– Flere har bedt om å være med på dette spesielle oppdraget

KNM Nordkapp vekker oppsyn. Det er ikke hverdagskost å se et bevæpnet norsk marinefarøy på elven Themsen.

Det tidligere kystvaktfartøyet har fått ny rolle som flaggskip i Natos minerydderstyrke, og har ved innseiling til London 23. februar en klar agenda.

– Oppdraget vårt er først og fremst å vise Natos tilstedeværelse i allierte land, sier kommandørkaptein Ole Torstein Sjo til TV 2.

LONDON: KNM Nordkapp på vei mot Tower Bridge i London. Foto: Andrew Blake / TV 2

– God rekruttering tross alvoret

Kommandørkapteinen forteller at Russlands invasjon av Ukraina har gjort marinen mer alvorstynget.

– Krigen kommer nærmere oss, bemerker han og legger til:

– Det gjør at en tenker litt ekstra hva man holder på med og det yrket man har valgt, men personlig synes jeg også det blir mer meningsfylt. Det tror jeg flere synes.

STYRING: Kommandørkaptein Ole Torstein Sjo. Foto: Andrew Blake / TV 2

Ole Torstein Sjo viser til at flere vernepliktige har forlenget tjenestetiden for å bli med på Natos oppdrag, som KNM Nordkapp leder frem til juli 2023.

– Det er marinen selvsagt takknemlige for at de gjør, for det øker fartøyets slagkraft betraktelig.

Fra maskinrommet statuerer løytnant Trøen sin dedikasjon:

– For min del liker jeg å utforske og oppleve. Det er veldig spennende å få delta på et slikt oppdrag.

VEDLIKEHOLDER: Løuytnant Trøen har ansvar for vedlikehold av fartøyet. Foto: Andrew Blake / TV 2

Menig Ivar Engelund vedgår derimot at han har følt på oppdragets alvor.

– Det er litt ekstra i tankene, det skal jeg innrømme. Men gjør man som man får beskjed om, går det som oftest bra.

FLAGGSKIP: KNM Nordkapp er Natos minerydderstyrkes flaggskip. Foto: Andrew Blake / TV 2

Stoltenberg: – Russland trapper opp

24. februar markerte ett år for Russlands fullinvasjon av Ukraina.

Samme dag kom meldinger fra det ukrainske militæret om at Russland har doblet antall skip i Svartehavet til minst ti.

– Det kan tyde på forberedelser til nye angrep, sier militærekspert Tom Røseth til TV 2.

EU svarte med nok en sanksjonspakke mot Russland 24. februar, den tiende av sitt slag. Fra pressekonferanse i Polen 22. februar, med blant annet USAs president Joe Biden og flere Nato-land, hadde generalsekretær Jens Stoltenberg følgende melding:

– Russland og Putin forbereder seg ikke på fred, men mer krig. Vi må gi Ukraina det de trenger for å vinne krigen.

Oppdraget kan endres

Kommandørkaptein Ole Torstein Sjo sier han berømmer Natos leder for standhaftighet, og forteller at retningslinjene Nato har pålagt fartøyet er klare.

– Vi er ikke part i krigen, og Nato er en forsvarsallianse. Våre oppgaver som flaggskip i Natos marineryddestyrke er å være synlige, samt at vi skal rydde miner fra havbunn og vannvolum for å sikre bevegelsesfrihet for styrker og handelsskip.

PÅ VAKT: Kommandørkaptein Ole Torstein Sjo

På KNM Nordkapp er de likevel innstilt på at oppdraget kan endres, men at det ikke skal være på grunn av Natos innsats, slår kommandørkaptein Sjo fast:

– Det er viktig for Nato når vi er ute og seiler at vi ikke provoserer, men vi skal være veldig tydelig på at vi er her. Vi er kapable til og i verste fall skal vi kunne forsvare Natos alliansemedlemmer.