Finland vil ikke tillate koranbrenning

Koranbrenningen i Stockholm har skapt ytterligere Nato-trøbbel for Sverige. Nå sier finsk politi at landet ikke vil tillate det samme.

Finland vil ikke tillate brenning av koranen på offentlige steder, sier finsk politi i en uttalelse, ifølge lokale medier.

Ifølge finsk politi er brudd på religiøs fred en straffbar handling. De meddeler nå at offentlig brenning eller annen skjending av en bok som holdes hellig av et religiøst samfunn, vil kunne kategoriseres som strid med finske lover og vil dermed forbys.

STOCKHOLM: Den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan brant et eksemplar av den muslimske hellige boken, koranen, mens han holdt en offentlig demonstrasjon i nærheten av den tyrkiske ambassaden fredag. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Demonstrasjoner i Tyrkia

Den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan har skapt store problemer for Sveriges søknad om Nato-medlemskap, etter at han ved flere anledninger har brent en koran foran den tyrkiske ambassaden i hovedstaden til henholdsvis Sverige og Danmark.

Det utløste store demonstrasjoner i flere muslimske land, og krass kritikk fra blant annet Tyrkias statsminister, Recep Erdogan.

Paludan har varslet at han vil brenne en koran foran den tyrkiske ambassaden i Sverige hver fredag inntil Sverige er innvilget Nato-medlemskap.

Tyrkias utenriksminister, Mevlut Cavusoglu, ba svenske myndigheter om å stanse den varslede koranbrenningen forrige uke, men ble møtt med svar om at Paludans handlinger falt innunder retten til ytringsfrihet i Sverige. Det har utenriksministeren reagert kraftig på.

Slik ser svenskene på Nato-floken

– Det er gitt tillatelse til denne personen, til tross for alle våre advarsler, sier Cavusoglu.

Fredagens demonstrasjon har ført til at Tyrkia har avlyst et planlagt besøk fra Sveriges forsvarsminister til Ankara førstkommende fredag.

– På nåværende tidspunkt har Pål Jonsons besøk til Tyrkia 27. januar mistet sin betydning, så vi har avlyst besøket, meddeler Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar.

– Vil sjokkere Sverige

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, motsetter seg nå svensk medlemskap, men uttalte søndag 29.januar at Tyrkia kan akseptere Finlands Nato-søknad.

– Hvis det trengs kan vi gi en annen melding om Finland. Og når vi gir den beskjeden, vil Sverige bli sjokkert, sier Erdogan uten å utdype innholdet i meldingen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Alle Natos medlemmer må godkjenne et potensielt nytt medlems innpass i militæralliansen.

PRESIDENT: Tyrkias president Erdogan har stilt en rekke krav til Sverige og Finland for NATO-medlemskap. Foto: ADEM ALTAN

Valgkampen

Forhandlingene med Tyrkia om Nato-medlemskap for Sverige og Finland har så langt vært svært vanskelige. Flere observatører har pekt på at saken nå er blitt en del av den tyrkiske valgkampen.

Tyrkia skal avholde nasjonalt valg 14. mai.

Ett av de mest betente kravene som Tyrkia har stilt til Sverige for å akseptere deres søknad til Nato, er utlevering av en rekker personer.

Journalister

Blant kravene er at Sverige og Finland utleverer over 30 navngitte personer til Tyrkia, som landet vil stille for retten for ulike terror-anklager.

Bülent Kenes står på Erdogans «Terrorliste»

På listen står blant annet flere forfattere og journalister. TV 2 har snakket med to av dem som begge lever i politisk asyl i Sverige.

– Vi har nok vært på en slik liste i mange år og dette er en prosess som har pågått lenge, sier tidligere redaktør, Bülent Keneş til TV 2.