Flere advarer: – Russland vil øke brutaliteten

Kreml trenger flere seiere på slagmarken for å opprettholde Putins narrativ i landet. – De kommet til å gjøre alt de kan, sier ekspert.

Frykten for atomkrig:

MAKT: Russlands president Vladimir Putin fortsetter å krige for å sikre seg full makt over Ukraina, og ingenting tyder på at han vil gi seg med det første. Foto: Sergey Guneev / NTB.

Det er ingenting som tyder på at Russlands president Vladimir Putin har tenkt å fire på kravene i krigføringen mot nabolandet Ukraina.

Snarere tvert imot.

– Russland har økt brutaliteten på slagmarken i Ukraina gjennom hele krigen, og har gått til mer sivile mål når de ikke oppnår militær fremgang på slagmarken, sier Karen-Anna Eggen til TV 2.

Hun er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, og mener Russland nå tyr til andre og nye grep for å øke fremgangen på bakken.

– Nå mobiliserer Russland, sender mye folk og de har flere folk å ta av enn det Ukraina har, advarer Eggen.

STRIDSVOGNER: Ukraina roper etter nye våpen for å kunne forsvare seg mot nye potensielle angrep fra Russland. Foto: WOJTEK RADWANSKI / NTB.

Advarer om atomvåpen

Russlandforskeren er heller ikke i tvil om at Russland kommer til å sende flere soldater i krigen.

– De kommer til å øke brutaliteten. Ledelsen i Kreml trenger seiere på slagmarken, som de kan bruke til å spille inn til egen befolkning, sier Eggen, og legger til:

– Vi vet ikke om de vil klare det. Vi har sett at de ikke har briljert på slagmarken så langt, men brutalitet kan Russland, og det kommer de gjøre alt de kan for å vise Ukraina.

Nøyaktig hvilken taktikk Putin vil belage seg på, er det få som vet.

I forrige uke kom Kreml-talsmannen Dmitrij Medvedev med antydninger om at Russland når som helst kan ty til atomvåpen, dersom det skulle komme angrep mot russisk territorium.

EKSPERT: Karen-Anna Eggen skriver doktorgrad om russisk informasjonskonfrontasjon og informasjonsoperasjoner i Norden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Tror Russland vil satse på andre grep

Eggen tror Russland ønsker å spå frykt blant resten av verden med kontinuerlige trusler om bruk av atomvåpen, og forskeren sier det er viktig å huske på én ting:

– Om så Russland skulle bruke atomvåpen - med alle de forferdelige konsekvensene det så klart kan ha, så betyr ikke det nødvendigvis eller automatisk at det er atomkrig. Eller at vi står overfor verdens undergang, sier hun.

Til tross for høytstående advarsler fra flere hold, så tror ikke Eggen at trusselen om atomvåpen er særlig stor eller sannsynlig per i dag.

– De bruker det når de trenger å skru opp skremselen, for eksempel i Vesten. Jeg leser den trusselen som de bruker nå, nettopp inn i et slikt bilde, sier forskeren.

Mange militære analytikere, politikere og andre som følger situasjonen tett, er ifølge Eggen, av samme oppfatning.

Forskeren mener Russland i første omgang vil ta i bruk andre grep.

– Et spill for galleriet

Nylig er det oppdaget utplasserte missilsystemer på toppen av flere forsvars- og administrative bygninger i sentrum av Moskva, designet for å avskjære fly og innkommende missiler, ifølge The Guardian.

Bilder fra sosiale medier skal vise missilsystemene plassert ut på høye bygninger brukt av russiske myndigheter.

– Det har en svært dramaturgisk effekt når man plasserer et slikt type system på hustak, sier Eggen.

Noen mener det kan signalisere at Kreml forbereder seg på potensielle angrep mot hovedstaden, mens Eggen leser det mer som et spill for galleriet med mål om å styrke det narrativ som Russland har forsøkt å bygge opp siden invasjonen i februar.

Narrativ om at Russland er «den fornuftige parten som er truet».

PRESS: Den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius er under hardt press fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, når det kommer til å godkjenne utsendelse av stridsvogner til Ukraina. Foto: ANNEGRET HILSE / NTB.

Stoltenberg spår flere offensiver

Russlandforsker Eggen er ikke alene om å frykte flere brutale angrep mot Ukraina i nær fremtid.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg advarte tirsdag om Putins nye planer, og var derfor særlig tydelig på nødvendigheten av at Ukraina trenger nye og kraftigere våpen til å forsvare seg med.

– President Putin har bevist at han er villig til å betale en høy pris i denne urettferdige krigen, sier Stoltenberg, og la til at Putin ikke har endret målsettingen om å overta hele Ukraina.

– Og han planlegger nye offensiver, la han til.