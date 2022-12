Flere venter ny offensiv i Ukraina – men ikke USAs etterretning

USA forventer at den reduserte intensiteten i Ukraina-krigen kommer til å fortsette i måneder fremover. Samtidig rapporterer New York Times og ISW om tegn på en ny ukrainsk offensiv.

– Vi ser et redusert tempo i kamphandlingene allerede ... og vi tror vi vil se mer av det i de kommende månedene, sa den amerikanske direktøren for nasjonal etterretning Avril Haines i en pressekonferanse lørdag.

Skeptiske til russisk offensiv

Haines hevder på sin side at både ukrainsk og russisk militære vil hente forsyninger og forberede offensiver etter vinteren. Hun la til:

– Vi er faktisk ganske skeptiske til om russerne faktisk er forberedt på å gjøre det. Jeg ser mer optimistisk på at ukrainerne kan få til noe i et slikt tidsperspektiv.

ETTERRETNING: Direktøren for nasjonal etterretning (DNI) Foto: POOL

Hun påpekte også at den Ukrainske økonomien er hardt rammet. Ødeleggelsen av kraftnettet og infrastrukturen i Ukraina er et forsøk på å ramme Ukrainas evne til krigføring, sier hun.

– Vi kan ikke se noe som tyder på at ukrainernes motstandsvilje undergraves av angrepene nå. Over tid kan det ha en effekt, sier hun.

Hun la til at Kyivs økonomi er svært hardt rammet. Den ødelagte infrastrukturen forverrer situasjonen.

Haines spekulasjon i at vi først får se større offensiver til våren kommer fra amerikansk etterretning. Andre kilder peker på flere tegn på at en ukrainsk offensiv kan være nært forestående.

Tegn på ukrainsk offensiv i Kherson

De siste ukene har frontlinjene i Ukraina beveget seg lite. Soldatene på begge sider har forberedt neste skritt mens bakken har vært gjørmete og ufremkommelig, skriver tenketanken Institute for the Study of War (ISW).

Nå har bakken frosset til flere steder langs fronten, og det gjør en offensiv mulig. ISW understreker at de ikke kjenner til konkrete planer om offensive handlinger, men peker på flere svake punkter i det russiske forsvaret i i den russisk-okkuperte delen av Kherson-regionen. Tenketanken hevder russisk militære har forsøkt å bygge opp forsvarsanlegg i dette området, noe som tyder på at russerne venter en ukrainske offensiv over elven elven Dnipro, som skiller den ukrainsk-okkuperte delen av Kherson fra den russisk-okkuperte.

Lørdag skrev The New York Times at ukrainsk militære oppfordret sivile i den russisk-kontrollerte delen av Kherson til å evakuere.

– Evakueringen er nødvendig på grunn av en mulig intensivering av kamper i området, sa lederen for den regionale militæradministrasjonen i Kherson Yaroslav Yanushevych en en uttalelse til beboerne.

Siden alle broer er ødelagt er den eneste måten å krysse elven på i private båter, og det er svært uklart hvor mange beboere som kan krysse elven.

ØDELAGTE BROER: Antonivsky-broen i Kherson er bare en av broene over Dnipro-elven som ble ødelagt da russiske styrker evakuerte tidligere i November. Foto: Bernat Armangue / AFP / NTB

Det har vært forbudt å krysse elven, men fra lørdag til mandag skal det være tillat for å muliggjøre evakueringer. Alle som forlater russisk-kontrollert territorium må kunne identifisere seg, og bekrefte sitt ukrainske statsborgerskap, skriver avisa.

Har bløffet tidligere

Denne offentlige oppfordringen til evakuering kan være et signal om at det kommer et angrep. Men The New York Times peker også på at dette kan være en bløff:

– Før ukrainerne begynte motoffensiven i nord denne høsten, kom det flere høyst offentlige advarsler om at en motoffensiv var i anmarsj i Kherson-regionen, skriver avisa.

Derfor kan uttalelsen også være et steg i «informasjonskrigen». For rett etter at ukrainerne signaliserte en motoffensiv i Kherson, angrep de i nord og tok raskt tilbake store territorier.

ISW rapporterte om at ukrainske soldater skal ha krysset elven som skiller det russisk-okkuperte området fra det ukrainske. Der skal de heist det ukrainske flagget.

Samtidig melder tenketanken om harde kamper i øst, særlig i området rundt Bakhmut. Der har bakken frosset til, og gjør en offensiv mulig. ISW rapporterer også om ukrainsk sabotasje av de russiske forsyningslinjene i Luhansk.

BAKHMUT: Det foregår harde kamper nær Bakhmut i Donetsk-regionen. Begge sider rapporterer om at de har tatt terreng i området. Bakken har inntil nylig vært gjørmete, men etter en uke med kuldegrader er den i ferd med å fryse til. Foto: Anatolii Stephanov / AFP / NTB

Også ISW understreker at de ikke er kjent med hva slags planer Ukrainas militære har. Det vil vise seg om USAs etterretningsdirektør Avril Haines har rett i at større offensiver først vil komme til våren. I så fall kan tegnene på en nært forestående offensiv i Kherson være en del av en informasjonskrig, slik New York Times påpeker.

Ny mobilisering i Russland

Haines sa på pressekonferansen lørdag at hun tror Russlands president Vladimir Putin er overrasket over at de russiske styrkene har utrettet så lite.

– Jeg tror han er i ferd med å få mer informasjon om de militære utfordringene. Det er fortsatt uklart for oss om han har klart for seg akkurat hvor store utfordringene er. Vi ser mangel på ammunisjon, lav moral, problemer med forsyninger, logistikk, en rekke utfordringer, sier Haines.

Tilsynelatene er ikke Putins politiske mål i Ukraina endret, men ifølge amerikanske analytikere er det mulig at han kan redusere de militære målene sine midlertidig, da med tanke på å håndtere problemene senere, sier hun.

STILLSTAND: Selv om det ikke foregår noen offensiv, kjempes det daglig langs fronten. Bildet skal være tatt den 30. november på en angitt posisjon langs fronten øst i Ukraina. En ukrainsk soldat avfyrer artilleri mot en russisk posisjon. Foto: Yevhen Titov / AFP / NTB

Den russiske nasjonalgarden (Rosgvardia) uttalte på sin side at mobiliseringen av nye russiske soldater fortsetter. Dette på tross av Putins uttalelse om at mobiliseringen var formelt avsluttet den 31. oktober.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron har kommet med sine innspill i den spente situasjonen. Han mener vesten må diskutere hvilke sikkerhetsgarantier de kan gi Russland dersom Putin vender tilbake til forhandlingsbordet.

Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj har tidligere hevdet at Russland kun vil bruke forhandlinger til å utsette krigføringen til de er klare igjen.

Spent situasjon

Bombene falt natt til søndag over Sumy i nord, ifølge The Kyiv Independent. Russland presser ukrainske stillinger ved Bakmuth, og det gjørmete terrenget har gitt begge sider tid til å forberede seg på neste trekk. Nå fryser bakken til, og mandag blir det igjen forbudt å krysse elven ut av den russisk-okkuperte delen av Kherson.

Da vil det vise seg om offensivene venter til våren, eller om det kommer et nytt forsøk på å ta terreng.