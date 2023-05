Eksplosjoner ble hørt i Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer natt til torsdag. Sjefsforsker sier at mye tyder på at de russiske angrepene har motsatt effekt og bidrar til økt kampvilje på ukrainsk side.

EKSPLOSJON: Spor på himmelen etter en eksplosjon over Kyiv under et russisk droneangrep natt til torsdag. Foto: Gleb Garanich / Reuters

– Luftvernsystemet er i bruk i Kyiv-regionen, skriver Kyivs militæradministrasjonen på Telegram.

Det var minst ett stort smell i Kyiv i natt, ifølge vitner.

SJEFSFORSKER: Forsvarets forskningsinstitutt, Kristian Åtland. Foto: FFI

Sjefsforsker ved forsvarets forskningsinstitutt, Kristian Åtland, sier til TV 2 at de russiske missilangrepene mot Kyiv, Dnipro og andre ukrainske storbyer i begynnelsen av mai har vært de mest omfattende på lang tid.

Ifølge militæradministrasjonen i Kyiv har Russland forsøkt å angripe Kyiv med droner ved flere anledninger den siste tiden.

– Ukrainernes luftvern, som blir stadig bedre, klarer å skyte ned de aller fleste av de russiske missilene, men ikke alle. De som slipper gjennom og når frem til sine mål, gjør ofte stor skade. Ofte er det sivil infrastruktur det går ut over, sier Åtland.

Forstyrre motoffensiven

På en av de siste dagene i april var det første gang på nesten en måned at Kyiv har vært utsatt for denne type angrep.



– Det er vanskelig å si med sikkerhet hva det overordnede formålet med de russiske angrepene er. Mye tyder på at Putin ønsker å forstyrre ukrainernes forberedelser sin bebudede motoffensiv og få dem til å tære på sitt arsenal av luftvernmissiler, sier Åtland.

KYIV: St. Sofiakatedralen i Kyiv på årsdagen av Russlands invasjon av Ukraina, 24.februar. Foto: Elias Engevik / TV 2

Videre forteller Åtland at Putin trolig samtidig ønsker å skape en generell krigstretthet i den ukrainske befolkningen ved å ramme elektrisitetsforsyning og vannforsyning.

Statsminister Jonas Gahr Støre informerte president Zelenskyj onsdag denne uken, om at Norge ønsker å sette av 1,7 milliarder kroner til å reparere og drifte sivil infrastruktur.

DONBAS: Den 59. mekaniserte brigade holder stand ved frontlinjen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Bare denne uken har Kyiv blitt utsatt for russiske angrep i tre omganger.



– Mye tyder på at de russiske angrepene har motsatt effekt og bidrar til økt kampvilje på ukrainsk side. Ukrainerne er også flinke til å gjenetablere og reparere infrastruktur som blir ødelagt eller skadet i russiske missil- og droneangrep, sier Åtland.



ANGREP: De siste fire dagene har Kyiv blitt utsatt for russiske angrep i tre omganger. Foto: Aage Aune / TV 2

– Neppe få konsekvenser

Ukrainas motoffensiv mot russiske styrker øst og sør i landet er på trappene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.



– De materielle ødeleggelsene og sivile tapene i Kyiv-regionen har vært relativt moderate sammenlignet med ødeleggelsene og tapene i andre deler av Ukraina, ikke minst regionene langs frontlinjen i øst og sør, sier Åtland.

BATALJON: St. Sofiakatedralen i Kyiv der Zelenskyj talte til en bataljon på årsdagen av Russlands invasjon av Ukraina, 24.februar. Foto: Elias Engevik / TV 2

Åtland mener at risikoen for en et nytt russisk fremstøt med bakkestyrker mot den ukrainske hovedstaden, av den typen man så i krigens første uker, vurderes som liten.

I en uttalelse torsdag morgen skriver myndighetene i Kyiv at alle rakettene og dronene som ble skutt mot den ukrainske hovedstaden, er ødelagt.



– I Kyiv handler det først og fremst å beskytte seg mot langtrekkende våpen, som avstandsleverte kryssermissiler fra strategiske bombefly. Ukraina mottar stadig flere og bedre luftvernsystemer fra vestlige land, og Russland har ikke ubegrenset med våpen av den type vi har sett brukt i det siste, sier Åtland.

DRONE: Ukrainske tjenestemenn bruker søkelys når de søker etter droner på himmelen over Kyiv. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Det ukrainske luftforsvaret skjøt ned 18 av 24 russiske droner som ble skutt mot ukrainske mål natt til torsdag, ifølge Ukraina.



– De siste dagenes russiske angrep vil neppe få konsekvenser for ukrainernes evne til å gjennomføre sin forventede motoffensiv, påpeker Åtland.



– Dersom Kyiv skulle falle, ville det være en katastrofe

Hvordan vil Ukraina reagere dersom angrep lykkes mot hovedstaden?



– Forsvaret av Kyiv og den ukrainske sentralmakten har hele tiden vært første prioritet for ukrainerne. For at Russland skal klare å fjerne president Zelenskyj eller sette landets regjering og parlament ut av spill, må de innta den ukrainske hovedstaden med bakkestyrker, trolig fra Belarus, sier Åtland.

– Det forsøkte de på i februar og mars i fjor, og det mislyktes på spektakulært vis. I dag er det lite som tyder på at Russland vil prøve på noe lignende igjen, understreker han.

ZELENSKYJ: Ukrainas president besøkte Helsinki, onsdag. Foto: Aage Aune / TV 2

Tusener av ukrainske soldater skal være klare for å delta i den mye omtale våroffensiven i landet.



– Det er viktig for ukrainerne å prøve å gjenvinne kontrollen over alle de russiskokkuperte delene av landet, inkludert Krymhalvøya. Men det er enda viktigere å beholde kontrollen over det ukrainske kjerneområdet, sier Åtland.

– Dersom Kyiv skulle falle, ville det være en katastrofe, påpeker han.