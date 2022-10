– Flyktninger bør ikke komme tilbake i vinter

Brannmenn forsøker å slukke nok en brann i strøm-infrastrukturen etter et russisk missilangrep den 22. oktober. Foto: Ukrainske myndigheters pressetjeneste / Handout via reuters

I et TV-intervju kom den ukrainske visestatsministeren med en klar oppfordringer til ukrainske flyktninger: Ikke kom hjem i vinter.



I Lviv er cafeen uten strøm den 11. oktober. En gjest spiser i halvmørket. En tredel av byens husstander var uten elektrisitet den dagen. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Bekymringen for kraftsituasjonen i Europa i den kommende vinteren er også betydelig, men situasjonen i Ukraina er langt verre.

1,4 millioner husstander mistet strømmen

Forrige uke mistet 1,4 millioner husstander i Ukraina strømmen. Russiske missiler og luftangrep har systematisk tatt ut en rekke kraftstasjoner i oktober. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier russiske luftangrep ødelagt mer enn en tredjedel av landets kraftsektor, ifølge BBC.

Allerede fra start har kraftforsyningen vært et russisk mål. Atomkraftverket Zaphorizjzja ble okkupert allerede 12. mars i år. I 2021 sto atomkraftverket for en femtedel av Ukrainas strømproduksjon. Dette ifølge Andrian Prokip, som er tilknyttet Wilson Center, og er leder for energiprogrammet ved en den uavhengige ukrainske tenketanken «Ukrainsk fremtidsinstitutt».

Også vannkraftverk er angrepet. I tillegg befinner mye av Ukrainas vindkraft og vannkraft seg i russiske okkuperte områder.

Samtidig påpeker Prokip at behovet for kraft også er redusert sammenlignet med før krigen.

En mann faller på bakken under et droneangrep den 17. oktober i Kyiv. Flyalarmene er avhengige av strøm, og nå oppfordres innbyggerne til å ha mobilen ladet tilfelle sirenene ikke fungerer. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP / Scanpix

Psykologisk press

– Flere eksperter var bekymret for at Russland kunne ødelegge energiinfrastrukturen allerede før det russiske angrepet, hevder Prokip, og fortsetter: – Hvis Kremlin ville ha en regimeendring i Ukraina slik at de fikk kontroll over landet. I så fall var det ikke nødvendig å ødelegge energisektoren. Særlig siden russerne planla å vinne i løpet av få uker, skriver han.

Mens russerne har tatt kontroll over store mengder av kraftproduksjonen tidligere, er det nytt at de forsøker å ødelegge den. Prokip mener russerne nå forsøker å ramme økonomien. Dessuten er er strømbruddene og den usikre forsyningen et psykologisk press mot innbyggerne, hevder han.

I tillegg tvinger angrepene ukrainske styrker til å bruke luftvernsystemene de har andre steder enn ved fronten.

BLACKOUT: Kyivs hovedgate opplyses av biler, mens byen omkring ligger i mørke med strømmen frakoblet den 24. oktober. Strømmen må rasjoneres, og stenges av på planlagte tidspunkter. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Forbereder seg på rasjonering

Ukrainske myndigheter har gjentatte ganger bedt innbyggerne om å rasjonere strømmen. Ukrenergo har ifølge NPR news gått ut til innbyggerne med beskjed om at frakoblinger fra strømnettet kan vare fra åtte til ti timer på steder der kraftlinjene fortsatt er intakte. Områder med større skader kan måtte overleve uten strøm i mye lengre perioder.

Ordføreren i byen Lutsk vest i Ukraina, Ihor Polishchuk, sier skadene i hans region ikke lar seg reparere. Han sier gjenoppbygging av strømnettet og gjenoppretting av vanntrykket kan ta tid.

På tross av rasjoneringen, forekommer det allerede uventede strømbrudd som ikke er planlagt, skriver The Kyiv Independent.

– Siden kraftverkene i Ukraina ble bygget ut under Sovjet-tiden, har Kremlin full oversikt over all nødvendig informasjon, skriver avisa.

Her kjemper ukrainske brannmenn for å redde strømnettet i regionen Rivne etter et missilangrep, ifølge regionsadministrasjonen. Sykehuset må bruke vedovner, melder de. Foto: HANDOUT / Vitaly Koval Telegram Channel, AFP Photo

Luftvernsirener ute av spill

Politiet har advart innbyggerne om at luftvernsirenene kan være satt ute av spill, skriver NPR news. De oppfordrer innbyggerne til å ha mobiltelefonene oppladet for å motta meldinger om flyangrep.

Sju av Ukrainas 25 regioner har store utfordringer etter ødeleggelsene av kraftnettet.

Sykehus ide rammede områdene opplever store utfordringer allerede før vinteren er i anmarsj. Sykehuset i Rivne bruker allerede reservebeholdningene sine av oksygen og ferskvann. Pasientene spiser mat som er laget på vedovener på fortau, sier sykehusets leder ifølge NPR News.

Zelenskyj ber om støtte til å dekke inn 38 milliarder dollar som mangler på neste års budsjett på en konferanse i Zagreb den 25. oktober. Han trenger også å forbedre luftvernet dersom han skal beskytte strømforsyningen og forhindre gjentatt blackout i Ukraina gjennom vinteren. Foto: DAMIR SENCAR / Pool / AFP

Vinteren blir «den tøffeste i vår historie»

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier vinteren de har i vente blir «den tøffeste i vår historie» på grunn av skadene russiske angrep har påført landets energiinfrastruktur.

Det er varslet en relativt mild vinter både i Ukraina og i Europa. Ukraina er ikke rustet til en hard vinter, men slik det ser ut nå vil også en mild vinter blir en stor utfordring med dagens kraftsituasjon.

Tenketanken ISW meldte tirsdag at de russiske luftangrepene mot infrastrukturen hadde avtatt noe i styrke.