Flydramaet: – T-skjorten var sugd av kroppen hans

FLYULYKKE: Kelly Bartlett med oksygenmaske like etter et panel på flyet ble sugt ut under flyving fredag. Foto: Kelly Bartlett via AP

Kelly Bartlett og 170 medpassasjerer hadde akkurat tatt av fra flyplassen i Portland, Oregon. Ti minutter etter avgang smalt det noe voldsomt i kabinen.

Iskald brølende vind fylte kabinen, og trykket var så sterkt at metall å setene vrengte seg. Mobiltelefoner og headset ble rykket ut av hendene på folk. En tenåring fikk T-skjorten revet av kroppen.

GAPENDE HULL: Det var bare syv ledige seter på flyet fra Portland. Det var en ren tilfeldighet at de to setene ved siden av panelet som forsvant sto tomme. Foto: Kelly Bartlett via AP

Det tok tid før noen skjønte at et panel på flyet hadde løsnet og at de fløy med et gapende hull i skroget.

– Vi skjønte noe var galt, men vi visste ikke hva. Vi skjønte ikke hvor alvorlig det var, eller om vi kom til å styrte, sier Bartlett til AP.

Bare sju seter på flyet var ledig, og det var skjebnens lykke at ingen satt i de to setene ved siden av døren som blåste ut.

REVET UT: Et gapende hull Alaska Airlines Flight 1282. Foto: Instagram/@strawberrvy

Oksygenmaskene ble sluppet ned, og en flyvertinne slåss sin vei fram mot radene ved hullet. Hun hjalp passasjerene der med å flytte lenger unna. En av dem var tenåringsgutten som ble plassert i setet ved siden av Bartlett.

– T-skjorten hans var sugd av kroppen hans. Det var bare setebeltet som reddet livet hans, sier hun.

Flyet returnerte og nødlandet. Alaska Airlines beklager til alle passasjerer som opplevde den skremmende opplevelsen. Ifølge Hamendy var det bare flaks at de to setene ved vinduet som forsvant, var tomme.

– Vi har ikke fått melding om alvorlige skader, men noen har fått lettere skader. Og vi må tro at en så skremmende opplevelse vil ha forårsaket noen psykiske skader, sier Homendy.

Lærer fant del i hagen

Det var fysikklærer Bob Sauer som fant den utblåste døren i hagen sin i Portland

– Takk til Bob, som fant pluggen, tok bilder av den og sendte til oss, sier leder Jennifer Homendy i den føderale transportmyndigheten NTSB.

FANT DELEN: Bob Sauer var ute og lette etter mulige vrakdeler i nærheten av hjemmet sitt sørvest i Oregon. Vrakdelen var overraskende intakt, og fallet har trolig blitt bremset av greiner før den traff bakken. Foto: Claire Rush

Sauer skjønte flyet måtte ha vært like over huset hans da ulykken skjedde, og var ute og lette etter vrakdeler.

– Hjertet mitt slo litt fortere da jeg så delen i lyset av lommelykten sin.

– Det var åpenbart at det var en bit av et fly, sier han.

Homendy sier at de så fort som mulig skal hente panelet og analysere det.

Panelet som ble sugd ut ble brukt til å plugge igjen en nødutgang som ikke var i bruk på flyet som er av typen Boeing 737 Max 9

ULYKKE: National Transportation Safety Board (NTSB) har slått fast at hendelsen der en igjenskrudd nødutgang ble blåst ut under en flyvning skal regnes som en flyulykke. Foto: NTSB

Det varierer hvor mange nødutganger flyselskaper er pålagt å bruke etter hvor mange seter de har om bord. Derfor er det ganske vanlig å plugge igjen nødutganger som ikke benyttes.

Løse deler og feilmelding

Etter hendelsen med Alaska Airlines-flyet, har flyselskap verden over satt sine Boeing 737 Max 9-fly på bakken for å undersøkes grundig.



Det er funnet tilsvarende «løse deler på et fly fra United Airlines og Alaska Airlines, ifølge AFP og Reuters.



Ulykken skjedde ti minutter etter avgang fra Portland. Det var 171 passasjerer om bord.

Tre ganger den siste tiden har det blitt varslet om trykkfeil i flyet, og flyet ble derfor ikke satt inn på den planlagte ruten til Hawaii, skriver nyhetsbyrået AP.

Varslene kom 7. desember, 3. januar og 4. januar, ifølge Homendy.

Det er imidlertid ikke klart om det er noen sammenheng mellom at varsellampene lyste og hendelsen der trykket falt raskt.

Taleregistrator overskrevet

Ingenting er funnet på flyets taleregistrator, som tar opp lyd fra cockpiten. Ifølge Homendy ble ikke boksene analysert i løpet av to timer, noe som fører til at innholdet blir overskrevet.

Boeings toppsjef Dave Calhoun opplyste søndag at håndteringen av saken «er og må være» selskapets fokus.

– Når en så alvorlig hendelse skjer, er det kritisk viktig for oss å jobbe åpent med våre kunder og reguleringsmyndigheter for å forstå og ta tak i årsaken til hendelsen og å sørge for at det ikke skjer igjen, skriver Calhoun.

Boeing-aksjen falt 8 prosent i børshandelen i New York mandag etter bekymringene rundt sikkerheten ved flytypen 737 Max 9.



Det er ingen fly av denne typen i drift i Norge.