Fireåringen spør om og om igjen om han kan få stå opp av sengen og gå litt

PÅ SYKEHUS: Ahmad Shabat (4) har blitt rammet hardt av to bombeangrep på Gazastripen. Nå er han på al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Foto: REUTERS/Doaa Ruqaa

Første gangen Ahmad Shabat (4) ble utsatt for bombing, mistet han begge foreldrene sine. Andre gang mistet han beina.

Fire år gamle Ahmad Shabat har fått to lekebiler som han har inntil seg i sengen på sykehuset. Noen har tegnet et hjerte på bandasjen hans.

Den lille gutten fra Beit Hanoun nord på Gazastripen har mistet mer enn han forstår

FORELDRELØS: Fireåringen forstår ikke ennå at han har mistet foreldrene sine. Heller ikke at han ikke har bein lenger. Foto: REUTERS/Doaa Ruqaa

Bombet to ganger

Først ble huset til familien truffet i et israelsk angrep. 17 familiemedlemmer drept. Ahmad ble slengt mange meter gjennom luften og endte opp i nabohuset.

Han og lillebroren på to år var de eneste som overlevde, ifølge Reuters.

De to foreldreløse guttene ble hentet av onkelen deres, Ibrahim Abu Amsha. Han tok dem med til flyktningleiren Nuseirat lenger sør.

Men heller ikke her var guttene trygge. Et nytt bombeangrep rammet dem.

Amputert på fødestuen

Denne gangen ble Ahmad kritisk skadet, og legene måtte amputere begge beina hans.

OPERERT: Da gutten kom inn på sykehuset var han kritisk skadet. Legene måtte amputere begge beina hans. Foto: REUTERS/Doaa Ruqaa

– Vi fikk inn dette barnet. Han hadde store skader i begge beina, og vi måtte operere, men vi har ikke ledige operasjonsrom, så vi måtte operere ham på fødestuen, sier ortopedisk kirurg, Ahmad Zayyan til Reuters.

Begge beina er amputert over knærne.

Sykehusene på Gazastripen mangler det meste av utstyr, og personellet jobber dag og natt.

OVERLEVDE: Amhad har overlevd to bombeangrep, men livet hans kommer aldri til å bli det samme. Foto: REUTERS/Doaa Ruqaa

– Legene og sykepleierne er utslitte. Noen er drept eller skadet. Vi mangler både leger, sykepleiere og anestesispesialister, sier kirurgen.

Fortvilt onkel

– Gutten mistet ikke bare foreldrene sine. Han mistet beina også. Han er bare et barn. Hva har han gjort for å fortjene dette? Hvorfor har den brutale okkupanten besluttet å angripe ham to ganger, spør Ahmads onkel.

TRØST: Amhad er en av mange tusen palestinske barn som har blitt alvorlig skadet i krigen. Onkelen står ved sengekanten. Foto: STRINGER

Det er han som nå er verge for gutten.

– Hver dag spør han om han kan få stå opp av sengen og gå litt. Jeg klarer ikke å si noe annet enn at vi må vente til han blir bedre i beina. Han spør om og om igjen, sier Amsha.

– Han merker ikke at han ikke har bein lenger. Vi vil bare at han skal glemme alt dette. Glemme foreldrene og glemme dette, tilføyer han fortvilet.

Etter terrorangrepet mot Israel 7. oktober, hvor 1200 israelere ble drept, har Israel sverget å fjerne Hamas som styrer på Gazastripen.

I flere uker har det blitt bombet tungt på det tett befolkede området, og de sivile tapstallene er enorme.

De siste tre dagene har det ikke kommet oppdaterte tall på døde eller skadde på Gazastripen på grunn av et kollapset helsevesen, ifølge WHO.

De siste tallene fra de hamaskontrollerte helsemyndighetene i Gaza er at mer enn 11.000 sivile drept. Rundt 40 prosent av dem er barn.

Mange er fremdeles savnet i ruinene, og 2,3 millioner mennesker er hjemløse uten å ha noe sted å flykte til.