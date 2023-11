Flyktet fra én krig – ble kastet inn i nytt mareritt

Vlada Talan (20) flyttet til Israel med familien for halvannet år siden.

Familien deres har jødiske røtter. Da krigen rammet Ukraina, ble det naturlig å dra til Israel hvor de kunne bo hos slektninger.

– Vi er fra Dnipro, og det er mange jøder i byen vår. Jeg gikk på en jødisk skole, og det har alltid vært en del av kulturen min, forteller Vlada til TV 2.

DNIPRO: Hele familien samlet under lykkeligere tider. Foto: Privat

Vlada forteller at hun alltid har følt seg trygg i sitt nye land, men all følelse av trygghet forsvant da Hamas gikk til angrep mot Israel 7. oktober.

Skulle besøke familien, så smalt det

Familien Talan bestemte seg for å flykte fra Ukraina i begynnelsen av mars 2022.

På den tiden var det forholdsvis rolig i Dnipro, men det å leve med en konstant uvisshet om hva som kunne skje påførte familien mye stress.

Det siste halvannet året har de brukt alt av ressurser på å bygge opp en ny og trygg tilværelse, før de i august i år dro hjem til Ukraina for å besøke slektninger.

Det skulle vise seg å bli traumatisk.

– Jeg husker at jeg våknet klokken fire om morgenen fordi de russiske troppene begynte å bombe. Det var syv eksplosjoner, sier Vlada til TV 2 og legger fortvilet til:

– De ødela en fabrikk som ligger ved siden av huset mitt og idrettsanlegget som jeg pleide å gå til som barn. Det var veldig skummelt.



Nytt liv i Israel

Til tross for kontinuerlige russiske angrep, var det vanskelig for Talan-familien å forlate Ukraina og alt de holdt kjær der.

Men Israel var nå deres nye hjemland. Landet hvor de også har en tilhørighet og slektninger.



ASHKELON: Her er familien på plass i Israel Foto: Privat

Vlada forteller at hun allerede kunne noe hebraisk og at hun forsto jødisk kultur. Dermed var det relativt lett å tilpasse seg Israel.

Men enkelt var det på ingen måte, understreker Vlada, og forteller at følelsene var mange og sterke.

– Vi forlot livene våre i Ukraina, tok farvel med pappa og visste ikke i det hele tatt hvordan fremtiden vår ville bli. Vi var heldige som kunne bo hos slektninger, men vi var seks personer i en liten leilighet, sier Vlada.

HERZLI: Vlada fotografert på sin første dag på universitetet Foto: Privat

Innen to uker fikk hun jobb i en butikk, noe Vlada forteller at ga henne en følelse av trygghet og forutsigbarhet.

– Det som også hjalp, var støtten og omtanken jeg fikk fra flere kunder, både russisktalende og engelsktalende, sier hun.

– Drømmer blir sanne

– Jeg var veldig heldig som fikk et stipend ved et privat universitet som ga meg muligheten til å studere her, sier Vlada.

En amerikansk forretningskvinne som gir utdannelsesstipend til kvinner, betalte for Vladas utdannelse i tre år med sovesal inkludert.

Dermed flyttet Vlada til byen Herzli for å studere.

STUDENTLIV I HERZLI: Vlada sammen med klassekameratene ved fakultetet «Government assistance ability». Foto: Privat

– Jeg fikk muligheten til å studere, og der møtte jeg også kjæresten min. Jeg fant en jobb. Kjæresten min og jeg begynte å reise, og jeg startet å leve det livet jeg virkelig ønsker meg.

Men etter terrorangrepene 7. oktober fikk Vlada og familien en kraftig påminnelse om hva krig er, og hvorfor de for halvannet år siden måtte forlate hjemlandet.

– 10 til 15 sekunder før det smeller

Lørdag 7. oktober hadde hennes mor, Yelena, dratt til Dnipro sammen med Vladas yngre søsken. Vlada ville bli igjen i Israel og hadde dratt til Ashkelon, nær grensen av Gazastripen, for å besøke sine besteforeldre for helgen.

Klokken 06.30 våknet de av sirener som ulte. Like etter fulgte voldsomme eksplosjoner.

ASHKELON: Bildet viser himmelen ved Ashkelon 9. oktober 2023. REUTERS/Amir Cohen/File Photo Foto: AMIR COHEN

– Vi var bare to mil fra Gazastripen, og følte at det var stor sannsynlighet for at raketter ville treffe oss. Hvert femte minutt hørte vi eksplosjoner, forteller Vlada.

Hun hadde ingen informasjon om hva som skjedde, men visste at flyalarmer i Israel betyr noe helt annet enn i hjemlandet Ukraina.

– I Ukraina advarer alarmene om risikoen for et missilangrep. I Israel betyr det at folk har ti til 15 sekunder på seg før en rakett slår ned.

UNDER ANGREP: Sivile rømmer byen Ashkelon som ligger nær grensen til Gazastripen. Foto: Tsafrir Abayov

– Hvordan føltes det for deg?

– Etter det første rakettangrepet i Dnipro, føltes det som mine siste minutter av livet var kommet. Dette var en lignende situasjon, men frykten var ikke like stor. Men da det kom meldinger om at terrorister gikk inn på israelsk territorium og begynte å drepe og kidnappe kvinner og barn, ble frykten større, forteller Vlada.

Familien tilbrakte hele dagen i husets tilfluktsrom, hvor de forsøkte å få så mye informasjon de kunne om hva som foregikk.

To uker senere har ikke frykten sluppet taket.

– Selv om alle terroristene nå er tatt, føler jeg fremdeles at noen vil ta seg inn i leiligheten vår, sier Vlada



ANGREP: Hamas skjøt tusenvis av raketter mot Israel lørdag 7. oktober. Noen av dem landet her i Ashkelon. Foto: REUTERS/Amir Cohen

Vlada forteller at angrepet førte til sterke, men også nye følelser; hat og besluttsomhet.

Det har vært flere evakueringsflyvninger fra Israel og flere er planlagt, men ingen i familien Talan har vil dra.

Besteforeldrene vil ikke engang tenke på det, og Vlada vil ikke forlate slektningene sine.

– Jeg har allerede forlatt mitt første hjem, og jeg vil ikke forlate mitt andre hjem.

Ukrainere i Israel

Siden begynnelsen av fullskalainvasjonen av Ukraina 24. februar 2022, har rundt 15.000 ukrainere flyktet til Israel.

FLYKTET: Ukrainske flyktninger i begynnelsen av krigen. Foto: Simen Askjer / TV 2

18 ukrainere ble drept i Israel den 7. oktober.

TV 2 har snakket med flere ukrainere som har bodd lenge i Israel.



En av dem er Maria Sokolovsky. En rakett traff hennes bestemors hus.

RISHON LEZION: Her traff en rakett. Foto: Privat

Etter beskytningen av byen Rishon LeZion, ringte Marias bestemor og fortalte at leiligheten ikke lenger hadde vinduer og balkong.

– Bestemor var i Mamant, så heldigvis er alt bra med henne, forteller Maria og legger til:

– Raketten traff bunnen av huset, og de nederste etasjene ble skadet. Heldigvis ble ingen drept, men flere ble skadet.

RISHON LEZION: Leilighet til Sokolovsky-familien etter et rakettangrep, 7. oktober 2023 Foto: Privat

– Min sjel er delt i to

– Min sjel er delt i to: mellom Ukraina og Israel. Og nå har de begge vondt, forteller Maria.

Den ukrainske kvinnen forteller at hun tjenestegjorde i hæren i over to år.

Først nå fikk hun erfare forskjellen mellom en rakett som skytes ned, og en som treffer mål.

– Jeg er veldig lei meg for ukrainerne som kom hit for å leve fredelig, men nå er tvunget til å gå gjennom dette helvete igjen, sier Maria Sokolovsky.