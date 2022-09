Flere pågrepet for drapet på Olivia (9)

To nye menn er arrestert i saken om drapet på Olivia Pratt-Korbel, ifølge politiet.

Den ni år gamle jenten ble skutt og drept i sitt eget hjem i Liverpool den 22. august. Saken har fått mye oppmerksomhet i England.

Olivia ble drept da en bevæpnet mann skjøt rundt seg i husets døråpning, på jakt etter en han var ute etter.

Tidligere er en mann på 36 år og en mann på 33 år pågrepet og mistenkt i saken.

Nå melder politiet i en pressemelding at en mann på 34 og en mann på 41 er pågrepet. Den 34 år gamle mannen er siktet for drap og drapsforsøk. Mannen på 41 er siktet for medvirkning.

Begge de siktede er satt i arresten.

Politiet ber fortsatt om tips i saken, og oppfordrer alle som har relevant informasjon om å ta kontakt.