maskin Foto: Evgeniy Maloletka

Han forteller at de presser helikopteret til det ytterste. Både Petro og kommandanten savner bedre og mer moderne helikoptre.

Petro drømmer om å lære seg å fly et amerikansk Black Hawk-helikopter. Kommandanten er klar for å lære seg å fly hvilket type helikopter som helst.

– Vi trenger å lære noe nytt. Noe fra utlandet. Utstyret er bedre. Man kan manøvrere lettere, det er flere våpen på det, og våpnene er kraftigere. Vi kunne gjennomført flere tokter med bedre kvalitet og mindre risiko, sier kommandanten til AP.

KAMP: Et Mi-24-helikopter like etter et angrep på russiske stillinger i Donetsk. Bildet er fra 19. mars i år. Foto: Evgeniy Maloletka

Flere land har lovet å sende helikoptre til Ukraina som del av den militære bistanden til landet. I tillegg melder flere og flere land at de er villige til å gi Ukraina de etterlengtede jagerflyene.

11 norske F-16

Per Erik Solli er forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og pensjonert oberst fra Luftforsvaret, mener terskelen for å donere kampfly har blitt lavere.

– Polen er en politisk døråpner, og nå vil flere følge etter slik vi så i spørsmålet om stridsvogner. Terskelen for å donere kampfly til Ukraina, har blitt lavere, uttalte Solli til TV 2 tidligere i uken.

Dersom USA åpner for donasjon av F-16 kan blikket fort rettes mot Norge, som har pensjonert sine F-16-fly til fordel for oppgradering til F-35. Forsvaret har enda ikke offentliggjort hva som skjer med de elleve F-16-flyene, som ennå ikke har fått nye eiere.