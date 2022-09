Flommen i Pakistan: – Det verste er det som kommer nå

NORSKE TILSTANDER: Konsekvensene av flomkatastrofe vil merkes over hele verden. Likevel får den liten plass i mediebildet her hjemme.

Den manglende oppmerksomheten overrasket meg, sier TV 2s reporter Kadafi Zaman.

– Det er fortvilende

Bildene fra den voldsomme flommen i Pakistan treffer mange norsk-pakistanere hardt.

– Det er fortvilende. Det treffer alle med pakistansk bakgrunn uansett hvor de befinner seg, sier VGs kommentator Shazia Majid.

Nærmere 1500 mennesker har mistet livet i flommen.

STORE KONSEKVENSER: Flomkatastrofen vil få store konsekvenser langt utenfor Pakistans grenser, sier Zaman og Majid. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Sterke inntrykk

TV 2s reporter Kadafi Zaman har nettopp kommet hjem fra oppdrag i Pakistan. Han dekket også storflommen i Pakistan i 2010. Likevel ble han overrasket over omfanget da han kom til landet denne gangen.

De materielle ødeleggelsene var enorme. Men det var menneskene, og ikke minst barna, som gjorde sterkest inntrykk på den erfarne reporteren. Mange hadde mistet alt.

– Barn som ligger livløse, som ikke orker å vifte vekk fluene i ansiktet sitt. Barn som gråter fordi de ikke får mat og vann. Det gjør vondt å se lidelsene deres, sier Zaman.

FLOMMENS OFRE: Mange barn er rammet av flomkatastrofen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Krevende hjelpearbeid

Ødelagt infrastruktur gjør det krevende å få ut mat, vann og medisiner til folk.

Flere steder i landet står fortsatt under vann, noe som gjør hjelpearbeidet til en enorm logistisk utfordring.

– Mye av hjelpen kommer nå til byene og blir stående fast der, eller kommer til steder der folk har samlet seg, for eksempel teltleirer. Den kommer ikke frem til de øde områdene som man kun når med båt og helikopter, sier Zaman.

KREVENDE: Ødelagt infrastruktur gjør det krevende å få ut mat, vann og medisiner til folk. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Bred mobilisering

Det norsk-pakistanske miljøet mobiliserer nå bredt for å hjelpe flomofrene.

Shazia Majid forteller at arbeidet kom raskt i gang. Blant annet er det opprettet 20 ulike innsamlingsaksjoner på pengeinnsamlingsstjenesten Spleis.

– Det er en trang til å hjelpe fordi vi er så privilegerte som vi er. Bildene er så ufattelige og omfanget er så vanskelig å forstå, sier Majid.

Klær og utstyr samles inn, og det er tydelig at ønsket om å hjelpe er stort. Majid forteller om en moské i Oslo som måtte si stopp til flere donasjoner fordi de hadde fått inn for mye utstyr.

Zaman opplever også at engasjementet er stort, men at enkelte synes at det er vanskelig å vite hvem man skal gi til for å være sikker på at hjelpen kommer frem.

Han forteller at hjelpeinnsatsen i Pakistan tidvis fremstod som kaotisk. Noe sentralt og koordinert hjelpearbeid eksisterer ikke.

– Det er et land i dyp politisk krise. Det er mistro mellom de politiske partiene, det er mistro til staten, forklarer han.

BRED MOILISERING: Det norsk-pakistanske miljøet i Norge mobiliserer nå bredt for å hjelpe flomofrene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

For lite, for sent

Norge har så langt bidratt med 80 millioner kroner til flomofrene. Det er for lite, for sent, mener Majid.

– Jeg tror det er en følelse veldig mange, særlig folk med pakistansk opprinnelse, sitter med, sier hun.

Behovet for penger til gjenoppbygging og akutt hjelp er enormt.

Hun forteller at heller ikke de store hjelpeorganisasjonene har fått inn store beløp til flomkatastrofen nasjonalt.

– Det er et stort problem at det er vanskelig å stole på myndighetene og vite hvem man skal gi til og ikke. Men det kan ikke være en grunn til å ikke gi, for hva er alternativet for pakistanerne?, legger hun til.

ENORMT BEHOV: Behovet for penger til gjenoppbygging og akutt hjelp er enormt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Beskjeden mediedekning

Majid tror medienes manglende dekning har mye å si for at engasjementet ikke er like stort i hele det norske samfunnet.

– Jeg tror mediene spiller en rolle. Hva vi skriver om og lager journalistikk på spiller en rolle for hvordan samfunnet i Norge reagerer på katastrofen, sier Majid.

MANGLENDE ENGASJEMENT: Majid ror medienes manglende dekning har mye å si for at engasjementet ikke er like stort i hele det norske samfunnet Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Er det for mange store nyhetssaker som kjemper om oppmerksomheten samtidig?

– Vi er jo folk av pressen og vet at det koker akkurat nå. Det er krig i Ukraina og vi er veldig opptatt av energikrisen i Europa. Og så dør dronningen i Storbritannia. Det tar mye plass i mediene.

Zaman har fått mange tilbakemeldinger fra seere og lesere som er glade for at TV 2 har vært til stede i Pakistan.

Han er overrasket over at flommen har fått så lite oppmerksomhet i pressen totalt sett. Ikke bare på grunn av situasjonen nå, men også på grunn av konsekvensene verden vil se fremover.

LITE OPPMERKSOMHET: Zaman er overrasket over at flommen har fått så lite oppmerksomhet i pressen totalt sett Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Enorme konsekvenser

Vannbårne sykdommer som spres i det skitne flomvannet vil føre til en helsekrise, sier han. Deretter vil det komme en matvarekrise som vil ramme hele landet.

Mye av områdene som ligger under vann, er dyrket mark, avlinger som skulle vært klare om én til to måneder.

– De skulle brødfø disse familiene, det var det de skulle leve av. Alt det er nå skylt bort.

KONSEKVENSER: Det kan ta måneder før vannet trekker seg tilbake rundt huset til Daulat Khan og familien hans. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ikke bare de flomrammede områdene vil påvirkes av dette. Man ser en enorm prisstigning i hele landet, sier Zaman.

Det verste er det som nå kommer, sier Majid, og minner om at Pakistan var på randen av konkurs før flommen kom. Inflasjonen er høy.

– Situasjonen er desperat for pakistanerne. Vi snakker om 33 millioner mennesker. Egentlig blir 220 millioner mennesker rammet på grunn av de høye prisene og matmangelen som kommer.

DESPERAT: Situasjonen er desperat for pakistanerne. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Også verdensøkonomien vil påvirkes, sier Majid. Pakistan er Asias fjerde største eksportør av hvete. Landet er også en viktig eksportør av bomull.

En verden som allerede er preget av matmangel og matkrise på grunn av krigen i Ukraina, vil merke følgene av flommen.

– Vi har lært av pandemien og energikrisen at vi ikke er løsrevet fra hva som skjer i et land som for eksempel Pakistan, avslutter Majid.

FLOM: 220 millioner mennesker rammet på grunn av de høye prisene og matmangelen som kommer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Programmet Norske tilstander får du på TV 2 Nyheter hver torsdag kl. 17.30 og på TV 2 Play når som helst.