Flere frykter million-mobilisering: – Løgn

NEKTER: Kremltalsmannen Dmitrij Peskov nekter for at Russland nå kan sette igang en massemobilisering i millionklassen. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

Talen som Russlands president hold onsdag har skapt sinne og frustrasjon fra flere hold.

Den «delvise mobiliseringen» er den første i Russland siden andre verdenskrig, og har fått flere russere til å rømme landet, i frykt for å bli brukt i krigføringen mot Ukraina.

– Jeg nekter å dø for Putin, roper en kvinnelig demonstrant onsdag kveld, hvor over 1300 mennesker ble arrestert i massedemonstrasjoner.

Flere russiske medier har sett nøye på dekretet som Vladimir Putin signerte, og russiske Novaya Gazeta hevder at et hemmelig syvende ledd lar Forsvarsdepartementet innkalle opptil én million mennesker.

– Landet på en million

Den russiske mobiliseringen er en klar opptrapping av krigen, og forsvarminister Sergej Sjojgu var tydelig på at landet skal mobilisere 300.000 reservister.

Nå frykter flere at dekretets syvende ledd, som ifølge den russiske avisen er betegnet til «offisiell bruk», kan åpne for en ytterligere massemobilisering, nettopp fordi det ikke spesifiserer et antall.

– Tallet ble korrigert flere ganger, og til slutt landet de på en million, sier en anonym kilde i presidentadministrasjonen til Novaya Gazeta.

Kort tid etterpå har Kreml gått ut og kommentert påstandene.

– Dette er en løgn, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov til russiske RIA Novosti.

– Punkt 7 manglet

– Dekretet som ble underskrevet i går (mobiliseringsordren) inneholdt ingen informasjon om hvor mange som skal mobiliseres eller hvilke årsgrupper. Punkt 7 i dekretet manglet, sier Una Hakvåg til TV 2.

Hun er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og har god kjennskap til russisk mobilisering og landets reservistprogram.

– Antagelig inneholder dette hemmeligstemplede punktet denne informasjonen, sier Hakvåg.

I tillegg til spekulasjonene i russiske medier, sier seniorforskeren at flere russiske journalister påpekte onsdag at dekretet kunne åpne for å mobilisere et større antall soldater over tid.

EKSPERT: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitut snakker russisk og har god kompetanse på russisk mobilisering. Foto: FFI

Vil kunne ta lang til

Hakvåg utelukker ikke at informasjonen fra Novaya stemmer og at det kan stå et mye høyere tall i dekretet.

– Min vurdering er imidlertid at Russland i første omgang ikke vil ha kapasitet til å mobilisere så mange. Å mobilisere 300.000 vil også ta mange måneder, kanskje opp mot et år, sier hun, og legger til:

– Likevel vil nok de første mobiliserte soldatene bli tilført styrkene allerede i løpet av en måned eller to.

DEKRET: Det russiske dekretet som Putin signerte onsdag mangler punkt 7. Foto: Skjermdump

I tillegg til massemobiliseringen, har Russland planlagt flere folkeavstemninger i fire russisk-okkuperte områder. Både den russiske opptrappingen og de planlagte folkeavstemningene har blitt møtt med kritikk fra flere hold.

– Putin vil drukne Ukraina i blod, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til den tyske avisen Bild i etterkant av Putins tale.