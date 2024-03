Flere detaljer skurrer: – Svært alvorlig

PEKER PÅ FLERE DETALJER: Prinsesse Kate er kjent for å være en hobbyfotograf, men redigeringen på det siste bildet av kongefamilien har fått ekspertene til å stusse. Foto: Simen Askjer / TV 2.

Prinsesse Kate innrømmer å ha redigert det ferske familiebildet, men utdyper ikke hva som er endret. – Her har det skjedd noe, sier ekspert.

Det rykende ferske bildet av prinsesse Kate og hennes tre barn vekker nå oppsikt verden over, men av helt andre grunner enn det britiske kongehuset kanskje hadde i tankene med publiseringen.

Det omstridte familiebildet ble raskt trukket tilbake fra store nyhetsbyråer som AP og Reuters, på bakgrunn av mistanke om bildemanipulasjon.



– Som mange andre amatørfotografer, hender det at jeg eksperimenterer med redigering. Jeg vil beklage enhver forvirring forårsaket av familiebildet vi delte søndag, innrømmer prinsesse Kate i en uttalelse mandag.



Prinsessen utdyper ikke hva som er redigert i bildet, men faktasjekkere i Faktisk.no har funnet flere detaljer som skurrer.

– Det er helt klart grunn til å stille spørsmål ved bildets ekthet, sier reportasjeleder for Faktisk Verifiserbar Silje Førsund til TV 2.

FOTOGRAF: Prins William har tatt det ferske bildet av den britiske kongefamilien, men det er prinsesse Kate som har innrømmer redigeringen i etterkant. Foto: Cornelius Poppe / NTB.

Disse detaljene skiller seg ut

På bildet ser vi prinsesse Kate sittende på en stol med de tre barna, prinsesse Charlotte, prins George og prins Louis, rundt seg.



– Charlottes’ venstre hånd ser feilplassert ut, og det samme gjør høyre delen av skjørtet hennes. Det ser ut til at skjørtet går utenfor kroppen og over hånden til prins George, så der har det jo skjedd ett eller annet, sier Førsund.

Den uavhengige medieorganisasjonen Faktisk.no driver med faktasjekking av påstander og opplysninger i det offentlige ordskiftet, og har startet en innledende analyse av familiebildet.



– Det kan også se ut til at det er noe rart og unaturlig med bakhodet til Kate, nesten som om det ligger et ekstra lag med noe, sier hun.



Faktasjekkeren finner flere og flere detaljer å sette søkelyset på.

SKILLER SEG UT: Flere av detaljene på det kongelige familiebildet skiller seg ut. Foto: Kensington Palace / Presentasjon: Truls Aagedal.

– Klassisk KI-feil

Noen av detaljene som Førsund peker ut er lettere å finne, mens andre detaljer blir først tydelig dersom man forstørrer bildet.

– Glidelåsen på prinsesse Kates jakke stopper plutselig, og det ser ut til å være et sort rektangulært felt over hendene til George på brystpartiet til Kate, sier hun.

Flere stiller også spørsmål ved høyrehånden til prins Louis, hvor man ser han krølle fingrene på en unaturlig måte.

– Grunnen til at mange reagerer på dette er fordi det er en klassisk KI-feil, hvor de ikke klarer å lage fingre ordentlig naturtro og de kan fort se litt rare ut, som de gjør her, sier Førsund.

– Når det er sagt, kan barn krølle fingrene mer enn det voksne kan, så det kan være ekte, legger hun til.

Dersom man ser nøye på prinsesse Kate sin høyre hånd, så ser man også utydeligheter i mønsteret på genseren til prins Louis.

FAKTASJEKKER: Reportasjeleder for Faktisk Verifiserbar, Silje Førsund, finner flere detaljer som kan være redigert i prinsesse Kates bilde. Foto: Simen Askjer / TV 2.

– Svært alvorlig

Selv om prinsesse Kate har innrømmet redigeringen, så utdypes det ikke hvilke verktøy som er tatt i bruk, om det er brukt Photoshop eller kunstig intelligens (KI).

– Dersom det britiske kongehuset med viten og vilje har sendt ut et KI-generert bilde som om det skulle være ekte, så er det svært alvorlig, sier Førsund.

Førstelektor i engelsk ved Universitetet i Agder, Eirik Mustad, tror ikke prinsessen er helt klar over hva hun faktisk har gjort.

– Vi vet ikke motiv, eller grunnen. Jeg tror dette var et hjelpeløst forsøk på en hyggelig hilsen for å ønske god morsdag til folk, sier Mustad til TV 2.

Til tross for at bildet er trukket tilbake for mediebruk, så ligger det fremdeles ute på Instagramprofilen til det britiske kongehuset.

Selv om de aller fleste kommentarene under innlegget er utelukkende positive, så har bekreftelsen på redigeringen skapt sinne hos noen lesere.

– Gratulerer med falskhetsdagen. Hele verden ser nå at prinsen og prinsessen av Wales, samt hele monarkiet er i ferd med å bli en internasjonal flause, skriver en bruker i kommentarfeltet.