Flere stanser utbetaling for palestinske flyktninger: – Sjokkert

I slutten av sist uke la Israel frem anklager om at et fåtall ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) hadde tilknytning til Hamas-angrepet 7. oktober, hvor over 1100 mennesker ble drept og 240 ble tatt som gisler, ifølge Israel.

UNRWA tok umiddelbart grep og sparket tolv personer. Bare på Gazastripen har organisasjonen rundt 13.000, de fleste palestinske flyktninger.

De israelske anklagene ble fremsatt bare timer etter at FNs øverste domstol, ICJ, beordret Israel å iverksette hastetiltak for å forhindre folkemord på Gazastripen, hvor snart 27.000 sivile er drept i israelske angrep, ifølge lokale myndigheter.

– Dypt bekymret

Tolv land, inkludert USA, har midlertidig stanset utbetalingene til organisasjonen i kjølvannet av anklagene.

– Uten Gud og UNRWA, ville vi ha vært døde, sa Ahmed al-Nahal til nyhetsbyrået Reuters mandag mens han ventet ved et matutdelingssenter i den sørlige byen Rafah.

Utbetalingsstansen får flere til å reagere kraftig. 21 hjelpeorganisasjoner, inkludert Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna, publiserte mandag kveld en felles uttalelse.

– Vi er dypt bekymret og fortvilte over at noen av de største donorene har gått sammen om å stanse utbetalingene til UNRWA, som er hovednødhjelpen til millioner av palestinere på Gazastripen og i regionen, skriver hjelpeorganisasjonene.

TRENGER NØDHJELP: En palestinsk gutt bærer en sekk med mel som er delt ut av UNRWA i Rafah på Gazastripen mandag. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

– Befolkningen står overfor sult, forestående hungersnød og utbrudd av sykdom under Israels fortsatte og vilkårlige bombardement og forsettlige hindring av nødhjelp til Gaza, skriver organisasjonene videre.

Samtidig krever de at donorlandene nå omgjør avgjørelsen om å stanse utbetalingene. Norge og EU har så langt ikke stanset dem.

Seks skal ha deltatt i angrep

Uttalelsen ble publisert bare timer før det kom frem nye detaljer rundt de israelske anklagene.



En anonym israelsk tjenesteperson har delt et israelsk etterretningsdokument med amerikanske CNN. I dokumentet hevdes det ifølge CNN at totalt 13 UNRWA-ansatte kan knyttes til Hamas-angrepet.



LOKALT ANSATTE: Arbeidere for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) deler ut rasjoner med mel og andre varer til palestinere ved et UNRWA-alger i Rafah, sør på Gazastripen, i midten av desember. Foto: Mohammed Abed / AFP

Israel mener ifølge CNN at seks av disse var med på selve angrepet inne i Israel, fire involvert i kidnappinger av israelere og tre ble «invitert via en tekstmelding» om å møte opp med våpen før angrepet. I tillegg hevdes det at én UNRWA-ansatt logistisk hjalp til i angrepet.

CNN har ikke sett dokumentasjon på påstandene og skriver at de ikke kan bekrefte dem.

– Israel har råtne epler

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen presiserer overfor CNN at det er snakk om et lite antall UNRWA-ansatte, som «forrådte idealene» til hjelpeorganisasjoner: nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

– Men hvem i Midtøsten kan si at de garanterer at ingen av sine ansatte har skjulte agendaer. Jeg tror ingen av oss kan det – i hvert fall ikke Israel, som CNN og vestlige nyhetsmedier har bevist at har mange råtne epler selv, sier Egeland og trekker frem følgende eksempler:

– Soldater som gjentatte ganger skyter mot sivile med hvite flagg, inkludert sine egne gisler, og bosettergjenger som rekrutteres som soldater og politi.

KRITISK: Generalsekretær Jan Egeland for Flyktninghjelpen krever at man må fortsette utbetalingene til UNRWA. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Egeland mener at om man skal stanse utbetalingene til UNRWA, må man også stanse utbetalingene til Israel og alle andre som har ansatte med skjulte agendaer.

– UNRWA er livlinen til nesten hele den palestinske befolkningen. Alle de andre organisasjonene utgjør sammenlagt, inkludert min egen, mindre enn halvparten av UNRWAs program på Gazastripen.

Etterretningsinformasjonen skal ifølge tjenestepersonen være del av hva USA fikk overlevert av informasjon fredag. FN sier at de ikke har sett dette selv.

– Kollektiv avstraffelse

Seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved fredsforskningsinstituttet Prio kalte mandag utbetalingsstansen for sjokkerende.

– Det som sjokkerer meg mest med dette, er at de innstiller hjelpen nå. Dette er en kollektiv avstraffelse av alle palestinerne på Gaza. Hadde de varslet at de vil se på dette når Gaza-krigen er over, hadde det vært greit nok, uttalte han.



FLYKTNINGER: Palestinere som er sendt på flukt fra de israelske angrepene, ankommer den sørlige byen Rafah på Gazastripen mandag. Foto: AP Photo/Fatima Shbair

UNRWA spiller en avgjørende rolle i det humanitære arbeidet på Gazastripen, hvor rundt 85 prosent av de over 2,2 millionene innbyggerne nå er tvunget på flukt. Rundt 1,4 millioner av disse har søkt tilflukt i UNRWAs bygg og leirer.

– Dette er fryktelig vanskelig å forholde seg til. Det er en irrasjonell, ideologisk reaksjon i den forstand at det er helt rasjonelt at de krever at de som har deltatt i Hamas-angrepet, må stilles til ansvar og straffes. Men det gjør UNRWA. Det er helt åpenbart at dette er ideologisk begrunnet når de sanksjonerer UNRWA i sin helhet, sa Jensehaugen videre.

Stiller spørsmål ved timing

De israelske anklagene ble offentliggjort nesten en måned etter at Times of Israel skrev om en hemmeligstemplet rapport som omhandlet hvordan Israel skulle sørge for å presse UNRWA ut av Gazastripen.

Det første skrittet skulle være å sverte UNRWA-ansatte ved å koble dem til Hamas-angrepet.

Jensehaugen har også merket seg at anklagene ble fremmet få timer etter at Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) ga Israel ordre om å slippe inn humanitær hjelp til Gaza og gjøre alt som står i landets makt til å hindre folkemord på palestinerne.

– Timingen er svært påtakelig. Det er vanskelig å dokumentere, men det framstår som et forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra ICJs avgjørelse, mente Jensehaugen.

NØDHJELP: En lastebil merket med UNRWA-logoen på vei over grenseovergangen Rafah, sør på Gazastripen mellom Egypt og Gaza. Foto: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Flere av landene som nå har satt støtten til UNRWA på pause, hadde før fredagens avgjørelse uttrykt motstand mot at FN-domstolen skulle behandle folkemordsaken mot Israel, som Sør-Afrika har tatt initiativ til.

UNRWA har i alt rundt 30.000 ansatte, hvorav de fleste selv er palestinske flyktninger. Organisasjonen har ansvaret for å gi både humanitær hjelp og drive skoler og velferdstjenester i flyktningleirer i blant annet Jordan, Libanon, Syria og de okkuperte palestinske områdene. Leirene ble opprettet for hundretusener av palestinere som flyktet da staten Israel ble opprettet i 1948.