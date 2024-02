Flere millioner uten vann: – Et stort problem

VANNUTDELING: En dame tar oppvasken etter å ha mottatt en gratis utdeling av vann i området hun bor i. Flere innbyggere i Mexico by har ikke fått ordentlig tilgang på vann på flere uker. Foto: Henry Romero/ Reuters

Mexico by rammes for tiden av en krise som går hardest utover byens fattigeste.

Byen er med sine 22 millioner innbyggere en av verdens største byer, og flere er nå redde for at det kun er måneder igjen til de er helt tomme for vann.

POPULÆRT: Mexico er et populært feriested for mange nordmenn. Foto: Lise Åserud

Alejandro Gomez er en av dem som har vært uten ordentlig rennende vann i mer enn tre måneder, sier han til CNN.

– Det er vanskelig, vi trenger jo vann. Det er grunnleggende for alt.

TV 2 har tidligere skrevet om at byer som Cape Town og New Dehli har hatt lignende kriser. Også europeiske byer som London kan gå tom for vann innen 25 år på grunn av tørke.

IKKE FØRSTE GANG: Naboer samler vann på et offentlig oppsamlingspunkt i Monterrey, Mexico, mandag 20. juni 2022. Også da var tørke en av årsakene til vannmangelen. Foto: AP / NTB

Sammensatt grunn

Gomez er bosatt i Mexico bys Tlalpan-distrikt. Vannmangel er ikke uvanlig i dette nabolaget, men Gomez forteller til CNN at det føles annerledes denne gangen.

Grunnene er sammensatte, men klimaendringene er en av de klareste. Akkurat nå er det lite nedbør, høye temperaturer og tørre perioder som legger stress til et allerede anstrengt vannsystem.

Omtrent 60 prosent av vannet i Mexico by kommer fra underjordiske ferskvannslommer, og resten pumpes fra store avstander oppover fra kilder utenfor byen hvor rundt 40 prosent av vannet går tapt gjennom lekkasjer.

Cutzanaka-vannsystemet forsyner omtrent 25 prosent av vannet som brukes av Mexico-dalen, som inkluderer Mexico by. Nå er vannsystemet på et historisk lavt nivå.

«El Niño»

Anne Sophie Daloz, klimaforsker ved Cicero Senter for klimaforskning, har fått med seg vannmangel-krisen som har rammet byen med 22 millioner innbyggere.

PROTESTER: I Azcapotzalco-nabolaget samler naboer seg for å fylle bøtter med vann fra vanntankbiler. Noen protesterer også mot flere uker med tørkeperioder i hjemmet deres. Foto: Henry Romero/Reuters

Hun peker på spesielt to ting som knytter krisen til klimaendringer.

– Virkningene av klimaendringer blir bare større og større. Det at El Niño er veldig sterk om dagen og at det ikke har regnet på lenge, kan være med å forklare hva som skjer i Mexico.

El Niño er ifølge SNL en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator.

Likevel mener Daloz at det er viktig å påpeke at det er flere ting som ligger bak vannmangelen.

– Flere år på rad med ekstreme ting kan ha en slik effekt, forklarer klimaforskeren.

TØRST: Et esel drikker vann ved bredden av Villa Victoria Dam, en del av Cutzamala System som samler vann for distribusjon til Mexico by og storbyområdene. Foto: Raquel Cunha/Reuters

Regnet mye mindre

Han Egil Offerdal er seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen (UiB) med Latin-Amerika som kompetansefelt. Han mener årsaken til vannmangel-krisen er tredelt; politisk, teknisk og på grunn av klima.

Politisk skyldes det manglende politisk vilje og manglende gjennomslag om det Offerdal mener er en lenge varslet katastrofe. Den tekniske årsaken handler om at mye av vannet forsvinner i et system som ikke er dimensjonert for byens store befolkning – Cutzamala-systemet som ble nevnt tidligere i saken.

– Det har regnet mye mindre i Mexico enn normalt. Ekspertene mener det har vært mer enn 40 prosent mindre nedbør enn hva det pleier. Det har enorme konsekvenser for vannforsyningen.

PÅVIRKER ALLE: Seniorrådgiver Hans Egil Offerdal forteller at situasjonen i Mexico by påvirker alle de 22 millioner innbyggerne. Foto: Thor Brodreskift

Offerdal mener vannkrisen påvirker folks hverdag i alle ledd.

– Flere bydeler i Mexico by har vært uten stabil vannforsyning over flere år. En kan selv spørre seg hvor lenge man kunne fungert uten vann.

Et annet perspektiv Offerdal peker på er at vannforsyningen har blitt privatisert flere steder i Mexico by.

– Idet øyeblikket det blir knapphet på vann, går prisen opp, og svært få har mulighet til å betale for vannet, sier han og legger til en litt dyster spådom om fremtiden:

– Dette gir en forsmak på hva som kan skje andre steder i verden, dersom man ikke får til et samarbeid mellom myndighetene og private aktører.



Forberede seg på fremtiden

Men er det grunn til å være bekymret?

– Det er selvfølgelig et stort problem når det er en by med 22 millioner innbyggere. Hetebølger og tørkeperioder er mer alvorlig enn det de var før, og de store byene er utsatt, legger Daloz til.

GLOBAL OPPVARMING: Anne Sophie Daloz sier at både hetebølger og vannmangel-kriser kommer til å skje oftere hvis den globale oppvarmingen fortsetter som nå. Foto: Cicero

Daloz er ikke i tvil om at krisen ikke kommer til å løses av seg selv.

– De som står uten vann, trenger støtte og hjelp fra myndighetene.

Og det som dukker opp om «dag null»-spådommer mener klimaforskeren er viktig å ta seriøst.

– Disse advarslene må tas på alvor, spesielt i år som El Niño og andre klimaendringer har påvirket både samfunn og naturen sterkt. Vi må forberede oss på fremtiden, for det blir bare mer av dette.

Det diskuteres om byen vil nå en «dag null», en dag hvor vannsystemet vil falle til så lave verdier at det ikke vil være i stand til å få noe vann til innbyggerne. Lokale medier har snakket med kilder som at «dag null» kan komme så tidlig som 26. juni 2024.

Byens ordfører, Martí Batres Guadarrama, har derimot kalt påstanden for «fake news».

Hans Egil Offerdal sier derimot at alt tyder på at veien går mot «dag null».

– Det er absolutt ikke falske nyheter. Akkurat når det skjer er det ingen som er sikker på, men det er ikke noen overdrivelse å tenke seg at resultatet av 20 millioner mennesker uten vann ikke vil være pent i det hele tatt. Kraftig sosial uro er et foruroligende scenario her, sier han.

VASKER KLÆR: Kvinner vasker klær på bredden av Villa Victoria Dam. Foto: Raquel Cunha/ Reuters

Daloz forteller at Spania har hatt flere år med vannmangel tidligere, og at områdene i Sør-Europa er svært utsatt.

– Vi ser at både intensiteten og tilfeller av hetebølger og vannmangel skjer oftere enn før, flere steder i verden. Det har en stor effekt på både samfunnet og naturen.