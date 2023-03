Firebarnsmoren trekkes mot Ukraina: – De trenger hjelp

DONETSK / BERGEN (TV 2): Krigen i Ukraina har skapt et umettelig behov for nødhjelp. Det aller meste skaffes av frivillige, og blant de mest aktive finner man Jeanett Dyrseth fra Haugesund.

Det er enkle forhold på sykehuset nær fronten i Ukraina, men det enser knapt Jeanett Dyrseth.

Hun er mest opptatt av å vise TV 2 bildene på telefonen sin. Bevisene hun selv har samlet på hva krigen gjør med menneskene her: Med soldatene som forsvarer Ukraina, men også de sivile.

Hun erkjenner at det er en merkelig kombinasjon av bilder på telefonen.

VISER: - Det har gjort sterkt inntrykk, sier Jeanett Dyrseth om de mange opplevelsene hun har fått i Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Her er bilder ingen egentlig vil se, av livstruende skader. Det er også bilder av smilende, latterfulle barn. Hennes egne.

Mens hun er ved fronten i Ukraina, venter barna på tre, fire, ti og 13 år hjemme i Haugesund. Hun vet at de er trygge, det er ikke barn og voksne her.

– Jeg drar til Ukraina fordi de trenger hjelp, og de har så store mangler her.

SKADER: Dyrseth viser frem et bilde av en hardt skadet mann. : Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Redder liv

Det tok bare uker fra krigen brøt ut 24. februar 2022, til Jeanett Dyrseth meldte seg som frivillig.

Helsearbeideren har jobbet med alt fra nødhjelp til drifting av ambulanse.

Nå jobber Dyrseth som koordinator for hjelpeorganisasjonen Medical Aid Initiative Norway (MAIN), som sender store mengder førstehjelpsutstyr til Ukraina.

– Jeg har kommet frem til sykehus hvor de sier at over 70 prosent av utstyret de har, kommer fra frivillige. Det sier noe om det enorme behovet, sier Dyrseth.

KIRURG: Vaskulærkirug Bogan sier utstyret fra de frivillige organisasjonene er livsviktig. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Vaskulærkirurg Bogan kan ikke få understreket nok den enorme betydningen av de frivilliges bidrag. Uten nødvendig utstyr, går lemmer tapt.

– Jobben min er å diagnotisere problemer med blodforsyning ut i lemmene. Får vi rekonstruert arteriene innen fire til seks timer og gjenopprettet blodtilførsel, har vi reddet kroppsdelen i første omgang.

– Mamma, mamma!

Firebarnmoren innrømmer at det ikke alltid er like lett å forklare barna hvordan det er i Ukraina, og hvorfor hun drar.

Særlig ikke når barna gjennom diverse medier selv kan få med seg oppdateringer som at situasjonen ved fronten forverres.

– Hva sier barna dine til at du reiser?

– De to eldste vil jo ikke at jeg skal reise ned, men de har forståelse for det og vi har snakket om det. Så lenge jeg har jevnlig kontakt med dem og engasjerer meg i det de gjør hjemme, har vi fått det til å fungere.

Jeanett Dyrseth forteller at gjensynene med barna er noe hun setter høyt. På telefonen har hun video av en av de siste gangene hun ble tatt imot av sin viltre, smilende gutt som strekker armene mot henne og gledelig roper:

– Mamma, mamma!