Flere døde etter mystisk sykdom – dette mener Nakstad er spesielt

UTBRUDD: Tre personer er døde etter et utbrudd av «mystisk lungebetennelse» på denne klinikken i Argentina. Foto: Diego Araoz / AFP / NTB

Ifølge helsedepartementet i Tucumán, en liten region nordvest i Argentina, har ni personer på en privat helseklinikk blitt smittet av en «mystisk lungebetennelse».

Tre personer er bekreftet døde, hvorav to av dem var ansatte ved klinikken og én av dem var pasient.

På en pressekonferanse torsdag opplyste Luis Medina Ruiz, ministeren for folkehelse i Tucumán-provinsen, at den døde pasienten var en 70 år gammel kvinne som var innlagt for operasjon.

Ifølge Ruiz kan kvinnen være opphavskilden til smitten ved klinikken, men han sier det fortsatt gjøres undersøkelser for å kartlegge dette.

Utelukker covid-19

Ruiz beskriver symptomene som en alvorlig luftveissykdom med dobbel lungebetennelse, og sier det ligner veldig på covid-19.

Både covid-19, influensa av typene A og B, legionella og musepest er imidlertid utelukket som årsak til smitten.

STOR INTERESSE: Interessen var stor da minister for folkehelse, Luis Medina Ruiz, fortalte om det man vet om sykdommen. Foto: AFP / NTB

Av de resterende seks som får behandling for sykdommen, er tilstanden alvorlig for fire av dem. De to andre isolerer seg hjemme.

Alle andre som jobber på klinikken blir observert, skriver NTB.

Klinikken tror ikke det er snakk om en sykdom som smitter via kontakt mellom personer, da det ikke er påvist smitte hos nærkontakter til noen av pasientene.

Mener dette er spesielt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det fremdeles er lite man vet om den mystiske sykdommen.

– Det har foreløpig ikke kommet utfyllende informasjon om dette fra WHO eller argentinske myndigheter, men ifølge helseministeren i Tucumán-regionen har man utelukket at dette lokale utbruddet skyldes SARS-CoV-2-virus, influensavirus eller hantavirus, sier Nakstad til TV 2.

Han mener det trolig dreier seg om et annet sykdomsfremkallende virus, eller en bakterie som har spredt seg på den argentinske klinikken.

SPESIELT: Espen Rostrup Nakstad mener det er spesielt at såpass mange har blitt syke samtidig, hvorav flere ble alvorlig syke. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Det spesielle med situasjonen er at minst åtte ansatte har blitt syke samtidig og at det rapporteres om flere tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall blant disse, fortsetter Nakstad.

Kan ta tid å påvise

Det er rapportert om hele ni smittede av sykdommen, hvorav en tredel har dødd.

– Hva sier dette om hvor raskt dette kan smitte, og hvor farlig denne typen lungesykdom kan være?

– Tilknytningen til klinikken tyder på at miljømessige forhold kan ha bidratt til sekundærsmitte fra en pasient, det er med andre ord ikke sikkert at sykdommen i seg selv er spesielt smittsom – men mange av de ansatte har åpenbart blitt eksponert for smittestoffer, svarer Nakstad.

AVKREFTET: De smittede skal ikke ha hatt covid-19. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han mener det vil bli viktig å komme til bunns i hva som har forårsaket sykdommen, og hvordan spredningen faktisk har skjedd.

– Det er ikke sikkert at dette er et nytt virus eller en ny type bakterie, men det kan også være et nytt dyrevirus eller en ny variant av en mikrobe som det vil ta tid å påvise i laboratorier.

Nakstad forteller at Helsedirektoratet er blant flere helsemyndigheter og smitteverninstitutter som følger nøye med på utviklingen gjennom helgen.