Floridas guvernør:– Livstruende

Dette melder USAs nasjonale orkansenter på Twitter onsdag formiddag.

– Det ventes livstruende stormflo, katastrofal sterk vind og flom, skriver de i meldingen.

FLOMVANN: En hund går gjennom flomvannet når tidevannet stiger, tirsdag 27. september 2022, i Key West, Florida.. Foto: Rob O'Neal/AP

Det ventes at orkanen vil bli kraftigere idet den passerer den varme Mexicogolfen og at den vil få vindhastighet på opptil 58 meter i sekundet.

FORBEREDELSER: En 7-Eleven butikk i Ybor City-distriktet "pakkes inn" som en del av forberedelser til orkanen Ian. Foto: Phelan M. Ebenhack/AP

Regn og kraftig vind har allerede preget Sør-Florida, med et tornado-varsel som har vart over natten.

Det ventes store ødeleggelser, ifølge det amerikanske orkansenteret. President Joe Biden sier at Ian kan bli «livstruende og totalødeleggende».

Frivillig arbeid

Medlem av representantenes hus i Florida, Jason Shoaf, er glad for at mange frivillige hjelper til med å forberede utsatte områder til orkanen.

– Jeg ser tonnevis av mennesker her som jobber frivillig fra alle samfunnslag, og det føles godt at så mange mennesker kommer ut og støtter dette oppdraget, sa han i et intervju med nyhetsbyrået ENEX.

FRIVILLIG: Medlem av representantenes hus Jason Shoaf er blant mange frivillige. Foto: Skjermdump fra ENEX

Frivillige strømte til for å bistå midt i krisen.

– Når jeg kom meg gjennom orkanen "Michael", kan jeg fortelle deg på egen hånd at hvis du ikke forbereder deg på forhånd, kommer du virkelig, virkelig til å ønske at du gjorde det, sier han.

Jason Shoaf er blant de som pakker rundt to tusen matkasser som vil bli utdelt før og etter orkanen.

Livstruende

Guvernør Ron DeSantis har erklært unntakstilstand i alle Florida sine 67 fylke.

–Dette er den typen stormflo som er livstruende, sier Floridas guvernør Ron DeSantis i Sarasota.

Orkansenteret spådde at Ian ville ankomme land onsdag ettermiddag.

–Det er en stor storm, den kommer til å dra opp mye vann når den kommer, sa guvernøren

GUVERNØREN: Han mener det vil bli en livstruende situasjon. Foto: Rebecca Blackwell/AP

Flyplasser i Tampa, St. Petersburg og Key West stengte, det samme gjorde Disney World og Sea World i Orlando i forkant av stormen.

Nekter å evakuere

Guvernøren og andre styresmakter frykter flom og har bedt 2,5 millioner innbyggere om å evakuere.

Selv om styresmaktene har bedt om at befolkningen evakuerer, er det ikke alle som vil høre på beskjeden.

Steven Dame, som nekter å evakuere, sitter i en hagestol med en drink mens han venter på orkanen.

NEKTER Å EVAKUERE: Steven bor i St. Petersburg, Florida og nekter å evakuere. Foto: BRYAN R. SMITH/AFP

Mørkla Cuba

Tirsdag traff orkanen Cuba, da som en kategori 3-orkan.

Orkanen førte til at strømnettet på hele Cuba kollapset og øyas 11 millioner innbyggere var fortsatt uten strøm onsdag morgen.

Titusenvis ble evakuert, og andre flyktet før stormen kom. Orkanen forårsaket flom, skadet hus og veltet trær.

Myndighetene forsøker å få en oversikt over skadene. Det er ikke meldt om omkomne.