Da Kristoffer Misje så et helikopter fly over en båt ved hytta hans på VIk i Hjeltefjorden, begynte han å filme det som så ut som en øvelse.

Noen minutter senere så han på appen FlightRadar at et helikopter av typen Sikorsky S-92 forsvant fra kartet.

– Det var merkelig og spesielt, sier han til TV 2.

Bakgrunn: Helikopterpersonell reddet opp etter 50 minutter i Nordsjøen

Misjes førsteinstinkt var å ringe Hovedredningssentralen. De satt allerede opptatt med aksjonen, og hadde ikke tid til å følge opp opplysningene han hadde.

Så kom nyhetsvarslene om at et helikopter hadde styrtet på kysten utenfor der han selv satt.



HAVERERTE: Slik fløy Sirkorsky-helikopteret før det styrtet i Nordsjøen. Foto: Flightradar / R.Rimestad / Jetphotos

– Jeg konkluderte til slutt med at det måtte være det helikopteret jeg hadde filmet, sier Misje.

Onsdag kveld meldte Hovedredningssentralen at et helikopter med mannskap var savnet. Seks personer ble reddet opp og flydd til Haukeland sykehus med ukjent skadeomfang.

– Jeg fulgte helikopteret videre på FlightRadar, og tok faktisk en screenshot av da det var på 400 fot. Da tenkte jeg at det skulle laste av folk, sier Misje, som nå vet at det var andre grunner til at høyden på helikopteret sank i FlightRadars datasett.

HELIKOPTERVITNE: Kristoffer Misje. Foto: Privat

Skipsinteressert



Misje forteller at det går mye båttrafikk forbi hytta på Vik, hvor han har sikt over mot Askøy.

– Det er alltid en båt som går forbi, så jeg liker å følge med på hvilke båter det er. Spesielt på sånne store båter og spesielle båter. Da har jeg til vane for å følge med på MarineTraffic, sier han.

Ofte hører han skipene dure i det fjerne, før de i det hele tatt kan sees. Han følger med på hvor de skal, og har observert både skip tilknyttet oljeplattformer, så vel som selveste «Statsråd Lehmkuhl».

– I dag så så jeg at det hang et helikopter over den ene båten. Jeg så ingenting fra vinduet, og gikk ut for å se. Det hang fortsatt over, og båten kjørte ganske kjapt, i rundt ni knop. Sånt er ikke hverdagskost, sier Misje, som beskriver øvelsen som en spennende observasjon ute i fjorden.

Styrtet etter øvelsen

Helikopterselskapet Bristow har bekreftet at det er et av deres helikopter som styrtet.

– Vårt fokus nå er å ta vare på alle involverte, og vi kommer tilbake med mer informasjon, sier administrerende direktør Heidi Wulff Heimark i Bristow Norge til NTB.

Helikopteret var ute på øvelse sammen med skipet «Wilson Twistede». De var på trening for Equinor.

REDNINGSAKSJON: Seks personer ble hentet opp. På horisonten sees skipet «Wilson Twisteden», som var på trening sammen med helikopteret som styrtet. Foto: Kristoffer Misje / TV 2-tipser

– Vi kan bekrefte at vi hadde en øvelse med et helikopter. 11 minutter etter øvelsen kom nødmeldingen, forteller administrerende direktør Øyvind Gjerde i Wilson Shipping til TV 2.

Data hos overvåkningstjenesten FlightRadar viser et Bristow-helikopter som flyr utenfor Bergen, og som cirka klokken 19.40 forsvinner fra tjenestens kart. Dataene derfra viser at helikopterets høyde synker fra 1200 fot til 400 fot like før det forsvinner.

Havarikommisjonen har bekreftet at de undersøker saken. De skal lete etter vraket fra torsdag morgen.