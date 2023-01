Fire barn kan bli straffet etter at Lucas (13) tok livet sitt

MINNES: På Louis Armand ungdomsskole i Golbey gikk Lucas (13). Etterforskningen viser at mobbing og hets kan ha ført til at han tok livet sitt. Foto: Privat / Frederick Florian / AFP

– Jeg har et innvendig raseri. Det er bare tre uker siden så ...

Séverine, moren til franske Lucas, må ta en liten pause. Tårene presser på. Mandag holdt hun en pressekonferanse sammen med advokaten til familien.

– Han var en super gutt. Jeg vil ikke at man glemmer ham.

MOR: Séverine gråt under pressekonferansen. Foto: Patrick Hertzog / AFP

Den 7. januar i år tok sønnen livet sitt. Foreldrene mener han tok livet sitt etter å ha blitt mobbet fordi han var homofil. Selvmordet til ungdomsskole-eleven har rystet Frankrike.

To jenter og to gutter på samme alder og fra samme skole kan bli stilt for en domstol for mindreårige, og dømt for mobbing. På pressekonferansen fikk moren spørsmål om hva hun mente om de fire som er under etterforskning.

SUPER GUTT: Det var ordene mamma Séverine brukte om Lucas mandag. Foto: Privat

– Det er ikke bare de fire. Det er ikke bare de fire, men dette er det rettsvesenet som skal avgjøre. Jeg håper at han får rettferdighet.

Hun oppfordret andre unge til å slutte å mobbe, fordi det kan føre til det som skjedde med hennes sønn.

– De har sikkert ikke ment det sånn. De er også barn. De skal få fortsette å være barn. Jeg vil ikke at de skal utsettes for hat. Rettsvesenet skal gjøre jobben sin.

Séverine skal arrangere en marsj for sønnen Lucas om kort tid.

– Det er andre måter å snakke sammen på. Jeg vil at de skal være med oss å markere mot hat, mobbing og hets, foreslo hun på pressekonferansen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Barn kan bli straffet

Det er satt i gang en foreløpig etterforskning mot to gutter og to jenter på samme alder som Lucas. De er elever på samme ungdomsskole som 13-åringen var. Lucas bodde i Golbey, nord-øst i Frankrike. Golbey er en kommune med i underkant av 9000 innbyggere.

– Hendelsene skjedde fra september 2022 til starten av januar i 2023, opplyste lederen for etterforskningen, Frédéric Nahon på en pressekonferanse fredag.

Han la til at etterforskningen har vist at mobbingen kan ha medvirket til selvmordet. Nahon understreker at elevene er uskyldige inntil det motsatte er bevist. De har ikke tidligere vært i kontakt med politiet. En rettssak vil gå for en spesiell domstol for mindreårige til våren. Saken vil gå for lukkede dører. Etterforskningen fortsetter inntil videre.

Sterke følelser

Dødsfallet har ført til en strøm av reaksjoner og sterke følelser i Frankrike. Utdanningsminister Pap Ndiaye twitret etter selvmordet sine varme tanker til Lucas og alle elever som er utsatt for mobbing. Også skoleverket er blitt utsatt for sterk kritikk fordi skolene ikke har grepet inn eller klart å unngå mobbing.

UNGDOMSKOLE: 13 år gamle Lucas gikk ved Louis Armand Collège i den franske byen Golbey Foto: Frederick Florian / AFP

Moren mener skolen kunne gjort mer for å beskytte sønnen.

– Straffe elevene, displinær straff. Man må reagere.

– Hvorfor skiftet dere ikke skole? fikk hun spørsmål om.

– Det var ikke min gutt som skulle skifte skole.

I 2022 fikk Frankrike en ny lov om mobbing. Den kan gi fra tre til ti års fengsel, eller bøter fra 45.000 euro, rundt 450.000 kroner og opp til flere millioner kroner. Det er utenkelig at barn dømmes til fengselsstraff for en slik hendelse, hevder juridiske eksperter i Frankrike.

Moren til Lucas, Séverine, sier hun kommer til å vie livet sitt for å kjempe mot homofobi, for å hedre sønnens minne.