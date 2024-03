Flertall for Tiktok-forbud i Representantenes hus

TIKTOK-FORBUD: Amerikanske folkevalgte vil kreve at TikTok bytter ut sine kinesiske eiere Foto: MANDEL NGAN/USA

Amerikanske folkevalgte ønsker å stille et ultimatum til Tiktok.

Onsdag ettermiddag stemte et flertall av Representantenes hus for et lovforslag som vil tvinge videoappen Tiktok til å kutte båndene til kinesiske eiere.

Med 352 stemmer for og 65 stemmer mot, ble lovforslaget godkjent med klar margin.

Mer motstand

Lovforslaget går nå videre til Senatet, hvor det er ventet å møte atskillig mer motstand enn i Representantens hus. Skulle lovforslaget få flertall også i Senatet, har president Joe Biden uttalt at han er positiv til ultimatumet og forberedt på å vedta loven.

Kort tid etter at lovforslaget fikk flertall i Huset, ga Senatets etterretningskomite sin fulle støtte til lovforslaget.

– Vi ser frem til å få dette lovforslaget gjennom Senatet og loven vedtatt, sier komiteens ledere, demokraten Mark Warner og republikaneren Marco Rubio, i en uttalelse.

Tiktok er forståelig nok mindre begeistret, og omtaler lovforslaget som et «forbud».

– Dette var en hemmelig prosess og lovforslaget ble tvunget gjennom av én eneste grunn: det er et forbud. Vi håper Senatet vil se på fakta, lytte til sine velgere og innse hvordan dette vil påvirke økonomien, sier en talsperson for selskapet.

– Mobbing

Det omstridte forslaget krever at Tiktoks eierselskap, kinesiske Bytedance, selger seg ut av appen innen seks måneder. Amerikanske politikere har lenge utpekt Tiktok som en trussel mot nasjonal sikkerhet grunnet de påståtte koblingene til Kinas kommunistparti.

Dersom Bytedance ikke selger seg ut, vil appen fjernes fra amerikanske apptilbydere, som AppStore og Google Play.

Bytedance eies 20 prosent av de kinesiske grunnleggerne og kinesiske investorer, 60 prosent av globale investorer mens de ansatte eier de resterende 20 prosentene, ifølge Politico.

Tiktok nekter for å ha forbindelser til kinesiske myndigheter, og har omorganisert selskapet slik at dataene til amerikanske brukere ikke forlater landet, ifølge dem selv.

I forkant av avstemmingen fordømte en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet forslaget og kalte den amerikanske prosessen for mobbeatferd.

#KeepTikTok

Appen har satt i gang en kampanje for å få brukerne sine i USA til å legge ut poster med hashtaggen #KeepTikTok og til å ringe medlemmer av Kongressen.

«Stopp stengingen av TikTok» skriver selskapet i en melding som ifølge NBC News er sendt ut som pushvarsel til mange brukere.

«Hver dag er 170 millioner mennesker avhengig av TikTok for utdanning, underholdning og å uttrykke seg selv», hevder selskapet i en melding på Instagram.

NBC News skriver at tusenvis av TikTok-brukere er avhengige av appen for å tjene til livets opphold.

– Dette er appen jeg er avhengig av for å brødfø min kone og mine tre barn. Dette er appen jeg stoler på for å forsørge familien og holder businessen min i live, sier JT Laybourne, en TikTok-skaper som har 1,7 millioner følgere.