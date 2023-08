Flere eksplosjoner i Sverige

Natt til torsdag har det gått eksplosjoner tre steder i Sverige. I Gøteborg er det hørt to eksplosjoner med 10 minutters mellomrom.

Saken oppdatertes fortløpende.

Eksplosjonene har skjedd i byene Nyköping, Gøteborg og utenfor Stockholm. I Gøteborg har det vært to eksplosjoner med kort mellomrom.

Det er per nå ikke meldt om skadde personer.

Eksplosjonen sør for Stockholm skjedde i nærheten av en bygård, ifølge Aftonbladet.

– Det var kjempestort, sier et vitne til avisen. Vedkommende lå og sov da hun plutselig våknet av smellet utenfor.

Svensk politi opplyser at de har funnet en grop i bakken utenfor huset.

Politiet ble varslet om eksplosjonen utenfor Stockholm klokken 02:11 natt til torsdag.

– Vi undersøkte først om det hadde vært en skyting. Det var hull i noen vinduer og noen innringere rapporterte om flere smell. Men nå har vi konkludert med at det har vært en form for detonasjon og at hullene i eiendommen var forårsaket av splinter, sier Mikael Pettersson, sjef ved politiets kommandosentral, til Aftonbladet.

Eksplosjonen i Nyköping skjedde like etter smellet i sør for Stockholm. Politiet ble varslet av innringere klokken 02:13 natt til torsdag.

Et vitne sier til avisen at en kunne høre smellet, som skjedde i nærheten av et boligområde, flere kilometer unna.

Bombegruppen i Sverige vil undersøke området. Et større boligområde er sperret av, og det er startet etterforskning av saken.

I Gøteborg har det vært to eksplosjoner natt til torsdag, og det skal kun ha vært ti minutter mellom smellene.

Politiet ble varslet om eksplosjonene i Gøteborg klokken 01:03 natt til torsdag.

– Det er eksplosjoner ved bygårder og det er materielle skader. Så vidt vi vet er det ingen personskader, sier Patrik Hedlund fra redningstjenesten i Sverige overfor Aftonbladet.