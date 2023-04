Filippa (13) funnet i villastrøk

SPERRET AV: Politiet sperret søndag av et villaområde like utenfor den danske byen Korsør. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Søndag ettermiddag kunne dansk politi opplyse at de hadde funnet den savnede 13-åringen i live.

Da hadde hun vært savnet siden lørdag formiddag.

Ifølge Berlingske Tidende ble Filippa funnet i et hus som ligger i et villastrøk i utkanten av byen Korsør.

– Så en båre

Avisen har snakket med et ungt par som bor i nabolaget. De forteller at de selv deltok i letingen etter tenåringen, og at de på vei hjem oppdaget et massivt politioppbud i nabohuset.

– Vi så en båre med en person som ble kjørt ut fra adressen.

Ansiktet var ikke synlig, men paret sier de er overbevist om at det var 13 år gamle Filippa som ble funnet og fraktet i sikkerhet.

– Ambulansefolkene som fraktet båren bort, så ut til at de hadde det svært travelt, sier paret videre.

Kort tid etter at båren var fraktet bort med politieskorte, kom det et massivt oppbud av politifolk.

Bodd der i et par år

Mannen B.T har snakket med sier at han er kjent med identiteten til mannen som bor i huset hvor funnet ble gjort.

Men han har ikke noe videre kjennskap til den pågrepne 32 år gamle mannen.

– Han har bodd der i et par år, men jeg har aldri hilst på han.

Søndag kveld opplyser Filippas mor til Ekstra Bladet at datteren nå er på vei hjem.

– Hun har det etter forholdene bra, sier hun.

Fremstilles for fengsling

Den 32 år gamle mannen som er pågrepet i saken, fremstilles for fengsling mandag. Da vil det trolig komme ytterligere detaljer om hva mannen er siktet for.

Politiinspektør Kim Kliver virket tydelig overrasket over at de kunne formidle budskapet om at Filippa var funnet i live, søndag.

– Vi kan glede oss over at hun er funnet i live, men vi skal ikke bagatellisere det hun måtte være utsatt for, sa Kliver.

– Dypt berørt

Engasjementet rundt forsvinningen til 13-åringen har vært massivt.

Statsminister Mette Frederiksen har også uttalt seg i saken.

– Tusen takk til Danmark sitt dyktige politi. Jeg har vært dypt berørt, i likhet med dere alle. Nå går alle mine tanker til Filippa, hennes familie og venner. Nå, og i den vanskelige tiden som kommer.