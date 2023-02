Flere objekter skutt ned – dette sier de norske ekspertene

USA har den siste tiden skutt ned én ballong og flere objekter som har svevd over landet. Ekspert tror ikke det er snakk om nye objekter, men at de har vært i luften en stund.

SKUTT NED: 4. februar ble en kinesisk ballong skutt ned over South Carolina i USA. De siste dagene har tre nye objekter blitt skutt ned over Nord-Amerika. Foto: Randall Hill

Søndag ble et objekt skutt ned i Michigan i USA. Det er det tredje objektet som er skutt ned på tre dager.

I starten av februar ble en stor kinesisk ballong skutt ned utenfor kysten av South Carolina.

USAs versjon er at dette var en spionballong, mens Kina hevder at det var en værballong på avveie.

USA har imidlertid ikke vært like tydelige på hva de tre siste objektene er. De flygende objektene var mye mindre enn ballongen, og man vet fortsatt ikke om de har en sammenheng eller om de er kinesiske.

Kina hevder mandag at de ikke har noen informasjon om disse objektene.

– I luften en stund

– Den ene er bekreftet at var kinesisk, så gjenstår det å se angående de tre andre. Kina ønsker å samle etterretning og mulig teste ut amerikanerne, sier Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

IKKE NYE: Tom Røseth, Hovedlærer ved Forsvarets Høyskole tror de flygende objektene har vært i luften en stund. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Selv om objektene ble oppdaget og skutt ned i helgen, tror Røseth at de har vært i luften en stund.

– Jeg tror mange av disse ballongene er sendt ut i en tidlig fase, i samme gruppe, og derfor er ikke dette nye ballonger. De har vært i luften en periode.

FIRE NEDSKYTINGER: En ballong og tre objekter har blitt skutt ned i februar. Foto: Datawrapper

Brukt lenge

Man vet altså langt mindre om de tre siste objektene enn om den første ballongen.

Tidligere sjef for etterretningsseksjon E-14, Ola Kaldager tror at også dette var spionballonger, og det vil bli bekreftet når USA får undersøkt restene av objektene som ble skutt ned.

Selv om de færreste kanskje har hørt om spionballonger, er det ikke så uvanlig som man kanskje tror, forteller Kaldager.

– Ballonger er ganske vanlig. De har vært brukt nesten før flyene ble oppfunnet, sier Kaldager.

Han stusser likevel på å bruke ballonger til spionasje.

– Det er litt rart å bruke ballonger, for vi har jo satellitter og slikt.

Det er likevel flere fordeler ved å bruke ballonger til å hente inn informasjon, forteller Kaldager.

– Ballongene beveger seg ganske rask og kan nok til en viss grad styres. De krever ingen drivstoff, men følger bare luftstrømmene, sier han og fortsetter:

– Det går an å drive etterretning med å lytte på radio og fly droner, men med ballonger kommer man tettere innpå. Også må vi regne med at de henter inn bilder.

SPIONEKSPERT: Ola Kaldager forteller at det slett ikke er uvanlig å bruke ballonger til etterretning. Foto: Terje Pedersen

Mandag kom Kina med ballong-anklager mot USA. De hevder at amerikanske høytflyvende ballonger har fløyet over kinesiske luftrom uten tillatelse minst ti ganger siden 2022.

– Det er nok ikke utenkelig at USA har flydd ballonger over Kina og. Nå er Kina tatt og da vil de vise at de ikke er noe dårligere enn resten av verdens land, tror Kaldager.

Hva skjer videre?

USA og Kina har lenge hatt en anstrengt forhold og det er mye som er uklart etter de tre siste nedskytingene.

VEIEN VIDERE: Seniorforsker ved NUPI, Hans Jørgen Gåsemyr, er spent på å se hvordan USA og Kina vil kommunisere videre. Foto: NUPI

– Alle land er kjent med at man driver spionasje mot hverandre, og selv om man har masse konflikter nå, må man ha et konstruktiv forhold rundt spørsmål med felles interesser, sier Kina-ekspert og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI, Hans Jørgen Gåsemyr.

– Ingen er interessert i full klinsj.

Han er spent på hvordan Kina og USA velger å kommunisere den neste tiden.

– Det blir interessant å se om de velger å bruke det som en aktiv markering og ha en skarp konflikt, eller om de henter det ned til et konstruktivt dialogspor. Dette skjer i en periode hvor begge land har vist mer velvilje til å kommunisere.