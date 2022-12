Flere eksplosjoner i Kyiv: – Hold dere i skjul!

Flyalarmen er utløst over hele Ukraina på nyttårsaften. Myndighetene ber innbyggere søke dekning og advarer om at russiske raketter skal være på vei mot landet, melder Reuters.

Hotell rammet

Et hotell i den ukrainske hovedstaden Kyiv er skadd etter de russiske angrepene nyttårsaften, sier en rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj.

Luftvernsystemet er også aktivert. Kyiv Independent rapporterer om eksplosjoner, mens andre medier melder om flere titalls russiske raketter i ukrainsk luftrom.

ANGREP: Røyk stiger opp over Kyiv etter ett av mange rakettangrep nyttårsaften. REUTERS/Vladyslav Sodel Foto: STRINGER

Et vitne sier til Reuters at man kan høre flere eksplosjoner i Kyiv. Ordfører Vitalij Klitsjko bekrefter via sin Telegram-konto at det har vært eksplosjoner i hovedstaden.

– Det er eksplosjoner i Kyiv! Hold dere i skjul!, lyder beskjeden fra Klitsjko til byens innbyggere.

– En eldre mann er drept og syv andre er skadet i Solomjansk-distriktet, skriver han i en oppdatering like før klokken 14.

Forventet massivt angrep

Det var på forhånd advart om at Russland ville lansere et massivt angrep på årets siste dag.

Kyiv Independent melder at flyalarmen går i alle regioner med unntak av de okkuperte regionene Luhansk og Krim.



Ifølge ukrainske medier har flere regioner også skrudd av strømnettet om en forholdsregel, i frykt for at Russland skal angripe kritisk infrastruktur.

– En av eksplosjonene skjedde blant boligbygninger i Solomjanskyj-bydelen. Nødetatene er på vei til stedet, sier Klitsjko ifølge Euromaidan Press på Twitter.

Luftvernsystemene i Kyiv har vært aktivert. Det er ikke kjent om eksplosjonene skyldes raketter som har slått ned, eller at de er blitt skutt ned.

Angrepsbølger

– Siden oktober har Russland oppretthold et mønster om å gjennomføre intensive angrepsbølger hver sjuende til tiende dag, skriver Storbritannias forsvarsdepartement i sin etterretningsoppdatering nyttårsaften.

Eksperter har pekt på at Russland gjennomfører slike bølgeangrep for å påvirke sivilbefolkningen. De angriper med mange raketter samtidig for å overbelaste Ukrainas luftforsvar, ifølge eksperter. Det samme skriver britene.

– Men det er en realistisk mulighet for at Russland vil bryte dette mønsteret og angripe igjen de neste dagene for å undergrave moralen til ukrainerne i nyttårsfeiringen, skriver britene.