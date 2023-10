– Flere land forstår alvoret nå

TERROR OG KRIG: Dystre temaer da justisminister Emilie Enger Mehl deltok på EUs rådsmøte for innenriks-saker, sammen med blant annet sin danske kollega Kaare Dybvad Bek. Foto: EU Council

BRUSSEL (TV 2): Justisminister Emilie Enger Mehl mener det haster å få europeiske land til å sende ut mennesker, som ikke har rett til opphold. Særlig dem som utgjør en trussel for sikkerheten.

– Jeg opplever at flere land forstår alvoret i å få kontroll på Schengens yttergrense. Og få returnert de som ikke skal være i Schengen. Særlig de som kan utgjøre en trussel, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2.



I skyggen av et terrorangrep i Brussel og en ny krig i Midtøsten møttes EUs justis- og innenriksministere i Luxembourg. Som Schengen-land deltok også den norske justisministeren.



Terrorangrepet mot to svenske fotballsupportere mandag ble utført av en person, som ikke hadde opphold i Belgia. Han hadde fått avslag på asyl i fire europeiske land, offentliggjorde belgiske myndigheter torsdag.

– Har vi god nok kontroll på ulovlig innvandring i Norge?

– Jeg opplever at vi har oversikt, men det er en grunn til at regjeringen styrker PST i budsjettet for 2024. Vi trenger mer kapasitet på kontraterror.



Hun sier det er viktig å ta på alvor å sende ut dem som ikke skal være i Norge.

ASYL-RETUR: Ulovlig innvandring var et tema på EUs justis- og innriksminister-møte, hvor justisminister Mehl deltok. Foto: EU Council

– Det er der jeg mener andre land må bli bedre. Det er for få land som klarer å returnere mange nok. Det er mange titusener av folk innenfor Schengens grenser, som ikke har lovlig opphold.



PST følger med

De europeiske ministerne forbereder seg på en israelsk bakkeinvasjon, som skal være nært forestående.



– Det er frykt for at spenningene i konflikten mellom Israel og Palestina skal smitte over på europeiske samfunn, sier Mehl.

For Norges del betyr det akutte tiltak for å styrke sikkerheten.

– Ressurser til etterretning for å oppdage nye trusler, vakthold rundt religiøse bygg eller demonstrasjoner, hvor det er viktig å dempe spenningsnivået for å skape trygghet, nevner Mehl som eksempler.



Hun understreker at mange berøres sterkt av de bildene som kommer ut fra Midtøsten, både fra Gaza og Israel. Eller når angrepet i Belgia ser ut til å være gjennomført av en islamist.



– Er Norge godt nok forberedt på sikkerhets-utfordringer etter en bakkeinvasjon i Gaza?



– PST følger sikkerhetssituasjonen hele tiden og gjør vurderinger av om utvikling i Israel eller Palestina får betydning for sikkerhetssituasjonen hos oss. Det er ikke tvil om at det blir en krevende tid framover for både Norge og mange andre land. Det har det vært en stund også.

Mehl viser til at sikkerhet og beredskap har vært opp-prioritert de siste årene.

– For når noe oppstår som det vi ser nå, så er det for sent å begynne med forberedelsene.