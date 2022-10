Filmskaper dømt til ti års fengsel i Myanmar

I FENGSEL: Dokumentarfilmskaper Toru Kubota soner i et fengsel for poltiske fanger utenfor Myanmars største by Yangon. Foto: PHILIP FONG/AFP

– Å pågripe en journalist kun for å dekke en demonstrasjon er uakseptabelt, og ytterligere bevis på myanmarske myndigheters fullstendige forakt for journalistikk, sa Daniel Bastard i Reportere uten grenser da Kubota ble pågrepet tidligere i år.

Nå melder BBC at Kubota er dømt til ti år i fengsel, syv av disse for brudd på det som omtales som en lov om elektronisk kommunikasjon.

I tillegg er han dømt til tre år for såkalt oppvigleri, altså at han skal ha oppfordret til vold eller motstand mot militæret. Dette som følge av at han skal ha deltatt i en demonstrasjon i landets største by Yangon.

Filmskaperen har laget dokumentarer for blant annet Yahoo News, Vice og Al Jazeera.

Anklages for desinformasjon

Ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo News hevder militærjuntaen i landet at Kubota har tatt seg inn i Myanmar over grensen fra Thailand, og at han skal ha filmet under demonstrasjonene de hevder han deltok i.

De anklager ham også for å ha spredd desinformasjon og feilaktige opplysninger om den forfulgte Rohingya-minoriteten.

PÅ FLUKT: Rohingya-flyktninger ankommer Bangladesh i en provisorisk båt etter å ha flyktet fra Myanmar. Gruppen har i årevis blitt forfulgt, både under militærregimet og Aung San Suu Kyis regjeringstid. Foto: Navesh Chitrakar / REUTERS

Reportere uten grenser skriver at Kubota skal ha vært under overvåkning fra myndighetene siden ha kom inn i landet. Han er for tiden den eneste utlendingen blant 67 journalister i myanmarske fengsel, opplyser organisasjonen.

Den japanske ambassaden i Yangon opplyser til Kyodo at Kubota skal være ved god helse.

Soner i «helveteshull»

Han skal for tiden være innsatt i Insein-fengselet for politiske fanger utenfor Yangon. Fengselet har tidligere blitt omtalt av BBC som «det mørkeste helveteshullet i Burma».

Tidligere innsatte har beskrevet soningsforhold uten toaletter i cellene og å ha vært nødt til å sove på bare betonggulvet.

Èn av dem, Bo Kyi, sa etter sin løslatelse fra fengselet i 2009 at han banket opp daglig, og tilbragte store deler av tiden fastlenket med en metallstang mellom beina.

BERYKTET: To personer sitter utenfor inngangen til Insein-fengselet i Yangon torsdag. Innenfor murene soner dokumentarfilmskaper Kubota. Foto: STR/AFP

President Aung San Suu Kyi, som i februar i fjor ble avsatt i et militærkupp, har tidligere sonet i fengselet. Hun soner denne gangen i isolasjon i et annet fengsel utenfor landets nye hovedstad Nay Pyi Taw.

Suu Kyi er dømt til over 20 års fengsel for det militærregimet hevder er korrupsjon og ulovlig import av radioutstyr,

HERJET: Landsbyen Thantlang delstaten Chin i oktober i fjor, da militærjuntaen ukritisk bombet sivile bygg i området hvor væpnede motstandsgrupper har tatt opp kampen mot regimet. Foto: STR / AFP

Siden kuppet har folket flere steder vist motstand i form av både demonstrasjoner og etter hvert også ved å organisere seg i væpnede grupperinger.

Militærjuntaens 300.000 soldater kjemper flere steder mot motstandsfolk som har væpnet seg med våpen som ofte er smuglet inn fra utlandet – eller laget på provisoriske verksteder.

Men militæret har også slått hardt tilbake mot sivilbefolkningen og politisk motstand. I juli henrettet de fire personer. Blant dem var en tidligere politiker og en demokratiaktivist.

Det var første gang på flere tiår at en dødsstraff ble gjennomført i landet.