Finner felles DNA hos dobbeltgjengere

Charlie Chasen og Michael Malone er ikke i slekt, men opplever stadig vekk at folk i hjembyen Atlanta tar feil av dem. Nå har forskere svar på hva de har til felles.

LIKE: Charlie Chasen og Michael Malone er venner og de har hatt mye moro at de ligner så mye på hverandre. Det er ikke noe slektskap mellom de to mennene fra Atlanta, Georgia. Foto: François Brunelle

Charlie Chasen og Michael Malone møtte hverandre i 1997, og ble raskt venner. Selv så de ikke det alle andre la merke til - hvor enormt like de er.

– Michael og jeg går langt tilbake, og det at vi ligner har vi hatt det mye moro med gjennom årene. Folk har tatt feil av oss over hele Atlanta, sier Chasen til CNN.

Stammer fra ulike steder

Når de to møter nye folk sammen, tror de fleste at de er brødre. Til og med tvillinger. Men de er ikke i slekt. Forfedrene deres kommer ikke engang fra samme verdensdeler, skriver New York Times, som først omtalte saken.

Malones forfedre stemmer fra Bahamas. Chasens kommer fra Skottland og Litauen. Det er heller ingen mørk familiehemmelighet som kan forklare likheten.

Kunstprosjekt

François Brunelle er en kunstner fra Canada som etter at han oppdaget sin egen dobbeltgjenger, ble interessert i fenomenet. Gjennom kunstprosjektet «I'm not a look-alike!», samlet han bilder av hundrevis av dobbeltgjengere.

DOBBELTGJENGERE: Et kunstprosjekt ble til et forskningsprosjekt. Nå er studien publisert. Foto: François Brunelle / SWNS

Prosjektet fikk oppmerksomhet fra Dr. Manel Esteller, en forsker fra Barcelona som tidligere hadde forsket på fysiske forskjeller mellom eneggede tvillinger. Nå ville han se på det motsatte: Hva forklarer at folk som ikke er i slekt, kan være så like?

32 par dobbeltgjengere fra Brunelles kunstprosjekt ble rekruttert og undersøkt. Brunelles synes prosjektet er spennende.

– Jeg er veldig glad for forskningen som er gjort basert på mitt arbeid. Det er mer enn en ære, det er så spennende, skriver Brunelle i en epost til TV 2.

– Arbeidet tok fem år å fullføre, men det var verdt det. Jeg er full av beundring for dr. Esteller, skriver han.

Anouk Spiele og Doortje Grunde Bleeker fra Nederland er del av samlingen. Bildet er tatt i 2015. Foto: François Brunelle

Like som tvillinger

16 par var så like at de kunne forveksles som identiske tvillinger. Disse 16 delte betydelig flere DNA-sekvenser.

Tirsdag fikk han publisert studien sin i The journal Cell Reports.

– At folk som ligner på hverandre har mer felles gener, kan sees på som «sunn fornuft», men det har aldri blitt bevist før, sier Esteller.

Forskningen avdekket at ansiktsgjenkjenningsalgoritmer i visse tilfeller feiler i identifisering av dobbeltgjengere. Studien viser også at dobbeltgjengere deler felles genetiske sekvenser som avgjør ansiktstrekk.

Men kanskje mest oppsiktsvekkende ser de at fysiske ansiktslikheter kan bety i likheter kroppsspråk og oppførsel også.

– Systemet repeterer seg selv

Esteller undersøkte også hvordan dobbeltgjengernes omgivelser kan ha påvirket utseende deres, men fant at det hadde hatt overraskende lite innvirkning.

Det er bare et visst antall varianser innen oppbygging av et menneskeansikt, og man må regne med at de fleste har en dobbeltgjenger ute i verden.

– Nå er det så mange mennesker i verden at systemet repeterer seg selv. Det er ikke urimelig å tro at du også har en dobbeltgjenger der ute, sier Esteller.