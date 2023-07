– Flyktet i timevis med to små barn

Med døtrene på to og fire år i barnevogna, gikk Ida (34) og samboeren i fem timer i strekk for å komme seg bort fra flammene.

– Det er ekstra tøft å evakuere i denne intense varmen, med to små barn, sier Ida Vigeland (34).

Lørdag forsøkte de desperat å få kontakt med reiseselskapet Tui, for å høre hva de skulle gjøre når de heftige skogbrannene nærmet seg.

Det eneste svaret Tui hadde var: Følg informasjonen fra greske myndigheter.

– Men greske myndigheter kommer jo ikke med noen informasjon. Det er helt kaos, sier småbarnsmoren til TV 2.

FERIERTE: Ida Vigeland sammen med døtrene sagen før de måtte evakuere hotellet. Foto: Privat

Flyktet i fem timer

Lørdag ettermiddag skjønte den lille familien at de ikke kom til å få hjelp fra reiseselskapet, og tok da saken i egne hender.

Da evakueringsalarmen gikk på hotellet deres rundt klokken 13, røsket de med seg de to små døtrene og barnevogna og la på sprang.

– Vi rakk ikke å få med oss klær eller noe. Her var det bare å komme seg av gårde, sier Vigeland.

De holdt seg på en vei ganske nærme stranda, mens de merket at den sterke vinden førte brannen stadig nærmere dem.

– Det føltes litt tryggere å gå i nærheten av havet, i tilfelle brannen nådde oss igjen.

– Ekkelt og stressende

Mens de gikk forsøkte Vigeland og samboeren å ringe Tui for å få informasjon, men de intense skogbrannene hadde nå sørget for at både nettet og telefondekningen var nede i området.

– I fire-fem timer, i 40-graders varme, flyktet vi fra flammene. Det var veldig ekkelt og ekstra stressende når vi hadde med oss to så små barn, sier 34-åringen.

Etter å ha gått i varmen i fire-fem timer, kom den lille familien på kvelden fram til en diger ansamling av evakuerte på en strand.

KRAFTIGE BRANNER: Slik så himmelen ut mens den norsk småbarnsfamiliene flyktet fra flammene. Foto: Privat

Der var det fullstendig kaos og absolutt ingen informasjon.

Her var det også mobildekning, dermed kastet Ida seg på telefonen til Tui enda en gang.

Hun tryglet om hjelp, svaret hun fikk da satte henne helt ut.

– De ba meg finne noen fra hotellet mitt og ha dialog med dem. Men jeg vet jo ikke om hotellet vårt er brent ned eller ikke. Det er jo umulig for oss å kontakte dem.

– Det er helt utrolig at reiseselskapene ikke tar ansvar, og at det er ingen hjelp å få. Man føler seg helt forlatt, sier Ida.

Reddet av amerikaner

Med to små barn var ikke stranden et sted familien kunne være.

– Det var virkelig en unntakstilstand, sier 34-åringen.

Familien var heldige og fikk overtalt en amerikansk turist til å kjøre dem til nordsiden av øya.



Familien begynte da å sjekke muligheter for å komme seg på første fly hjem, men det er absolutt ingen flyseter å oppdrive.

I løpet av søndagen har familien på fire på egenhånd klart å få tak i et hotellrom de kan ha fram til flyet deres går hjem onsdag. Det eneste Tui kunne tilby søndag var å sove på gulvet i en gymsal.

– Noe som var helt uaktuelt for oss med de to små, så heldigvis etter iherdig innsats fant vi et hotell som kunne ta oss imot. Til en vanvittig pris riktignok, men vi er i hvert fall trygge og barna kan sove trygt i natt, sier Vigeland.

UAKTUELT: Turister er lagt inn på gymsaler og tilfluktsrom. Det var ikke aktuelt for Ida Vigeland og familien Foto: Fedja Grulovic / Reuters / NTB

Tui: – Gjør alt i vår makt

Tui ønsker ikke å kommentere den spesifikke opplevelsen til Vigeland, men kommunikasjonsrådgiver Anne Løwengreen sier de jobber på spreng for å få oversikt over hvor de i underkant av 100 evakuerte Tui-kundene befinner seg.

Hun sier de har sendt ut flere SMS-er, lagt informasjon i selskapet app, samt at de har representanter på evakueringssenterne. De jobber nå med å ringe opp evakuerte gjester.

Kommunikasjonsrådgiver i Tui, Anne Løwengreen, sier de jobber på spreng for å hjelpe sine kunder. Foto: Tui

Hun sier de har forståelse for at situasjonen oppleves dramatisk.



– Vi gjør alt i vår makt for å finne gode løsninger så fort som mulig. Jeg synes det er trist at ikke alle opplever det slik, men vi kommer til å kontakte alle og vil finne løsninger for alle, sier Løwengren.

Hun legger til det er opprettet hjelpesenter ved terminal 1 på Rhodos internasjonale lufthavn, og at de som ikke fikk med seg reisedokumentene før de ble evakuert, kan reise hjem til respektive land uten problemer

– Vi frakter ingen flere reisende til Rhodos nå, men sender tomme fly dit, slik at alle hjemreiser skal gå som normalt. Vi prøver også å fylle opp eventuelle tomme seter, sier hun.