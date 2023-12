Flyktet fra hjemmene i nord – nå angripes de i sør

NYTT OMRÅDE RAMMES: En skadet palestinsk mann blir båret bort etter at en israelsk bombe har truffet Khan Younis, sør på Gazastripen fredag. Foto: Saher Alghorra / Zuma / NTB

Kampene på Gazastripen er inne i sin andre dag etter at våpenhvilen mellom Israel og Hamas kollapset. Palestinere bes om å holde seg innenfor «sikre soner». Men ingen soner ser ut til å være sikre.

I løpet av de første 24 timene etter at våpenhvilen opphørte har Israel skutt ut mer enn 400 raketter og missiler mot mål på Gaza. Før våpenhvilen var de hardeste bakkeangrepene konsentrert nord på Gaza. Nå angripes mål over hele Gaza-stripen.

Samtidig fyrer Hamas av nye raketter mot mål i Israel. Lørdag ettermiddag går flyalarmen i flere områder. Israelere i grensebyer langs hele Gaza søker tilflukt mens det israelske luftforsvaret «Iron Dome» skyter mot de innkommende rakettene.

Etter en uke med våpenhvile, er marerittet tilbake.

SIKRE OMRÅDER: Rafah er ett av områdene palestinere får beskjed om å forflytte seg til. Også der treffer angrepene. Her bærer en palestinsk mann ett barn som ble skadd i bombingen i Rafah, ifølge AP. Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

På bakken i Gaza er situasjonen langt verre. Der har ikke de sivile tilfluktsrom, og mange har allerede måttet forlate hjemmene sine. De nye angrepene rammer en humanitær situasjon som FN allerede betegner som katastrofal.

Flere dusin fryktes omkommet

Et betongbygg på flere etasjer i flyktningleiren Jabalia ble truffet av et israelsk angrep like før klokken fem. Mer enn 100 fordrevne palestinere oppholdet seg i bygget, sier frilansjournalist Anas Ah-Sharif som befinner seg i området til CNN.

Mange er fraktet til nærmeste sykehus, mens stadig flere hentes ut fra ruinene.

Kort tid før angrepet ba IDF beboere i flere av nabolagene nord i Gaza om å evakuere og forflytte seg sørover.

Men i sør er det heller ikke trygt.

ØDELEGGELSER: Et bygg i flyktningeleiren Jabalia etter å ha blitt truffet av et israelsk angrep 1. desember. Lørdag ettermiddag er enda et bygg rammet. Foto: Fadi Alwhidi / Anadolu / NTB

Angriper nær nye sykehus

De sivile som hadde søkt tilflukt ved sykehusene i Khan Younis sør i Gaza frykter at de skal gå igjennom skrekkscenarioet som pasienter og helsepersonell i Gaza by ble utsatt for før våpenhvilen trådte i kraft.



Flere av pasientene som overlevde forflytningen fra sykehus i Gaza by, befinner seg nå på det Europeiske sykehuset og på Nasser sykehus i byen. Nå har de igjen fått beskjed om å flytte på seg. Også hundrevis av evakuerte familier fra nord har fått beskjed om å evakuere igjen, mens IDF skyter mot stadig nye mål i byen i sør.

Hus og tre moskeer er ødelagt i løpet av lørdag morgen. Reuters-journalister har observert flere røyksøyler stige mot himmelen i området.

PÅ SYKEHUSET: En lege gir medisinsk hjelp til et barn som ble skadet i et angrep ved Rafah 1. desember. Foto: MOHAMMED ABED / AFP / NTB

Ekstrem situasjon

Ifølge lokale myndigheter er mer enn 40 000 personer skadd i kampene på Gaza siden 7. oktober. De to siste dagene fortsetter antall skadde og drepte å øke, og helsevesenet er overbelastet og mangler fortsatt nødvendige forsyninger.

Lørdag ettermiddag er det sprikende opplysninger om antall drepte. Ifølge nyhetsbyrået AFP er 240 mennesker drept siden våpenhvilen opphørte. Tallet kommer fra Hamas-kontrollerte myndigheter i Gaza. Nyhetsbyrået Reuters skriver at 193 personer skal være drept. Tallet kommer fra en talsperson for Gazas helsedepartement.

Totalt skal 15 207 personer være drept siden begynnelsen av konflikten, og mer enn to tredeler av de drepte er kvinner og barn.

SORG: Palestinere sørger etter at et familiemedlem ble drept på Khan Younis-sykehuset lørdag. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Skylder på hverandre

Etter sju dager med midlertidig våpenhvile, forsendelser av humanitær hjelp og utveksling av gisler og fanger, gjenopptok partene fredag morgen kampene på Gazastripen.



Partene skylder på hverandre for at våpenhvilen brøt sammen. Israel anklager Hamas for å ha nektet å løslate alle de kvinnelige gislene som Hamas holder på Gazastripen. En palestinsk tjenesteperson sier at årsaken er uenighet om løslatelse av kvinnelige israelske soldater.

Lørdag ble det kjent at delegater fra den israelske etterforskningstjenesten Mossad var i Qatars hovedstad Doha for å diskutere en mulig ny våpenhvile og gisselutveksling. Kort tid etter trakk Mossad seg fra forhandlingene og reiste hjem, opplyser kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

RUINER: Flyktningleiren i Khan Younis fotografert 1. desember. Foto: Mohammed Dahman / AP / NTB

– Vi kan forhandle mens vi fortsatt kriger.

En israelsk embetsperson i Washington sier at det er av «svært høy prioritet» for landet å få løslatt så mange gisler som mulig.

– Og for å få det til, under inngåtte betingelser, er Israel villig til å gå med på ytterligere pauser i kampene, sier embetspersonen, og legger til:

– Vi kan forhandle mens vi fortsatt kriger.

Forsvarsminister Lloyd Austin sier at Washington arbeider diplomatisk for å gjenopprette våpenhvilen.

– Vi skal fortsette å samarbeide med Israel, Egypt og Qatar om gjeninnføring av kamppausen, sa han fredag.

PÅ FLUKT: Lokale har pakket eiendeler på flukt fra hjemmene sine sør på Gazastripen. IDF ber stadig flere om å evakuere. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Ett lyspunkt

Palestinas Røde Halvmåne opplyser at lastebiler med hardt tiltrengt nødhjelp er kommet til Gaza et døgn etter at hjelpen ble stanset.

Røde Halvmåne sier at rundt 50 lastebiler lørdag kjørte inn i Gaza ved Rafah-overgangen. To av dem hadde med drivstoff, mens de andre hadde mat, vann, medisiner og medisinsk utstyr.

En talsmann for det israelske militæret, oberst Peter Lerner, bekrefter at flere titalls lastebiler med nødhjelp har fått lov å kjøre inn i Gaza etter å ha blitt sikkerhetsklarert.

Etter at den sju dager lange våpenhvilen ble brutt fredag, sa Røde Halvmåne at Israel hadde hindret nødhjelp i å komme inn i den tett befolkede enklaven.

Før våpenhvilen kom det ingen forsyninger inn til palestinerne på Gaza.