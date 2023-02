Flere velger rockestjerne fremfor Erdogan: – En kollaps

Etter jordskjelvet strømmer pengedonasjoner inn til Tyrkia, men mange velger å ikke donere til statlige organisasjoner.

I stedet foretrekker mange å donere pengene til rockestjernen Haluk Levent og hans hjelpeorganisasjon, Ahbap, som betyr kompis.

Landets kjente skuespillere, sangere og influensere samarbeider med Levent, og store kryptokontoer har donert millioner til hans organisasjon.

-İki gün içinde Hatay’a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor.

-Okulları onaracağız

-Yaşlılar için bakımevleri

-Rehabilitasyon merkezleri

-Öğrenci yurtları açacağız

Günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız

Bütçeyi en az 850 milyon₺ olarak belirledik

Söz veriyoruz pic.twitter.com/aXG9UADzlh — Haluk Levent (@haluklevent) February 10, 2023

Hver krone som blir samlet inn, legges ut på Levents Twitter-konto. I tillegg opplyser han hvor pengedonasjonene blir brukt.

– Ansvarlig

På kort tid, samlet Ahbap inn store pengesummer.

En av dem som har donert er en kjent sanger, Hayko Cepkin. Han er skeptisk til statlige innsamlinger fordi han ikke tror hjelpen kommer frem. Han mener det er stor sjanse for at pengene kan bli brukt feil.

– Hvorfor donerer folk til Ahbap? Fordi vi stoler på organisasjonen, og vi stoler på at hjelpen kommer frem til de som trenger det. Men jeg tror ikke jeg får vite sannheten dersom jeg donerer andre steder, skriver han på Twitter og fortsetter:

– De statlige burde spørre seg om hvorfor folk ikke stoler på dem. I stedet er de i paranoia om hva pengene blir brukt til.

Erdogan forsvarer statlige organisasjoner

Etter en massiv pengeinnsamling ble rockestjernens hjelpeorganisasjon kritisert. På sosiale medier mente flere at Levent og hans organisasjon forsøker å vise seg fram som større enn staten.

– Det å donere til statlige AFAD vil forhindre mistanker. Hver krone av vår folkehjelp til AFAD brukes på aktiviteter i jordskjelvsonen, sa president Recep Tayyip Erdogan 10. februar.

Svarte på kritikken

Etter kritikken forklarte Haluk Levent på sin Twitter-konto at den offentlige hjelpeorganisasjonen AFAD og Ahbap jobber for det samme målet og at alle prøver å hjelpe ofrene.

Deretter oppfordret han sine følgere om å tvitre med setningen «Både Ahbap og AFAD (den statlige hjelpeorganisasjonen) er vår»

– En svertekampanje

Mange tvitret og viste sin støtte til Haluk Levent. Blant dem var leder for Det republikanske folkepartiet (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu.

– Dere burde vært opptatt med bistandskoordinering til ofrene i stedet for å baksnakke Ahbap. Svertekampanjen dere har startet, ødelegger mest for jordskjelvofrene, skriver han og sender en direkte melding til staten:

AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 10, 2023

– Slutt med det. Dere må ikke en gang tenke på å beslaglegge organisasjonen folk har opprettet. Dere må ikke spenne bein på folk som løper!

– Korrekt og sunt

MHP (Det nasjonalistiske partiet) er samarbeidspartneren til president Recep Tayyip Erdogans parti, AKP. Devlet Bahçeli er lederen for MHP.

Devlet Bahçeli er President Erdogans nærmeste samarbaidspartner. Foto: Depo Photos/ABACA

14. februar gikk Bahçeli hardt ut mot organisasjonen til rockestjernen og hans samarbaidsparnere:

– Disse svindlerne burde ikke være på TV lenger, sa han og la til:

– Tyrkia har vært en sterk stat og skal fortsette å være sånn i fremtiden. Det å gi hjelp og støtte gjennom AFAD (den statlige hjelpeorganisasjonen) er den mest korrekte og sunne måten, og dette er vår forventning og oppfordring.

– Det er en kollaps

Forfatter Karin Karakaşlı forklarer folks manglende givervilje til den statlige hjelpeorganisasjonen med mangel på tillit.

– Det handler i praksis ikke om penger at folk velger hjelpeorganisasjonen til Haluk Levent, men om håp og tillit, sier hun.



Journalist Merdan Yanardağ er blant de som skriver om Ahbap. I likhet med forfatter Karakaşlı peker han også på tillit som årsak til at folk ikke velger de statlige institusjonene.

– Hundrevis av våre venner ba oss om hjelp i denne forbindelse. Dette er en kollaps. Dette er forklaringen til at Haluk Levents Ahbap-forening blir foretrukket, skriver han på sin Twitter-konto.

Madonna

Den siste støttemeldingen kom fra superstjernen Madonna. I et Instegram post oppfordret hun følgerne å donere penger til Levents organisasjon, Ahbap.

– Det beste stedet for å donere penger er ahbap.org, skriver hun.

Jordskjelvskatt

Flere har påpekt at tilliten til Erdogan er svekket etter en mangelfull respons og håndtering av jordskjelvet med tanke på at befolkningen har betalt jordskjelvskatt i 24 år. En skatt som skulle gjøre regjeringen kapabel til å håndtere slike naturkatastrofer.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.