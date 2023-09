Fjernar aper, laushundar og heimlause før storbesøket

Bygningar har fått eit nytt lag måling, sølvtøyet er pussa, dekorative blomstrar prydar gatene og hekkane er trimma.

I tillegg har gateseljarar, heimlause og tuktuksjåførar i New Delhi blitt kommandert bort. Til og med laushundar og apar blir tvangsfjerna frå sentrum.



New Delhi skal berre visast frå si aller beste side når toppleiarar frå heile verda skal møtast i den indiske hovudstaden til helga.

G20 held årlege møter og består av dei 19 mektigaste landa i verda, i tillegg til EU. Til saman utgjer dei om lag to tredjedelar av befolkninga i verda, og rundt 80 prosent av globalt bruttonasjonalprodukt.

I år er det India sin tur å vere vertskap, og statsminister Modi bruker det for det det er verdt.

Omfattande ape-plan

Den indiske statsministeren har brukt dei siste månadane på eit stort oppussingsprosjekt av hovudstaden New Delhi som er heim til 20 millionar menneske.

Prislappen på dette har kome opp i om lag 1,3 milliardar norske kroner.



Ein del av denne oppussinga inkluderer utplasseringa av avbilda langur-apar i papp som skal skremme vekk mindre apar.

PAPPAPAR: Vanlegvis deler menneske og apar på plassen i New Dehli. Det tillét ikkje Modi denne helga. Foto: ARUN SANKAR

Om dette ikkje skulle vere nok, har dei også hyra inn 15—20 menn til å lage apelydar for å jage bort uynskte apar.

På denne måten skal dei sikre at område er apefritt innan statsleiarane sin framkomst.

Bilete frå torsdag 7. september viser likevel eit stort antal apar i gatene og parkane i New Delhi.

APEPROBLEM: Det er tett før dei mektigaste folka i verda kjem til New Dehli, men apane er framleis å sjå. Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis

Det blir heller ikkje spart på tryggleiksressursane under møtet. Anti-dronesystemer og 130.000 tryggleiksfolk er sett til verks.

Det statleg eigde nyhendebyrået ANI viser stolt fram sølvfata og gullbestikket som skal takast i bruk under middagen denne helga.

Det er med andre ord berre det beste som er godt nok når 20 statsleiarar finn vegen til den indiske hovudstaden.

Ein maktarena

Møtet blir eit høve for India å byggje opp imaget sitt og å setje India sine politiske interesser på dagsorden.



Kenneth Bo Nielsen er fyrsteamanuensis ved sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.



EKSPERT: Foto: Francesco Saggio / UiO

Han meiner at Modi brukar vertskapsrolla si til å vise både verda og India at han er ein mektig og kompetent leiar for landet sitt.

— For Modi har det vore viktig at India tek i mot verda og at verda tek i mot India. Derfor er det jo perfekt at verda kjem til India no. Det styrkjer retorikken til Modi, forklarer Nielsen til TV 2.

Nielsen seier at Modi treng at møtet blir vellukka og at G20-landa kan stå saman om ei felles ytring på slutten av møtet.

Statsministeren vonar truleg difor at dei kan unngå politisk eksplosive tema som krigen i Ukraina.

I skuggen av Modi

Det er ikkje alle som er like begeistra for Modi sine ambisjonar.

Prislappen er høg.

Gateseljarar har blitt kommandert til å fjerne seg frå gatene og halde stengt. Tuktuksjåførar har blitt bede om å la tuktuken stå i tre heile dagar. Heimlause har blitt bortvist frå sentrum utan tilbod om ein alternativ opphaldsstad.

Også skular skal halde stengt gjennom heile toppmøtet.

PÅ DISPLAY: Heile byen er pryda med bilete frå Modi med der han viser sin politiske agenda. Foto: Manish Swarup

Alt dette for at New Delhi skal sjå så strigla ut som mogleg for omverda.



Dette skaper reaksjonar og fleire meiner at det viser ein ekskluderande visjon for urban utvikling.

Aktivist Abdul Shakeel i “Basti Suraksha Manch” seier til AlJazeera at “fattige folk sine liv blir øydelagde for å gjere byen vakker”

AUKA TRYGGLEIK: Medan TV 2 snakkar med ein lokal innbyggjar i New Dehli, øver politiet på å dirigere trafikk på eit høgt tryggleiksnivå. Foto: Somesh Jha

Putin og Xi kjem ikkje

Den russiske presidenten Vladimir Putin skal ikkje delta på møtet. Det skal heller ikkje leiar i Kina, Xi Jinping. Begge sender representantar i staden for.

Putin risikerer arrestasjon om han forlèt Russland, etter ordre frå den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Ekspertar er usamde om kvifor Xi avstår frå å ta reisa. Det kan ha og gjere med Kina si konflikt med India, sympati for Putin, eller eit ynskje om å avvise vestlege institusjonar.

SØR AFRIKA: Førre gong Xi Jinping og Narendra Modi møttes var under BRICS-møtet i Sør Afrika i juli i år. Foto: MIKE HUTCHINGS

Ifølgje Reuters står tema som mat- og energitryggleik, berekraftig utvikling og global terrorisme på agendaen i år.



Neste år er det Brasil som skal invitere til G20-møte.